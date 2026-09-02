Az ETO ellen 35 gólig jutva nyitott a bajnokságban a címvédő Veszprém

Nem indul könnyen az ETO idénye, a győriek ugyanis először a Veszprém otthonában léptek pályára a 4. fordulóból előrehozott találkozón, majd Szegeden folytatják a bajnokságot. Az új idényre kilenc játékossal (Borbély Ádám, Győri Kristóf, Krakovszki Bence, Füzi Dániel, Enomoto Juga, Radojica Csepics, Kovács Tamás, Győri Mátyás, Bognár Alex) erősítő Győr az első öt percben 4–4-re állt a címvédő otthonában, aztán Ali Zein egy, míg Yanis Lenne sorozatban négy gólt szerzett. A vendégeket Győri Mátyás tartotta meccsben, aki bő öt perc alatt szintén négyszer talált be Mikael Appelgren kapujába. A győriek többször is visszajöttek egy gólra, a félidőre mégis háromgólos hátránnyal mehettek.

A szünet utáni első öt vendég lövésből Appelgren négyet is védett, míg a túloldalt Ali Zein és Dragan Pesmalbek villant. A 44. percre már nyolc gól volt a hazaiak előnye, a tízgólos különbséget Hugo Descat állította be. Appelgren 12 védéssel zárt, Lenne hét, Descat és Pesmalbek hat góllal járult hozzá a Veszprém 35–25-ös győzelméhez. A meccs legeredményesebb játékosa a tíz lövéséből nyolcat értékesítő Győri Mátyás volt.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, A 4. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

One Veszprém HC–ETO University HT 35–25 (20–17)

Részletes jegyzőkönyv később.