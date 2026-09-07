Hiába a magas góltermés, Flick szerint a Barcelonának továbbra is szüksége van csatárra

A vasárnapi találkozón Lamine Yamal kétszer is betalált, mellette Raphinha, Fermín López és Pedri is eredményes volt. „Minden a minőségi edzésmunkáról szól. Amikor ezt látom, biztos vagyok benne, hogy képesek vagyunk így futballozni” – értékelt Hansi Flick.

„Fantasztikus mérkőzés volt, csaknem tökéletes. Kontrolláltuk a játékot, domináltunk. Pontosan ezt akarom: irányítani a mérkőzést, és megpróbálni megtalálni a szabad területeket. Ma ezt meg is valósítottuk. De mindig lehet fejlődni. Még jobbak lehetünk.”

A Barcelona a nyáron nagy energiát fordított egy új klasszikus kilences megtalálására. Robert Lewandowski, Ferran Torres és Marcus Rashford távozása után Gabriel Jesus érkezett, aki a Valencia ellen csereként debütált. A klub korábban nem tudott megegyezni az Atlético Madriddal Julián Álvarezről. Felvetődött a kérdés, hogy a jelenlegi góltermés mellett szüksége van-e egyáltalán a Barcelonának egy klasszikus középcsatárra.