Nemzeti Sportrádió

La Liga: Yamal kilencvenegy éves Barca-rekordot döntött meg

2026.09.01. 12:11
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Fotó: Getty Images
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Lamine Yamal klubrekord FC Barcelona La Liga
A hétfő esti, Rayo Vallecano ellen 5–2-re megnyert spanyol bajnokin duplázó Lamine Yamal új klubcsúcsot döntött meg azzal, hogy 19 évesen és 49 naposan elérte az 50. és az 51. gólját az FC Barcelona színeiben. Az előző rekorder Josep Escola volt, aki 1935-ben 20 évesen és 356 naposan jutott el 50 találatig.

Lamine Yamal az FC Barcelona történetének legfiatalabb futballistájaként érte el és lépte is át az 50 gólos határt azzal, hogy a hétfő esti, 5–2-re megnyert bajnokin kétszer is bevette a Rayo Vallecano kapuját.

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A spanyol bajnoki címvédő válogatott csatára 19 évesen és 49 naposan jutott el az 50., majd az 51. gólig, egyszersmind a legjobb öt európai bajnokságot tekintve is tini csúcstartóvá lépett elő. A katalán sportsajtó emlékeztet rá, hogy az előző Barca-rekorder Josep Escola volt, aki a „félszázadosság” mérföldkövéhez 1935-ben, 20 éves és 356 napos korában érkezett el. A legnépszerűbb spanyol sportlap, a Marca azt emelte ki, hogy Lionel Messinek a katalán együttes játékosaként 21 év és 120 nap kellett az ötven gólhoz.

Lamine Yamal, aki az FC Barcelona saját nevelése, és a válogatottal már világbajnok és Európa-bajnok is, 2023 áprilisa óta szerepel klubja első csapatában. Az EFE hírügynökség statisztikája szerint az ifjú támadó az első Barca-szezonjában 7 gólt szerzett, a 2024–2025-ös idényben 18, a 2025–2026-osban 24 alkalommal volt eredményes.

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
FC Barcelona–Rayo Vallecano 5–2 (2–1)
Barcelona, Camp Nou, 57 768 néző. Vezette: Maeso
Barcelona: J. García – Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart – Pedri (Cancelo, 78.), Bernal (Rodri, 64.) – Yamal, Olmo (Fermín López, 64.), Gordon (Adeyemi, 78.) – Raphinha (Abdelkarim, 86.). Vezetőedző: Hansi Flick
Rayo Vallecano: Cárdenas – Balliu, Lejeune, Ciss, Vertrouwd (Pedrosa, 32.) – Bouare (P. Díaz, 57.), Valentín, U. López (Nteka, 75.) – De Frutos (F. Pérez, 58.), Camello (Alemao, 75.), A. García. Vezetőedző: Benat San José
Gólszerző: Raphinha (19., 71.), Yamal (21., 90.), Lejeune (51. – öngól), ill. Camello (12., 59.)

 

 

Lamine Yamal klubrekord FC Barcelona La Liga
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