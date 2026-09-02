Nemzeti Sportrádió

Egy helyen változott az ökölvívó Eb-re utazó magyar keret

L. P. I.L. P. I.
2026.09.02. 19:01
Lakotár Hanna (pirosban) és a későbbi győztes Horváth Kármen a 103. Papp László ökölvívó ob női 54 kg-os döntőjében (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
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ökölvívás Horváth Kármen boksz
Kevesebb mint két hét múlva kezdődik Szófiában az ökölvívó Európa-bajnokság. Emanuele Renzini szövetségi kapitány véglegesítette a 15 tagú magyar csapatot.

 

A European Boxing első Európa-bajnokságán tizenöt súlycsoportban lesz magyar induló. Nyolc férfi és hét női bunyósunk mérlegel Szófiában – köztük Renzini kapitány döntése értelmében női 54 kg-ban nem a legutóbbi Eb-n bronzérmes Lakotár Hanna, hanem Horváth Kármen.

A két 21 éves MTK-s Horváth iker közül eddig Kármen bokszolt 51, Laura 54 kg-ban, a júliusi ob-n cseréltek, mind a ketten bajnokok lettek, Kármen ráadásul úgy, hogy vitathatatlan különbséggel verte meg a döntőben Lakotárt, mintegy megágyazva a kapitányi döntésnek.

Az immár végleges keret a jövő héten Dublinban, edzőmérkőzésekkel fejezi be a felkészülést.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA (SZEPTEMBER 15–26.)
A MAGYAR CSAPAT
FéLRFIAK
50 kg: Szaka István (Halker-Király Team)
55 kg: Virbán Gábor (BHSE)
65 kg: Kovács Kruzitó (Vasas-Süllős)
70 kg: Hankó Kálmán (Vasas-Süllős)
75 kg: Akilov Pilip (BHSE)
80 kg: Bátori Mihály (PVSK)
85 kg: Kovács Pál (BVSC-Zugló)
90 kg: Kiss Levente (UTE-Madárfészek-Akadémia)
NŐK
48 kg: Szeleczki Lilla (MTK)
51 kg: Horváth Laura (MTK)
54 kg: Horváth Kármen (MTK)
57 kg: Kuhta Vladiszlava (Halker-Király Team)
65 kg: Hámori Luca (BVSC-Zugló)
75 kg: Hoffmann Réka (PVSK)
+80 kg: Szira Zsófia (Kanizsa BK)

 

ökölvívás Horváth Kármen boksz
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