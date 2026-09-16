Mourinho nevesítette a Real Madrid problémáját az Elche elleni győzelem után

„Szerintem egy kicsit... nem is tudom, ez-e a megfelelő szó, de egy kicsit könnyelműek vagyunk – kezdte mérkőzés utáni értékelését José Mourinho a Marca összefoglalója szerint. – Úgy tűnik, hogy könnyű helyzetből indulunk, mert minden simának tűnik. Aztán mintha ebből a könnyedségből átváltanánk arra, hogy már nem kontrolláljuk a mérkőzést. Bekerülünk egy olyan dinamikába, hogy oké, nem szereztünk újabb gólt, nem lett három-nulla vagy négy-nulla, de a meccs már le van zárva.”

A portugál szakember szerint a probléma nyilvánvaló, és ezen mielőbb változtatnia kell csapatának: „Ez akkor történik, amikor minden könnyűnek tűnik, és hagyod, hogy a dolgok menjenek a maguk útján. A probléma szerintem nyilvánvaló. Vannak mérkőzések, amelyek lezártnak tűnnek, pedig egyáltalán nincsenek lezárva. Az egyetlen magyarázat, amit találok erre, hogy egyszerűnek tűnnek ezek a meccsek, mi pedig nem visszük be a kegyelemdöfést.”

„A jó dolog viszont az, hogy amikor nehézzé válik a helyzet, amikor nyomás alá kerülünk és a pontvesztés fenyeget bennünket akkor a csapat reagál és nyer, ami a legfontosabb. Az pedig szintén pozitív, hogy a Real Madrid mérkőzésein senki sem unatkozik, mert nagyon szórakoztatóak” – tette hozzá Mourinho.

A Real Madrid győzelmének köszönhetően pontszámban beérte a tabellán az FC Barcelonát, amely azonban csak ma (szerda) este fogadja a Racing Santandert.

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

ELCHE–REAL MADRID 2–3 (0–2)

Elche, Manuel Martínez Valero Stadion, 30 383 néző. Vezette: Manzano

ELCHE: Dituro – Buba Sangaré (R. Sánchez, 68.), Redondo, Chust – Tete Morente (Josan, 80.), Villar, Aguado (Cepeda, 58.), Revivo – M. Neto (Fer Nino, 68.), Osorio, G. Valera (Lemar, 58.). Vezetőedző: Martín Anselmi

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold (Espí, 86.), Konaté, Huijsen, Cucurella – Diomande (Dumfries, 90+3.), Valverde, Tchouaméni (Endrick, 86.), Arda Güler (Jude Bellingham, 68.) – K. Mbappé, Vinícius Júnior (Brahim Díaz, 68.). Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: Osorio (71.), Fer Nino (83.), ill. Dituro (25. – öngól), K. Mbappé (33.), Espí (90+1.)