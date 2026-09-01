Gabriel Jesus három évre a Barcelonáé – hivatalos

Igaznak bizonyult, amiről napok óta cikkeztek a spanyol és az angol sajtóban: az angol Premier League-ből az ibériai ország bajnokságba, tette át székhelyét Gabriel Jesus, aki az angol bajnok Arsenaltól szerződött három évre a spanyol liga címvédőjéhez, az FC Barcelonához – ezt hivatalos fórumain jelentette be a katalán klub.

His instinct brought him here 💙❤️ pic.twitter.com/f4yViPUluu — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026

A 29 éves, 64-szeres brazil válogatott játékos a Manchester City futballistájaként négyszer, az Arsenal tagjaként egyszer nyerte meg a Premier League-et, emellett egyszeres FA-kupa-, négyszeres Ligakupa- és kétszeres Angol Szuperkupa (Community Shield)-győztesnek vallhatja magát a szigetországban, de a Palmeiras tagjaként is begyűjtött egy-egy brazil országos bajnokságot, illetve kupát.

Gabriel Jesust a brazil válogatott tagjaként sem kerülték el a sikerek: a selecaóval 2019-ben Copa Américát nyert, 2016-ban, Rio de Janeiróban pedig olimpiai bajnoki címet szerzett.