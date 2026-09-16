Nemzeti Sportrádió

Az özönvízszerű eső miatt elhalasztották a Levante–Athletic Bilbao spanyol bajnokit – videó

M. B.M. B.
2026.09.16. 21:45
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Fotó: Marca
Címkék
Athletic Bilbao Levante La Liga
A játékra alkalmatlan pálya miatt elhalasztották az eredetileg 21.30-ra kiírt Levante–Athletic Bilbao spanyol bajnoki labdarúgó-mérkőzést – derül ki a baszk klub közleményéből.

Valencia városára egy vihar nyomán özönvízszerű eső zúdult le szerda este, aminek következtében a pálya több pontján állt a víz, s a Ciutat de Valencia Stadion játékoskijáróját is elöntötte. Azt egyelőre nem tudni, mikor pótolják be az összecsapást.

 

Athletic Bilbao Levante La Liga
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