Az özönvízszerű eső miatt elhalasztották a Levante–Athletic Bilbao spanyol bajnokit – videó
A játékra alkalmatlan pálya miatt elhalasztották az eredetileg 21.30-ra kiírt Levante–Athletic Bilbao spanyol bajnoki labdarúgó-mérkőzést – derül ki a baszk klub közleményéből.
Valencia városára egy vihar nyomán özönvízszerű eső zúdult le szerda este, aminek következtében a pálya több pontján állt a víz, s a Ciutat de Valencia Stadion játékoskijáróját is elöntötte. Azt egyelőre nem tudni, mikor pótolják be az összecsapást.
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