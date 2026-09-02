Nemzeti Sportrádió

Egy félideig tartotta a Ferencváros tempóját a Budaörs

B. A. P.B. A. P.
2026.09.02. 19:31
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Tízgólos különbséggel nyert a Ferencváros (Fotó: Facebook/Moyra-Budaörs)
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női kézilabda FTC-Toyota Kovács Budaörs kézilabda női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 1. fordulójában az FTC-Toyota Kovács 33–23-ra legyőzte a Moyra-Budaörs United Shipping együttesét.

A Ferencváros vasárnap a Győr elleni vesztes Szuperkupán már pályára lépett, de a bajnokságot most nyitotta a zöld-fehér csapat. Az FTC tavaly Budapesten 38–13-ra verte meg a Budaörsöt, amely a hazai meccsén már 30 gólig jutott. A szerda esti találkozón 15 perc játék után négy góllal vezetett a Ferencváros, de a Budaörs Szöllősi-Schatzl Nadine vezérletével két gólra zárkózott a félidőre.

A szünet után viszont 15 perc alatt csak három találatot szereztek a vendégek, ellenben a Ferencvárosban csak Simon Petra ötig jutott, míg a hazaiak 12-t dobtak, így 27–16-ra ellépett az FTC. Ezt követően a Budaörs már tíz gólnál nem került közelebb, a Ferencváros 33–23-as győzelemmel indította a bajnokságot. A hazaiak részéről Böde-Bíró Blanka és Anna Kristensen is egy félidőt védett, előbbi hét, utóbbi nyolc védéssel zárt. Az FTC mezőnyjátékosai közül csak Szeibert Anna nem szerzett gólt, Elizabeth Omoregie tíz próbálkozásból hat találatig jutott, Simon Petra pedig ötből öttel zárt. A Budaörsben Szekerczés Luca volt a legeredményesebb négy góllal.

A Ferencváros vasárnap Podgoricában kezdi meg a Bajnokok Ligája-szereplését.

KÉZILABDA
NŐI NB I, 1. FORDULÓ
FTC-Toyota Kovács–Moyra-Budaörs United Shipping 33–23 (15–13)

Részletes jegyzőkönyv később.

 

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