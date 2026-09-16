Az özönvízszerű eső miatt elhalasztották a Levante–Athletic Bilbao spanyol bajnokit – videó

Valencia városára egy vihar nyomán özönvízszerű eső zúdult le szerda este, aminek következtében a pálya több pontján állt a víz, s a Ciutat de Valencia Stadion játékoskijáróját is elöntötte. Azt egyelőre nem tudni, mikor pótolják be az összecsapást.

ℹ️ Following the necessary checks by @LaLigaEN and the refereeing team, it has been decided to suspend the #LevanteUDAthletic match due to adverse weather conditions at the Ciutat de València ⛈️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/mianMAvQDO — Athletic Club (@Athletic_en) September 16, 2026