A Racing edzője a fogorvosi látogatáshoz hasonlította az FC Barcelona elleni mérkőzést

„Tetszik, ahogy játszunk, örülök az eredménynek és a három pontnak. Boldog vagyok és a csapat is boldog. Örülök, hogy jól kezdtük az idényt, de az számít, hogyan zárjuk. Jó időszakot élünk, és ezt ki kell használni. Megértem az eufóriát, de csak hat meccs ment le, fókuszáltnak kell maradni. A Racing jó focit játszik: szeretik birtokolni a labdát, és okoztak pár kellemetlen pillanatot” – kezdte értékelését Hans-Dieter Flick.

Az FC Barcelona edzője kitért a nagyot hibázó Wojciech Szczesnyre: „Mind követünk el hibát. Ha a kapusnál történik ez, az általában gólhoz vezet. Legközelebb jobb döntést kell hoznia, de ilyen a futball. Továbbra is ő a második számú kapusunk.”

Szó esett Karim Adeyemiről is. „Rengeteg potenciál van benne. Hozzá kell szoknia a játékstílusunkhoz, de már most sokat ad nekünk. Minden szurkoló támogatja és én is örülök, hogy itt van. Nem volt egyszerű időszaka Németországban. Vicces játékos, a csapattársak is szeretik. Mi segítünk, hogy tovább fejlődhessen.”

Az idényben első alkalommal kezdő Joao Cancelo nyitotta a gólok sorát egy távoli bombával. „Ez volt karrierem legjobb gólja. És még különlegesebb, hogy ebben a klubban szereztem. Arra vágytam az előző idény végétől kezdve, hogy itt játszhassak. Kellett ez a gól az önbizalmamnak. Nem volt sok lehetőségem a kezdőben, de mindig keményen edzek, hogy segíthessem a csapatot. Persze a szerencse is benne volt a gólban... Fontos, hogy legyen verseny a csapaton belül, ez így normális. Mindannyian arra törekszünk, hogy idén mindent megnyerjünk. Lehetséges, hogy ez sikerül majd, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez valóra váljon.”

A triplázó Raphinha is megszólalt. „Mindig fontos úgy hozzáállni, hogy van még miben fejlődni. Soha nem fogom azt mondani, hogy jól teljesítek, vagy hogy a legjobb formámban vagyok; mindig igyekszem mindenben fejlődni, ahol csak tudok. Biztosan tudok többet adni a csapatnak, mint amennyit jelenleg adok. Örülök a góloknak és a győzelemnek.”

A középcsatár szerepről így vélekedett a brazil: „Örülök neki, de ha a csapat jól játszik, bármelyik játékos képes erre. Ez a csapat mindig a győzelemre játszik. Az a mentalitásunk, hogy amikor csak lehet, helyzetet akarunk kialakítani és több gólt akarunk szerezni, ez meg is látszik a pályán.”

Végül szóba került Flick és Lamine Yamal is. „Flick az az edző, aki megváltoztatta a mentalitásomat a klubon belül és az életem kapcsán is. Lamine-nak szüksége volt a tizenegyesre, elhibázta, van ilyen... Én is hibázhatok, ez normális. Amikor tudok, akkor segítek neki. Persze nem csak neki, hanem Karim Adeyeminek és Anthony Gordonnak is. Mindennél jobban tudom, hogy egy támadónak gólokra van szüksége, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsünk neki gólt szerezni.”

„Nem ez volt a legjobb napunk. Védekezésben megkönnyítettük a dolgukat: három tizenegyes és két gól a tizenhatoson kívülről. Nem szabad hét gólt kapni, és számtalan sarokrúgást engedni… Támadásban alig voltak olyan pillanatok, amikor igazán önmagunk voltunk” – idézi José Alberto Lópezt a mundodeportivo.com.

A Racing Santander edzője hozzátette: „tudtuk, hogy nehéz lesz. Olyan nap volt ez, mint amikor fogorvoshoz mész, és tudod, hogy fáj majd. Tiltakoztak, hogy csak négyperces lesz hosszabbítás, szét akartak zúzni minket.

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

FC Barcelona–Racing Santander 7–2 (4–1)

Barcelona, Camp Nou. Vezette: J. Munuera

Barcelona: J. García (Szczesny, a szünetben) – E. García, Christensen, G. Martín, Cancelo (Balde, 78.) – Pedri (Gavi, 61.), Rodri (Bernal, 61.), Olmo – Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, 69.), Adeyemi. Vezetőedző: Hansi Flick

Santander: J. Agirrezabala – Hernando, Pedro Felipe (Luque, 59.), F. González (Salinas, 86.), Aa. Martín – Prati – Canales, M. Gueye, Sainz-Maza (Guliasvili, 78.) – Villalibre, Arana (Zabiri, 59.). Vezetőedző: José López

Gólszerző: Cancelo (8.), Villalibre (36. – öngól), Raphinha (25., 42., 67. – az elsőt és a harmadikat 11-esből), Gabriel Jesus (79.), Yamal (89.), ill. M. Gueye (30.), Zabiri (65.)