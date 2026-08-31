Micsoda duplák, micsoda játék! – Yamal átlépte az 50 gólos határt

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

Barcelona–Rayo Vallecano 5–2 (2–1)

Barcelona, Camp Nou, 57 768 néző. Vezette: Maeso

Barcelona: J. García – Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart – Pedri (Cancelo, 78.), Bernal (Rodri, 64.) – Yamal, Olmo (Fermín López, 64.), Gordon (Adeyemi, 78.) – Raphinha (Abdelkarim, 86.). Vezetőedző: Hansi Flick

Rayo Vallecano: Cárdenas – Balliu, Lejeune, Ciss, Vertrouwd (Pedrosa, 32.) – Bouare (P. Díaz, 57.), Valentín, U. López (Nteka, 75.) – De Frutos (F. Pérez, 58.), Camello (Alemao, 75.), A. García. Vezetőedző: Benat San José

Gólszerző: Raphinha (19., 71.), Yamal (21., 90.), Lejeune (51. – öngól), ill. Camello (12., 59.)

Agilisan kezdett a Barcelona, mégis hátrányba került a mérkőzés elején. Álvaro García Jules Koundét lehagyva robogott el a bal oldalon, s a centerezése után Sergio Camello nyolc méterről felvarrta a labdát a jobb felsőbe. Még jobban rákapcsoltak a katalánok, és hamar jött az egyenlítés, Raphinha gyönyörű csel után gurított 12 méterről a bal alsóba. A félidő közepére már a hazaiaknál volt az előny, Lamine Yamal 14 méterről bombázott a bal felső sarokba – a 154. meccsén ez volt az 50. gólja a klub színeiben. A folytatásra kicsit visszavett az iramból a Barca, de így is úgy tűnt, még a szünet előtt megszületik a harmadik gólja, ám Koundé lesről talált be.

A második játékrészre sem lehetett panasz, nem csökkent a tempó, és a gólok sem maradtak el. Hamar növelte előnyét a vendéglátó, Anthony Gordon adott középre balról, a labdába belebotló Florian Lejeune pedig a saját kapujába lőtt – öngól. Vagy a Barcelona hitte el, hogy zsebben a meccs, vagy a Rayo bátorodott fel, de az biztos, hogy a madridi csapat majdnem egyenlített. Sergio Camello bólintott a jobb alsóba Unai López szögletéből, és a duplázó csatár közel járt a mesterhármashoz, de ekkor már Joan García védte a közeli lövését.

Ezt követően felébredt a katalán együttes, és ugyan Fermín López lövését még blokkolták, megszületett a negyedik Barca-gól. Gordon maga mögé sarkalta a labdát, Raphinha pedig állítgatás nélkül lőhetett – kilenc méterről a bal alsóba, így már ötgólos három forduló után. Bár a folytatásban is ment előre a Rayo, igyekezett letámadni, de játékosai mintha már nem hittek volna a pontszerzésben. A hajrában még egyszer megrezdült a vendégek hálója, Lamine Yamal 19 méterről tekert a jobb alsóba. Ugyan a Barcelona kapuja már nem érintetlen a bajnokságban, magabiztosan nyert, és visszaállt a tabella élére. 5–2