Hosszabbít szupertehetséges csatárával a Barca – hivatalos

Új szerződést ír alá az FC Barcelona labdarúgócsapatával Hamza Abdelkarim – jelentette be pénteken hivatalos kommunikációs felületein a gránátvörös-kék klub. A 18 éves korára hat egyiptomi válogatottságig jutó csatár januárban az Al-Ahlitól érkezett kölcsönbe a katalánokhoz, amelynél a Juvenil A csapat tagjaként nyújtott remek teljesítményével meggyőzte a klubvezetőséget arról, hogy a klubnak meg kell őt szereznie, így a nyáron 1.5 millió euróért végleg megvásárolták.

Abdelkarim négy góljával a felkészülési időszak legeredményesebb Barca-játékosa volt, s most az egyesület 2030-ig szóló kontraktust kínált neki – a barcauniversal.com szerint a játékos kivásárlási ára az eddigi 15 millió euróról 150 millióra emelkedik. A szupertehetséges tinédzser a papírokat formálisan kedden írja alá.