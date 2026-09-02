Nemzeti Sportrádió

US Open: Medvegyev simán jutott be a 3. fordulóba, honfitárs búcsúztatta Nakashimát

V. H. L.V. H. L.
2026.09.02. 19:30
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Danyiil Medvegyev ragyogóan teniszezett az első két szettben (Fotó: Getty Images)
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Alex Michelsen Sebastian Gorzny Danyiil Medvegyev US Open Brandon Nakashima
Csak a harmadik játszmában tudott méltó ellenfele lenni Danyiil Medvegyevenek az amerikai Sebastian Gorzny, a hazaiak rangadóján Alex Michelsen 6:3, 6:4, 6:4-re legyőzte a 16. kiemelt Brandon Nakashimát a US Open második fordulójában.

Villámgyorsan, rögtön az első játékban brékelőnybe került a 7. kiemelt Danyiil Medvegyev az amerikai Sebastian Gorzny elleni meccsén. Az orosz klasszis az első játszma folytatásában is ellentmondást nem tűrően teniszezett, s mindössze egy gémet engedélyezett ellenfelének, s 5:1-nél fogadóként rögtön az első játszmalabdáját értékesítette.

A második felvonásban már több sikerélmény jutott a hazaiak versenyzőjének, de annyi azért nem, hogy akár egy bréklehetősége is legyen, míg a negyedik játékban Medvegyev el tudta venni az ő adogatását. A rutinos és remekül szerváló orosznak ennyi elég is volt ahhoz, hogy ezt az etapot is megnyerje 6:3-ra kettejük első egymás elleni mérkőzésén.

Úgy tűnt, hogy a 15 éves korában egy szúnyogcsípéstől kapott agyvelőgyulladásban csaknem életét vesztő amerikai teniszező a harmadik játszmára melegedett be igazán, legalábbis erre utalt, hogy most már igazán nagy csatára készítette riválisát. A végtelenül hosszúnak tűnő kilencedik játékban például négy bréklabdát hárítva kerülte el, hogy Medvegyev a szettért adogathasson, de két gémmel később ugyanez már nem sikerült neki – a sors iróniája, hogy ekkor jött az első bréklabdája, ám mindhiába, az orosz 6:1, 6:3, 7:5-re megnyerte a meccset.

Az első játszmában kétszer, a másodikban és a harmadikban egyszer-egyszer tudta elnyerni a 16. kiemelt Brandon Nakashima adogatását honfitársa, a világranglista 46. helyén álló Alex Michelsen. A két, egyébként jól szerváló amerikai csatjában először Nakashima került brékelőnybe, de ám ettől kezdve ellenfele egyetlenegyszer nem engedte még bréklabdához sem jutni az előkelőbben rangsorolt riválist, így összességében teljesen megérdemelt győzelmet aratott.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES
2. FORDULÓ
Medvegyev (orosz, 7.)–Gorzny (amerikai) 6:1, 6:3, 7:5
Michelsen (amerikai)–Nakashima (amerikai, 16.) 6:3, 6:4, 6:4
Mérida (spanyol)–Rubljov (orosz, 23.) 6:7 (3–7), 6:2, 6:4, 6:4

NŐI EGYES
1. FORDULÓ
Badosa (spanyol)–Kasatkina (ausztrál) 6:1, 6:4
2. FORDULÓ
Snajgyer (orosz, 15.)–Plisková (cseh) 6:1, 7:6 (7–4)
Fernandez (kanadai, 31.)–Sawangkaew (thaiföldi) 6:4, 6:1
Paolini (olasz, 19.)–Stefanini (olasz) 6:4, 6:1
Cirstea (román, 16.)–Parry (francia) 6:2, 7:5
Townsend (amerikai)–Preston (ausztrál) 6:1, 6:1
Pegula (amerikai, 3.)–Kenin (amerikai) 6:3, 6:1
 

 

Alex Michelsen Sebastian Gorzny Danyiil Medvegyev US Open Brandon Nakashima
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