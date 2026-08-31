Nemzeti Sportrádió

Micsoda duplák, micsoda játék! – Yamal átlépte az 50 gólos határt

2026.08.31. 23:35
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Lamine Yamal góljával fordított a Barca a Rayo ellen, ez volt a klasszis 50. találata tétmeccsen a katalánoknál (Fotó: AFP)
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A spanyol La Liga 3. fordulójának késő esti meccsén az első két mérkőzését kapott gól nélkül megnyerő Barcelona az eddig egy pontot szerző Rayo Vallecanót fogadta, és korán hátrányba került, ám az egyaránt két-két gólig jutó Raphinha és Yamal vezérletével fordított, és 5–2-re győzött.

 

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
Barcelona–Rayo Vallecano 5–2 (2–1)
Barcelona, Camp Nou, 57 768 néző. Vezette: Maeso
Barcelona: J. García – Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart – Pedri (Cancelo, 78.), Bernal (Rodri, 64.) – Yamal, Olmo (Fermín López, 64.), Gordon (Adeyemi, 78.) – Raphinha (Abdelkarim, 86.). Vezetőedző: Hansi Flick
Rayo Vallecano: Cárdenas – Balliu, Lejeune, Ciss, Vertrouwd (Pedrosa, 32.) – Bouare (P. Díaz, 57.), Valentín, U. López (Nteka, 75.) – De Frutos (F. Pérez, 58.), Camello (Alemao, 75.), A. García. Vezetőedző: Benat San José
Gólszerző: Raphinha (19., 71.), Yamal (21., 90.), Lejeune (51. – öngól), ill. Camello (12., 59.)

Agilisan kezdett a Barcelona, mégis hátrányba került a mérkőzés elején. Álvaro García Jules Koundét lehagyva robogott el a bal oldalon, s a centerezése után Sergio Camello nyolc méterről felvarrta a labdát a jobb felsőbe. Még jobban rákapcsoltak a katalánok, és hamar jött az egyenlítés, Raphinha gyönyörű csel után gurított 12 méterről a bal alsóba. A félidő közepére már a hazaiaknál volt az előny, Lamine Yamal 14 méterről bombázott a bal felső sarokba – a 154. meccsén ez volt az 50. gólja a klub színeiben. A folytatásra kicsit visszavett az iramból a Barca, de így is úgy tűnt, még a szünet előtt megszületik a harmadik gólja, ám Koundé lesről talált be.

A második játékrészre sem lehetett panasz, nem csökkent a tempó, és a gólok sem maradtak el. Hamar növelte előnyét a vendéglátó, Anthony Gordon adott középre balról, a labdába belebotló Florian Lejeune pedig a saját kapujába lőtt – öngól. Vagy a Barcelona hitte el, hogy zsebben a meccs, vagy a Rayo bátorodott fel, de az biztos, hogy a madridi csapat majdnem egyenlített. Sergio Camello bólintott a jobb alsóba Unai López szögletéből, és a duplázó csatár közel járt a mesterhármashoz, de ekkor már Joan García védte a közeli lövését.

Ezt követően felébredt a katalán együttes, és ugyan Fermín López lövését még blokkolták, megszületett a negyedik Barca-gól. Gordon maga mögé sarkalta a labdát, Raphinha pedig állítgatás nélkül lőhetett – kilenc méterről a bal alsóba, így már ötgólos három forduló után. Bár a folytatásban is ment előre a Rayo, igyekezett letámadni, de játékosai mintha már nem hittek volna a pontszerzésben. A hajrában még egyszer megrezdült a vendégek hálója, Lamine Yamal 19 méterről tekert a jobb alsóba. Ugyan a Barcelona kapuja már nem érintetlen a bajnokságban, magabiztosan nyert, és visszaállt a tabella élére. 5–2

 

 

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