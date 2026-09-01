Nemzeti Sportrádió

Újra edzett Madridban: eldőlt Julian Álvarez jövője, de ezzel még nincs vége a drámának

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.09.01. 14:31
Julian Álvarez marad Madridban (Fotó: Getty Images)
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FC Barcelona Atletico Madrid Julian Álvarez átigazolási időszak La Liga
A nyár messze legnagyobb átigazolási huzavonája, kérdése volt, hogy szerződteti-e az FC Barcelona a világbajnoki arany- és ezüstérmes Julian Álvarezt az Atlético Madridtól. A Marca úgy értesült, a transzferpiac záró napján eldőlt: az argentin csatár egyelőre marad Madridban.

 

Lezárult a nyár legnagyobb drámája? Még szeptember 1-jére fordulva sem volt biztos, Julián Álvarez megy, vagy marad az Atlético Madridnál. Kora délután aztán előbb a COPE szellőztette meg, hogy ott járt az Atlético mai (keddi) edzésén, a Marca pedig nem sokkal később teljes riporttal jelentkezett. 

Utóbbi alapján Álvarez úgy döntött, marad, mert belátta, az FC Barcelonához szerződésére ezen a nyáron nincs esély, klubja nem adja el, az 500 millió eurós kivásárlási árat a katalánok nyilvánvalóan nem fizetik ki, Angliába pedig annak ellenére sem szeretne visszaköltözni (korábban a Manchester Cityben futballozott), hogy a PL-címvédő Arsenal hívta. 

A világbajnoki arany- és ezüstérmes argentin úgy döntött, szembenéz a szurkolókkal, megpróbál visszailleszkedni az Atlético keretébe, s egyelőre csak Madridra koncentrál. A Marca szerint ebben az edzői stáb és a csapat argentin magja (főként Cristian Romero, Juan Musso és Guiliano Simeone) is segítik őt. 

Van még visszaút Álvarez számára a klubnál, vagy télen folytatódik a dráma, s az FC Barcelona lesz a történet vége?

ELŐZMÉNYEK
– Julian Álvarez a vb alatt kijelentette egyik nyilatkozatában, távozni akar Madridból, hogy álmai klubjához csatlakozhasson
– Utóbbi az FC Barcelona, de az Atlético Madrid közölte, játékosának 2030-ig élő szerződése van, nem megy sehová
– Az Atlético fel is jelentette az FC Barcelonát a La Ligánál, amiért jogtalanul tárgyalt játékosával
– Álvarez a vb-ről visszatérve kijelentette a madridiak felé edzésen, hogy rá aztán ne számítsanak...
– Az Atlético és a Barca a közösségi médiában és hivatalos közleményekben kezdett üzengetésbe 
– Az FC Barcelona 100 millió euró körüli összegre gondolt állítólag, majd látszólag a Real Madrid is tett egy 150 millió eurós ajánlatot 
– Később a PL-címvédő Arsenal is bejelentkezett Álvarezért 
– Álvarez megerősítette belső köreinek, nem költözik vissza Angliába, csak a Barca jöhet szóba
– Az Atlético kijelentette: a Barcelonának semmiképp sem adja el Álvarezt
– A Barca beletörődött: Gabriel Jesúst szerződteti csereopciónak Robert Lewandowski és Ferrán Torres távozása után
– Álvarez is beletörődött: MARAD az Atléticónál!

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Az Atlético végleg lezártnak tekinti az Álvarez–Barca-ügyet

Szerintük a katalánok nem voltak professzionálisak, etikusak és tiszteletteljesek, ezért el sem jutottak a szokásos átigazolási tárgyalásokig.

Atlético Madrid: továbbra sincs esély Julián Álvarez távozására – sajtóhír

A világbajnok argentin támadó csak akkor eladó, ha valamelyik kérő kifizeti az 500 millió eurós kivásárlási árat.

Üzent Álvarez miatt a Barcelona elnöke, az Atlético válaszolt

„A játékost áldozatként állítják be, de Julián ügyében valójában mi vagyunk az egyetlen áldozatok. Pénzügyileg és morálisan is kárt okozott nekünk.”

 

FC Barcelona Atletico Madrid Julian Álvarez átigazolási időszak La Liga
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