Nemzeti Sportrádió

Ennyit ér manapság a klubhűség? Édesanyjával együtt sírt a Betis elküldött támadója – videó

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.02. 10:20
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Real Betis átigazolás Pablo García Racing Santander La Liga
Megható jelenetek játszódtak le Spanyolországban az átigazolási időszak utolsó napján: a Real Betis 20 éves szélsője, Pablo García könnyek között hagyta el a klubot, miután gyerekkori egyesülete a Racing Santanderhez értékesítette, a játékos akaratának ellenére.
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Pablo García egy héttel ezelőtt még győztes gólt szerzett a Real Betis színeiben (Fotó: Getty Images)

Pablo García hatéves korában került a sevillai klub akadémiájára, amelynek utánpótlásában minden idők legeredményesebb gólszerzőjévé vált. A felnőttcsapatban 2025-ben mutatkozott be, augusztus 25-én pedig megszerezte első profi gólját is, amellyel a Real Betis 1–0-ra legyőzte a Valenciát.

Úgy tűnt, hogy a saját nevelésű támadó előtt megnyílhat az út az első csapat állandó tagsága felé, ám alig egy héttel később mégis távoznia kellett. A spanyol sajtóban megjelent felvételeken García és édesanyja is zokogva hagyta el a Betis központját, miután véglegessé vált átigazolása a Racing Santanderhez.

Pablo García and his mother were seen crying as they left Betis' stadium. He has been at Betis since he was 5 and was sold today to Racing Santander
by u/greenwhitehell in soccer

A háttérben a La Liga sokat vitatott 1:1-es szabálya állt. A rendelkezés értelmében számos klubnak játékoseladásból kell fedeznie az új igazolások regisztrációját. A Betis éppen az átigazolási határidő napján szerződtette Dani Ceballost, akinek nevezéséhez pénzügyi mozgástérre volt szüksége, ezért vált meg saját akadémistájától.

A 20 éves García így fájdalmas búcsút vett attól a klubtól, amelyet gyermekkora óta szolgált.

 

Real Betis átigazolás Pablo García Racing Santander La Liga
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