La Liga: Yamal kilencvenegy éves Barca-rekordot döntött meg

A spanyol bajnoki címvédő válogatott csatára 19 évesen és 49 naposan jutott el az 50., majd az 51. gólig, egyszersmind a legjobb öt európai bajnokságot tekintve is tini csúcstartóvá lépett elő. A katalán sportsajtó emlékeztet rá, hogy az előző Barca-rekorder Josep Escola volt, aki a „félszázadosság” mérföldkövéhez 1935-ben, 20 éves és 356 napos korában érkezett el. A legnépszerűbb spanyol sportlap, a Marca azt emelte ki, hogy Lionel Messinek a katalán együttes játékosaként 21 év és 120 nap kellett az ötven gólhoz.

Lamine Yamal, aki az FC Barcelona saját nevelése, és a válogatottal már világbajnok és Európa-bajnok is, 2023 áprilisa óta szerepel klubja első csapatában. Az EFE hírügynökség statisztikája szerint az ifjú támadó az első Barca-szezonjában 7 gólt szerzett, a 2024–2025-ös idényben 18, a 2025–2026-osban 24 alkalommal volt eredményes.

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

FC Barcelona–Rayo Vallecano 5–2 (2–1)

Barcelona, Camp Nou, 57 768 néző. Vezette: Maeso

Barcelona: J. García – Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart – Pedri (Cancelo, 78.), Bernal (Rodri, 64.) – Yamal, Olmo (Fermín López, 64.), Gordon (Adeyemi, 78.) – Raphinha (Abdelkarim, 86.). Vezetőedző: Hansi Flick

Rayo Vallecano: Cárdenas – Balliu, Lejeune, Ciss, Vertrouwd (Pedrosa, 32.) – Bouare (P. Díaz, 57.), Valentín, U. López (Nteka, 75.) – De Frutos (F. Pérez, 58.), Camello (Alemao, 75.), A. García. Vezetőedző: Benat San José

Gólszerző: Raphinha (19., 71.), Yamal (21., 90.), Lejeune (51. – öngól), ill. Camello (12., 59.)