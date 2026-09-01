Újra edzett Madridban: eldőlt Julian Álvarez jövője, de ezzel még nincs vége a drámának

Lezárult a nyár legnagyobb drámája? Még szeptember 1-jére fordulva sem volt biztos, Julián Álvarez megy, vagy marad az Atlético Madridnál. Kora délután aztán előbb a COPE szellőztette meg, hogy ott járt az Atlético mai (keddi) edzésén, a Marca pedig nem sokkal később teljes riporttal jelentkezett.

Utóbbi alapján Álvarez úgy döntött, marad, mert belátta, az FC Barcelonához szerződésére ezen a nyáron nincs esély, klubja nem adja el, az 500 millió eurós kivásárlási árat a katalánok nyilvánvalóan nem fizetik ki, Angliába pedig annak ellenére sem szeretne visszaköltözni (korábban a Manchester Cityben futballozott), hogy a PL-címvédő Arsenal hívta.

A világbajnoki arany- és ezüstérmes argentin úgy döntött, szembenéz a szurkolókkal, megpróbál visszailleszkedni az Atlético keretébe, s egyelőre csak Madridra koncentrál. A Marca szerint ebben az edzői stáb és a csapat argentin magja (főként Cristian Romero, Juan Musso és Guiliano Simeone) is segítik őt.

Van még visszaút Álvarez számára a klubnál, vagy télen folytatódik a dráma, s az FC Barcelona lesz a történet vége?

ELŐZMÉNYEK

– Julian Álvarez a vb alatt kijelentette egyik nyilatkozatában, távozni akar Madridból, hogy álmai klubjához csatlakozhasson

– Utóbbi az FC Barcelona, de az Atlético Madrid közölte, játékosának 2030-ig élő szerződése van, nem megy sehová

– Az Atlético fel is jelentette az FC Barcelonát a La Ligánál, amiért jogtalanul tárgyalt játékosával

– Álvarez a vb-ről visszatérve kijelentette a madridiak felé edzésen, hogy rá aztán ne számítsanak...

– Az Atlético és a Barca a közösségi médiában és hivatalos közleményekben kezdett üzengetésbe

– Az FC Barcelona 100 millió euró körüli összegre gondolt állítólag, majd látszólag a Real Madrid is tett egy 150 millió eurós ajánlatot

– Később a PL-címvédő Arsenal is bejelentkezett Álvarezért

– Álvarez megerősítette belső köreinek, nem költözik vissza Angliába, csak a Barca jöhet szóba

– Az Atlético kijelentette: a Barcelonának semmiképp sem adja el Álvarezt

– A Barca beletörődött: Gabriel Jesúst szerződteti csereopciónak Robert Lewandowski és Ferrán Torres távozása után

– Álvarez is beletörődött: MARAD az Atléticónál!