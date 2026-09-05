Unai Simón mindent védett, az Atleti simán kikapott Bilbaóban

Hiába birtokolta a labdát több mint 60 százalékban Diego Simeone együttese, a hazaiak szervezett védelmével nem tudott mit kezdeni, a védőkön átjutó lövéseket pedig rendre hatástalanította Unai Simón.

A „matracosok” kriptonitja ezen a találkozón Inaki Williams volt: a rutinos szélső előbb öccsének, a világbajnok Nicónak (egy védő lábának közreműködésével), majd Robert Navarrónak is kiosztott egy gólpasszt – mindezt két perc alatt –, így nehéz helyzetbe került az Atleti. A folytatásban beállt a madridi szurkolók szemében közellenségnek számító Julián Álvarez is, de ez sem segített (az argentin egyetlen ziccerét védte Simón) – sőt, a 90. percben Oihan Sancet is betalált, beállítva a végeredményt. 3–0

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

Athletic Bilbao–Atlético Madrid 3–0 (N. Williams 46., R. Navarro 48., Sancet 90.)

Később

18.30: Rayo Vallecano–Racing Santander (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Deportivo (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

16.15: Valencia–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Osasuna

18.30: Málaga–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

19.00: Getafe–Celta Vigo

21.30: Elche–Real Sociedad