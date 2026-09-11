Nemzeti Sportrádió

Hosszabbít szupertehetséges csatárával a Barca – hivatalos

V. H. L.V. H. L.
2026.09.11. 14:31
Hamza Abdelkarim a Rayo elleni bajnoki meccsen (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Bajnokok Ligája Hamza Abdelkarim La Liga szerződéshosszabbítás
Megegyezett új szerződéséről az FC Barcelona labdarúgócsapatával az Al-Ahlitól kölcsön után a nyáron végleg megszerzett egyiptomi Hamza Abdelkarim. A hírt a klub hivatalos felületein jelentette be, a kontraktust, amely hírek szerint 150 millió eurós kivásárlási árat tartalmaz, jövő kedden írják alá.

Új szerződést ír alá az FC Barcelona labdarúgócsapatával Hamza Abdelkarim – jelentette be pénteken hivatalos kommunikációs felületein a gránátvörös-kék klub. A 18 éves korára hat egyiptomi válogatottságig jutó csatár januárban az Al-Ahlitól érkezett kölcsönbe a katalánokhoz, amelynél a Juvenil A csapat tagjaként nyújtott remek teljesítményével meggyőzte a klubvezetőséget arról, hogy a klubnak meg kell őt szereznie, így a nyáron 1.5 millió euróért végleg megvásárolták.

Abdelkarim négy góljával a felkészülési időszak legeredményesebb Barca-játékosa volt, s most az egyesület 2030-ig szóló kontraktust kínált neki – a barcauniversal.com szerint a játékos kivásárlási ára az eddigi 15 millió euróról 150 millióra emelkedik. A szupertehetséges tinédzser a papírokat formálisan kedden írja alá.

 

FC Barcelona Bajnokok Ligája Hamza Abdelkarim La Liga szerződéshosszabbítás
Legfrissebb hírek

Nem jelent meg a pénteki edzésen a Fenerbahce vezetőedzője

Bajnokok Ligája
29 perce

Kiengedték a kórházból a Dortmund fiatal játékosát

Bajnokok Ligája
1 órája

Hosszabbított portugál sztárjával a Chelsea, Xabi Alonso elégedett

Angol labdarúgás
1 órája

Emil Nielsen: Ezért jöttem ide!

Kézilabda
3 órája

A Barcelona 582 millió eurót költhet az első csapatra, miközben a Sevilla drámai mélypontra került

Spanyol labdarúgás
5 órája

A volt DVTK-edző szerint csapatából hiányzott a kurázsi a Manchester United ellen

Bajnokok Ligája
6 órája

„Tündérmese!” – a Como történelmi győzelmének sajtóvisszhangja

Bajnokok Ligája
6 órája

Kompany szerint türelemre volt szükségük a Bodö/Glimt ellen, Musiala hálás

Bajnokok Ligája
7 órája