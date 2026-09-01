Nemzeti Sportrádió

Gabriel Jesus három évre a Barcelonáé – hivatalos

V. H. L.V. H. L.
2026.09.01. 15:00
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Fotó: Facebook/FC Barcelona
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Gabriel Jesus FC Barcelona La Liga
Három évre, 2029 június végéig szerződtette a hatvannégyszeres brazil válogatott, ötszörös angol bajnok Gabriel Jesust az FC Barcelona az Arsenaltól – adta hírül hivatalos honlapján a gránátvörös-kék klub.

Igaznak bizonyult, amiről napok óta cikkeztek a spanyol és az angol sajtóban: az angol Premier League-ből az ibériai ország bajnokságba, tette át székhelyét Gabriel Jesus, aki az angol bajnok Arsenaltól szerződött három évre a spanyol liga címvédőjéhez, az FC Barcelonához – ezt hivatalos fórumain jelentette be a katalán klub.

A 29 éves, 64-szeres brazil válogatott játékos a Manchester City futballistájaként négyszer, az Arsenal tagjaként egyszer nyerte meg a Premier League-et, emellett egyszeres FA-kupa-, négyszeres Ligakupa- és kétszeres Angol Szuperkupa (Community Shield)-győztesnek vallhatja magát a szigetországban, de a Palmeiras tagjaként is begyűjtött egy-egy brazil országos bajnokságot, illetve kupát.

Gabriel Jesust a brazil válogatott tagjaként sem kerülték el a sikerek: a selecaóval 2019-ben Copa Américát nyert, 2016-ban, Rio de Janeiróban pedig olimpiai bajnoki címet szerzett.

 

 

Gabriel Jesus FC Barcelona La Liga
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