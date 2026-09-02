Egy helyen változott az ökölvívó Eb-re utazó magyar keret

A European Boxing első Európa-bajnokságán tizenöt súlycsoportban lesz magyar induló. Nyolc férfi és hét női bunyósunk mérlegel Szófiában – köztük Renzini kapitány döntése értelmében női 54 kg-ban nem a legutóbbi Eb-n bronzérmes Lakotár Hanna, hanem Horváth Kármen.

A két 21 éves MTK-s Horváth iker közül eddig Kármen bokszolt 51, Laura 54 kg-ban, a júliusi ob-n cseréltek, mind a ketten bajnokok lettek, Kármen ráadásul úgy, hogy vitathatatlan különbséggel verte meg a döntőben Lakotárt, mintegy megágyazva a kapitányi döntésnek.

Az immár végleges keret a jövő héten Dublinban, edzőmérkőzésekkel fejezi be a felkészülést.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA (SZEPTEMBER 15–26.)

A MAGYAR CSAPAT

FéLRFIAK

50 kg: Szaka István (Halker-Király Team)

55 kg: Virbán Gábor (BHSE)

65 kg: Kovács Kruzitó (Vasas-Süllős)

70 kg: Hankó Kálmán (Vasas-Süllős)

75 kg: Akilov Pilip (BHSE)

80 kg: Bátori Mihály (PVSK)

85 kg: Kovács Pál (BVSC-Zugló)

90 kg: Kiss Levente (UTE-Madárfészek-Akadémia)

NŐK

48 kg: Szeleczki Lilla (MTK)

51 kg: Horváth Laura (MTK)

54 kg: Horváth Kármen (MTK)

57 kg: Kuhta Vladiszlava (Halker-Király Team)

65 kg: Hámori Luca (BVSC-Zugló)

75 kg: Hoffmann Réka (PVSK)

+80 kg: Szira Zsófia (Kanizsa BK)