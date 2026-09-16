Kiütötte az Osasunát az Atleti, oda a Depor veretlensége

Az Atlético Madrid az első félidő derekán törte meg az Osasuna ellenállását, amikor Jonathan David lövését elsőre még védte Aitor Fernández, de a kipattanót már beverte a kanadai csatár. A fordulás után David passzából duplázta meg a fővárosiak előnyét Li Kang In, majd nem sokkal később egy szöglet után Robin Le Normand is eredményes volt. Ezzel nem volt vége a gólok sorának, a hajrában Álex Baena is bevette a pamplonai kaput, így Diego Simeone csapata kiütéses sikert aratott. Nem túlzás azt mondani, hogy az Osasunának köze sem volt a meccshez: a hazaiak 3.99-es xG-re rúgtak négy gólt, míg a vendégeknél 0.48-as xG-t jegyezhettünk fel. 4–0

Eközben az eddig veretlen Deportivo úgy kapott ki a saját közönsége előtt, hogy a gól nélküli első félidő után Miguel Sierra szerzett vezetést a Sevillának. Néhány perccel később Angelinót kiállították, miután rátalpalt ellenfele vádlijára, így a meccs utolsó bő 30 percét emberhátrányban játszotta a hazai csapat. Pierre-Emerick Aubameyang lába ezúttal nem sült el, így az újonc az idény során először maradt pont nélkül. 0–1

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Atlético Madrid–Osasuna 4–0 (J. David 24., Li Kang In 54., Le Normand 63., Baena 82.)

RC Deportivo–Sevilla 0–1 (Sierra 52.)

Kiállítva: Angelino (Deportivo, 59.)

21.30: Barcelona–Racing Santander (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

21.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler1) – eső miatt elhalasztották

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK

19.00: Real Betis–Getafe (Tv: Spíler2)

21.30: Málaga–Villarreal (Tv: Spíler2)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Rayo Vallecano–Espanyol 2–1 (Á. García 3., Pedrosa 26., ill. R. Fernández 54.)

Kiállítva: El-Hilali (90+8., Espanyol)

Alavés–Valencia 0–1 (Rioja 78.)

Elche–Real Madrid 2–3 (Osorio 71., Fer Nino 83., ill. Dituro 25. – öngól, K. Mbappé 33., Espí 90+1.)

ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

Real Sociedad–Celta Vigo 0–0