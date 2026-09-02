Ennyit ér manapság a klubhűség? Édesanyjával együtt sírt a Betis elküldött támadója – videó

Pablo García egy héttel ezelőtt még győztes gólt szerzett a Real Betis színeiben (Fotó: Getty Images)

Pablo García hatéves korában került a sevillai klub akadémiájára, amelynek utánpótlásában minden idők legeredményesebb gólszerzőjévé vált. A felnőttcsapatban 2025-ben mutatkozott be, augusztus 25-én pedig megszerezte első profi gólját is, amellyel a Real Betis 1–0-ra legyőzte a Valenciát.

Úgy tűnt, hogy a saját nevelésű támadó előtt megnyílhat az út az első csapat állandó tagsága felé, ám alig egy héttel később mégis távoznia kellett. A spanyol sajtóban megjelent felvételeken García és édesanyja is zokogva hagyta el a Betis központját, miután véglegessé vált átigazolása a Racing Santanderhez.

A háttérben a La Liga sokat vitatott 1:1-es szabálya állt. A rendelkezés értelmében számos klubnak játékoseladásból kell fedeznie az új igazolások regisztrációját. A Betis éppen az átigazolási határidő napján szerződtette Dani Ceballost, akinek nevezéséhez pénzügyi mozgástérre volt szüksége, ezért vált meg saját akadémistájától.

A 20 éves García így fájdalmas búcsút vett attól a klubtól, amelyet gyermekkora óta szolgált.