Nemzeti Sportrádió

Kiütötte az Osasunát az Atleti, oda a Depor veretlensége

M. B.M. B.
2026.09.16. 21:26
Fotó: Getty Images
Címkék
Deportivo Deportivo de la Coruna Atlético Madrid Osasuna Sevilla La Liga
Két mérkőzést rendeztek kora este a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 6., hétközi fordulójában szerdán.

Az Atlético Madrid az első félidő derekán törte meg az Osasuna ellenállását, amikor Jonathan David lövését elsőre még védte Aitor Fernández, de a kipattanót már beverte a kanadai csatár. A fordulás után David passzából duplázta meg a fővárosiak előnyét Li Kang In, majd nem sokkal később egy szöglet után Robin Le Normand is eredményes volt. Ezzel nem volt vége a gólok sorának, a hajrában Álex Baena is bevette a pamplonai kaput, így Diego Simeone csapata kiütéses sikert aratott. Nem túlzás azt mondani, hogy az Osasunának köze sem volt a meccshez: a hazaiak 3.99-es xG-re rúgtak négy gólt, míg a vendégeknél 0.48-as xG-t jegyezhettünk fel. 4–0

Eközben az eddig veretlen Deportivo úgy kapott ki a saját közönsége előtt, hogy a gól nélküli első félidő után Miguel Sierra szerzett vezetést a Sevillának. Néhány perccel később Angelinót kiállították, miután rátalpalt ellenfele vádlijára, így a meccs utolsó bő 30 percét emberhátrányban játszotta a hazai csapat. Pierre-Emerick Aubameyang lába ezúttal nem sült el, így az újonc az idény során először maradt pont nélkül. 0–1

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Atlético Madrid–Osasuna 4–0 (J. David 24., Li Kang In 54., Le Normand 63., Baena 82.)
RC Deportivo–Sevilla 0–1 (Sierra 52.)
Kiállítva: Angelino (Deportivo, 59.)
21.30: Barcelona–Racing Santander (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
21.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler1) – eső miatt elhalasztották

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK
19.00: Real Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
21.30: Málaga–Villarreal (Tv: Spíler2)
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Rayo Vallecano–Espanyol 2–1 (Á. García 3., Pedrosa 26., ill. R. Fernández 54.)
Kiállítva: El-Hilali (90+8., Espanyol)
Alavés–Valencia 0–1 (Rioja 78.)
Elche–Real Madrid 2–3 (Osorio 71., Fer Nino 83., ill. Dituro 25. – öngól, K. Mbappé 33., Espí 90+1.)
ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Real Sociedad–Celta Vigo 0–0

 

 

 

Deportivo Deportivo de la Coruna Atlético Madrid Osasuna Sevilla La Liga
Legfrissebb hírek

La Liga: a második félidőben is poytognak a gólok Barcelonában

Spanyol labdarúgás
10 perce

Az özönvízszerű eső miatt elhalasztották a Levante–Athletic Bilbao spanyol bajnokit – videó

Spanyol labdarúgás
1 órája

Kétgólos hátrányból felállt az Elche, de a Real Madrid a hosszabbítás perceiben kiharcolta a győzelmet

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 23:27

A Rayo Vallecano az első félidőben döntött az Espanyol ellen, már nem nyeretlen a Valencia

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 21:01

Ötből öt: közel a csúcshoz Pierre-Emerick Aubameyang

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:04

Real Madrid: Rodrygo februárra lendülhet csúcsformába

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 9:09

Gulácsi bemutatkozott a spanyol élvonalban, de a Villarreal ismét kikapott

Spanyol labdarúgás
2026.09.14. 22:54

Jonathan David góllal debütált, az Atlético a hajrában darálta be a Sociedadot

Spanyol labdarúgás
2026.09.13. 23:04