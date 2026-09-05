Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–DVSC 1–2

Unai Simón mindent védett, az Atleti simán kikapott Bilbaóban

M. B.M. B.
2026.09.05. 18:26
Oihan Sancet állította be a végeredményt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Atlético Madrid Athletic Bilbao La Liga
Az Athletic Bilbao 3–0-ra nyert odahaza az Atlético Madrid ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 4. fordulójában.

Hiába birtokolta a labdát több mint 60 százalékban Diego Simeone együttese, a hazaiak szervezett védelmével nem tudott mit kezdeni, a védőkön átjutó lövéseket pedig rendre hatástalanította Unai Simón

A „matracosok” kriptonitja ezen a találkozón Inaki Williams volt: a rutinos szélső előbb öccsének, a világbajnok Nicónak (egy védő lábának közreműködésével), majd Robert Navarrónak is kiosztott egy gólpasszt – mindezt két perc alatt –, így nehéz helyzetbe került az Atleti. A folytatásban beállt a madridi szurkolók szemében közellenségnek számító Julián Álvarez is, de ez sem segített (az argentin egyetlen ziccerét védte Simón) – sőt, a 90. percben Oihan Sancet is betalált, beállítva a végeredményt. 3–0

SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Atlético Madrid 3–0 (N. Williams 46., R. Navarro 48., Sancet 90.)

Később
18.30: Rayo Vallecano–Racing Santander (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Deportivo (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák
16.15: Valencia–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Osasuna
18.30: Málaga–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák
19.00: Getafe–Celta Vigo
21.30: Elche–Real Sociedad

 

 

Atlético Madrid Athletic Bilbao La Liga
Legfrissebb hírek

Mourinho: Nem tudom megmondani, miért veszítettünk

Spanyol labdarúgás
10 órája

Vinícius és Mbappé mindent kihagyott, még a 11-est is – Parrott góljával nyert a Betis

Spanyol labdarúgás
21 órája

Nem élt helyzeteivel a Real Sociedad, pontot rabolt a Celta Vigo

Spanyol labdarúgás
2026.09.03. 23:00

Lamine Yamal: Mindig sokat beszélnek mindenről, ami velem történik, de nagyon boldog vagyok

Spanyol labdarúgás
2026.09.02. 18:01

Az angol klubok után az olasz csapatok költötték a legtöbbet, de hatalmas a lemaradás

Olasz labdarúgás
2026.09.02. 13:40

Ennyit ér manapság a klubhűség? Édesanyjával együtt sírt a Betis elküldött támadója – videó

Spanyol labdarúgás
2026.09.02. 10:20

Gabriel Jesus három évre az FC Barcelonáé – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.09.01. 15:00

Újra edzett Madridban: eldőlt Julian Álvarez jövője, de ezzel még nincs vége a drámának

Spanyol labdarúgás
2026.09.01. 14:31