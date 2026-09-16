Nemzeti Sportrádió

A Barcelona nem tud leállni a gólokkal – hetet vágott a Santandernek

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.09.16. 23:35
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Cancelo nagy góljával szerezte meg a vezetést a Barca, de a hazaiak harmadik gólja is az ő lövéséből született meg (Fotó: AFP)
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Barcelona Santander La Liga
A spanyol La Liga 6. fordulójában az FC Barcelona ismét gálaelőadást tartott: 7–2-re nyert otthon a Racing Santander ellen.

 

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
Barcelona–Racing Santander 7–2 (4–1)
Barcelona, Camp Nou. Vezette: J. Munuera
Barcelona: J. García (Szczesny, a szünetben) – E. García, Christensen, G. Martín, Cancelo (Balde, 78.) – Pedri (Gavi, 61.), Rodri (Bernal, 61.), Olmo – Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, 69.), Adeyemi. Vezetőedző: Hansi Flick
Santander: J. Agirrezabala – Hernando, Pedro Felipe (Luque, 59.), F. González (Salinas, 86.), Aa. Martín – Prati – Canales, M. Gueye, Sainz-Maza (Guliasvili, 78.) – Villalibre, Arana (Zabiri, 59.). Vezetőedző: José López
Gólszerző: Cancelo (8.), Villalibre (36. – öngól), Raphinha (25., 42., 67. – az elsőt és a harmadikat 11-esből), Gabriel Jesus (79.), Yamal (89.), ill. M. Gueye (30.), Zabiri (65.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Real Madrid vezetőedzője, José Mourinho az Elche ellen a 91. percben szerzett góllal 3–2-re megnyert meccs után arra panaszkodott, hogy csapata nem tudja időben lezárni azokat a meccseket, amelyeken megszerzi a vezetést, ezzel saját maga dolgát nehezíti meg. Nos, a Barcelonának nincsenek ilyen gondjai...

A Santander ellen az ebben az idényben először kezdő Joao Cancelo távoli, kapufás bombájával szerezte meg a vezetést a Barcelona, majd Raphinha váltotta gólra az általa kiharcolt büntetőt. Ezután Maguette Gueye ugyan szépíteni tudott, de Cancelo nem sokkal később lemásolta az első gólját (igaz, mivel egy védőn megpattant a labda, végül öngólnak könyvelték el), majd Raphinha is duplázott (ezúttal már a mezőnyből talált be 12 méterről).

Az egy félidő után 4–1-re vezető Barcának még az is belefért az első félidőben, hogy Lamine Yamal kihagyott egy 11-est.

A szünetben a Barcelona kapust cserélt Joan García sérülése miatt, és a helyére beálló Wojciech Szczesny összehozott egy potya gólt (Jasszir Zabiri támadta le a kapust, majd bepasszolta mellette a labdát egy hazai hátrapassz után), viszont rögtön azután a Karim Adeyemi által kiharcolt büntetőt is gólra váltotta a triplázó és hat bajnokin immár kilenc gólnál járó Raphinha.

A végén a csereként beálló Gabriel Jesus megszerezte első gólját a Barcában, Yamal pedig gólra váltotta Adeyemi passzát, így sorozatban az ötödik tétmeccsén talált be, és a La Ligában hét gólnál jár ebben az idényben. A Barcelona meg már 28 gólt szerzett a Santander elleni 7–2 után.

 

 

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