Nemzeti Sportrádió

Hiába a magas góltermés, Flick szerint a Barcelonának továbbra is szüksége van csatárra

R. D. P.R. D. P.
2026.09.07. 13:10
Hansi Flick klasszikus center nélkül is elégedett lehet támadóival (Fotó: Getty Images)
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FC Barcelona Hansi Flick La Liga
Hans-Dieter Flick szerint a Barcelona szinte tökéletes teljesítményt nyújtott a Valencia elleni, 5–0-ra megnyert meccsen, a német vezetőedző azonban úgy véli, csapata még tovább fejlődhet. A katalánok négy forduló után hibátlan mérleggel állnak a tabella élén.

A vasárnapi találkozón Lamine Yamal kétszer is betalált, mellette Raphinha, Fermín López és Pedri is eredményes volt. „Minden a minőségi edzésmunkáról szól. Amikor ezt látom, biztos vagyok benne, hogy képesek vagyunk így futballozni”értékelt Hansi Flick.

„Fantasztikus mérkőzés volt, csaknem tökéletes. Kontrolláltuk a játékot, domináltunk. Pontosan ezt akarom: irányítani a mérkőzést, és megpróbálni megtalálni a szabad területeket. Ma ezt meg is valósítottuk. De mindig lehet fejlődni. Még jobbak lehetünk.”

A Barcelona a nyáron nagy energiát fordított egy új klasszikus kilences megtalálására. Robert Lewandowski, Ferran Torres és Marcus Rashford távozása után Gabriel Jesus érkezett, aki a Valencia ellen csereként debütált. A klub korábban nem tudott megegyezni az Atlético Madriddal Julián Álvarezről. Felvetődött a kérdés, hogy a jelenlegi góltermés mellett szüksége van-e egyáltalán a Barcelonának egy klasszikus középcsatárra.

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Fermín López, Raphinha és Pedri is eredményes volt, továbbá bemutatkozott Gabriel Jesus.

„Ez nem változtat a gondolkodásunkon – mondta Flick. – Normális esetben szükségünk van egy valódi kilencesre, ez egyértelmű. Ugyanakkor hatalmas minőség van a támadósorban és a középpályán is, mindenki képes gólt szerezni.”

Pedri: Rodrival nagyon kényelmes együtt játszani

A két játékos a spanyol válogatottban szerepelt már együtt, és korábban olyan vélemények is napvilágot láttak, amelyek szerint nem tudnak megfelelően teljesíteni egymás mellett. Pedri azonban határozottan cáfolta ezt.

„Azt mondták, hogy nem teljesítünk jól együtt, de nagyon kényelmes Rodri mellett játszani. Szinte sohasem veszíti el a labdát, ami védekezésben is rengeteget segít. Egyre jobb lesz közöttünk az összhang, ahogy egyre több mérkőzést játszunk együtt.”

SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
Valencia–FC Barcelona 0–5 (Yamal 6., 84., Fermín López 22., Raphinha 50., Pedri 79.)

 

FC Barcelona Hansi Flick La Liga
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