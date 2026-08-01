„El Mama” dönt a Borussia Dortmund rekordigazolásáról

A MÁSIK ÚT

Tény és való, ez az igaz és az olcsóbb út: az 1. FC Köln szélsője, a tizenéves Said El Mala megszerzése mindennel együtt 55-60 millió eurós móka lesz (a Bild szerint a Dortmund legutóbb 44 milliót ajánlott, bónuszokkal, a dortmundi vételi rekorder Ousmane Dembélé a maga 35 millió eurójával), az arsenalos Ethan Nwaneri, a párizsi támadó, Ibrahim Mbaye, a Hoffenheim éke, Fisnik Asllani, a Mainz szűrője, Szano Kaisu, a mexikói csodagyerek, Gilberto Mora vagy a Genk karmestere, Konsztantinosz Karecasz sem nagyságrendekkel olcsóbb; és ne feledjük, tizenéves játékosokról beszélünk! A német U21-es válogatott gólvágója, Nicolo Tresoldi (FC Bruges) az aktuális belga gólkirály (apja, az olasz Emanuele Tresoldi az Atalanta egykori futballistája) nem tizenéves, de harmincmilliós spíler – és talán nem is elveszett ötlet, hogy az éppen klub nélküli Jadon Sancho egykori sikerei helyszínén találja meg önmagát. Csak hétmillió euróba került a 17 esztendős Kaua Prates, pár nap múlva lesz felnőttkorú, akkor lehet ráütni a pecsétet minden papírra, ugyanis neki nincs EU-s útlevele. Rá is az U-válogatottakban figyeltek fel. Kiszemelt még a hírek szerint a középső középpályás Arne Engels (22 éves, Celtic), Folarin Balogun, a középhátvéd Abdelhamid Ait Boudlal (20, Rennes), a karmester Rayane Bounida (20, Ajax) és a középcsatár Matvij Ponomarenko (20, Dinamo Kijev). Coutót Elias Baummal, az új sportigazgató régi ismerősével pótolnák, aki pármillióért el lehet hozni Frankfurtból, a legutóbbi felkészülési mérkőzésen Maximilian Beier játszott a védelem jobb oldalán.

MINDEN ÚT…

Karecasz már a Dortmundé, a görög-belga középpályás átesett az orvosi vizsgálatokon is, 30+2 milliót kapnak érte a belgák, a spíler éves bére bruttó 3.5 millió euró, a következő vételárból pedig tizedet szed a mostani eladó – a Bild szerint a 10-es mez vár az újonnan érkezőre, Brandt örökségéből. Rengeteg kérője volt a játékosnak, a Dortmund autóval egy ugrásra van csak a szülővárosától, Genktől. A német Sky szerint a kölni csodatini, El Mala bejelentette a klubjának, hogy a Dortmundba szeretne igazolni, de ettől nincs elragadtatva az 1. FC, mert Angliából sokkal többet ígérnek érte, a Brentford például 50 millió euróval nyitotta a tárgyalásokat. Jól mutatja ez azért a BvB lehetőségeit. Azért a dortmundiak sem mindenhatók: 2024-ben 150 ezer eurót adtak volna El Maláért, aki akkor a Viktoria Kölnben játszott, kitűzték az orvosi vizsgálat időpontját is, de végül az 1. FC Köln vitte el, 350 000 euróért – állítólag Ricken nem volt elragadtatva a játékostól, akit korábban elküldtek az Borussia Mönchengladbach akadémiájáról.

A Dprtmund ismét mezt ajánlott... (Fotó: AFP)

NEM MINDEN A PÉNZ!

A Sport Bild információi egyéb szempontból is érdekesek: mint kiderült, a fiatal játékost nem fűzte érvényes szerződés a Viktoriához, mert azt csak az édesapja írta alá, az édesanyja nem, ezért ingyen is Dortmundba az az 1. FC Kölnbe igazolhatott volna, Dortmundból már elküldték neki a 10-es meze képét – azonban a játékos képviselői nem akarták meglovagolni a hiányzó aláírás adta esélyt, és így jól járt a Viktoria is, a szélsőért és testvéréért, a középcsatár Malekért együtt félmillió eurót fizettek. Később kiderült, lásd a 11Freunde interjúját: Said azért nem írt alá a Dortmundhoz, mert ott nem akarták a bátyját is leigazolni… Csodás befektetés volt a nagyobbik kölni csapatnak a dupla transzfer, főleg úgy, hogy később a Viktoria kétmillió euróért lemondott a tízszázalékos továbbadási jutalékáról.

EL MAMA KÖZBESZÓL?

Az ügyet bonyolítja, hogy a futballista ügynöke az édesanyja, rutinos olvasóink már tudják, ez a legnagyobb transzferviták szülőanyja. „El Mama” nyilván megkapja az ügynöki díjat, ebben az esetben 4-5 millió eurót, a fia évi ötmillió eurót kereshet bruttóban. A kérdés az: hol?

Ricken szerint Gadou, Prates és Lerma megszerzése mellett szinte új igazolásbaj tekinthető Inácio és Reggiani, mivel a klub nem számított arra, hogy ilyen gyorsan fejlődnek. Mellettük Ricken a Fábio Silva, Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham triótól várja azt, hogy magasabb szintre lépnek. A korábbi örök csodagyerek elárulta, hogy Nico Schlotterbeck ősszel már visszatérhet, a hamarosan krisztusi korba lépő védelmi mindenes, Emre Can sokkal később lesz bevethető – ő még márciusban szenvedett keresztszalag-szakadást, ami után a klubja azonnal meghosszabbította a most nyáron lejáró szerződését.

Ez a Dortmund.

Hogy mire lesz elég? „Valami hiányzott. A tűz, a győzni akarás, egy vezető karizmája” – írja a Sport Bild legújabb száma a Dortmundról. A tehetség szikrái már ott vannak, előbb-utóbb azért lángra lobbannak…

A NÉMET BUNDESLIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA

FC AUGSBURG

ÉRKEZETT: Rodrigo Ribeiro (Sporting CP II, kv., 5 000 000 euró), Sima Suso (Fortuna Düsseldorf, 1 600 000 euró), Michael Gregoritsch (Bröndby, kölcsön után végleg, 700 000 euró), Calvin Brackelmann (Paderborn, ingyen), Hennes Behrens (Hoffenheim, 3 500 000 euró)

Kölcsönből vissza: Nathanaël Mbuku (Montpellier), Henri Koudossou (Nürnberg), Steve Mounié (Alanyaspor), Yusuf Kabadayi (Gaziantep), Marcel Lubik (Górnik Zabrze), Eliasz Szaad (Hannover)

TÁVOZOTT: Cédric Zesiger (Young Boys, 3 500 000), Henri Koudossou (Arminia Bielefeld, 500 000), David Colina (Zaglebie Lubin, 400 000), Maximilian Bauer (Arminia Bielefeld, kv., 350 000), Elvis Rexhbecaj (Wolfsburg, ingyen)

Kölcsönbe: Marcel Lubik (Wisla Kraków), Eliasz Szaad (Nashville)

Kölcsönből vissza: Iszmael Garbi (Braga), Arthur Chaves (Hoffenheim)

BAYER 04 LEVERKUSEN

ÉRKEZETT: Afonso Moreira (Lyon, 29 500 000), Kennet Eichhorn (Hertha, 9 000 000), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg, 8 000 000), Aleksza Damjanovics (Crvena zvezda, 5 000 000), Ndjicoura Bomba (CS Bamako, 1 500 000), Luca Erlein (Hoffenheim II, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Alejo Sarco (Borussia Mönchengladbach), Jeanuël Belocian (Wolfsburg), Noah Mbamba (Dender), Victor Boniface (Werder Bremen), Farid Alfa-Ruprecht (Bochum), Abdoulaye Faye (Lorient), Francis Onyeka (Bochum)

TÁVOZOTT: Piero Hincapié (Arsenal, kölcsön után végleg, 40 000 000), Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid, 22 000 000), Matej Kovar (PSV, kv., 5 000 000), Alejo Sarco (Gijón, 1 000 000)

Kölcsönbe: Issa Traoré (Trencsén), Francis Onyeka (Elversberg), Luca Erlein (Energie Cottbus)

Kölcsönből vissza: Jonas Omlin (Borussia Mönchengladbach)

FC BAYERN MÜNCHEN

ÉRKEZETT: Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt, 50 000 000 euró), Iszmael Szaibari (PSV, 50 000 000 euró), Noel Aseko (Hannover, 2 500 000)

Kölcsönből vissza: Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Bryan Zaragoza (Roma), Sacha Boey (Galatasaray), Joao Palhinha (Tottenham), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Maurice Krattenmacher (Hertha), Arijon Ibrahimovic (Heidenheim), Armindo Sieb (Mainz)

TÁVOZOTT: Daniel Perec (Southampton, kölcsön után végleg, 8 000 000), Alexander Nübel (Besiktas, 6 250 000), Jonah Kusi-Asare (Fulham), kölcsön után végleg, 6 000 000), Noel Aseko (Hannover, kv., 1 000 000), Maurice Krattenmacher (Elversberg ), Leon Goretzka (szerződése lejárt), Raphaël Guerreiro (szl.), Noël Aséko (Eintracht Frankfurt, 12 000 000), Lovro Zvonarek (Estrela Amadora, 1 500 000)

Kölcsönből vissza: Bara Sapoko Ndiaye (Gambinos), Nicolas Jackson (Chelsea)

BORUSSIA DORTMUND

ÉRKEZETT: Joane Gadou (RB Salzburg, 19 500 000), Kaua Prates (Cruzeiro, 7 000 000), Justin Lerma (Independiente del Valle, 4 000 000), Samuele Inácio (Dortmund II)

Kölcsönből vissza: Kjell Wätjen (Bochum), Diant Ramaj (Heidenheim), Cole Campbell (Hoffenheim), Julien Duranville (FC Basel)

TÁVOZOTT: Cole Campbell (Elversberg, 6 000 000), Julien Duranville (Lyon, 5 000 000), Kjell Wätjen (Midtjylland, 2 500 000), Niklas Süle (Tiefenbach , i.), Salih Özcan (Besiktas, i.), Julian Brandt (Ajax, i.), Karim Adeyemi (Barcelona, 22 000 000)

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

ÉRKEZETT: Isac Lidberg (Darmstadt, 3 500 000), David Herold (Karlsruhe, 3 500 000), Jan Leszczynski (Legia Warszawa, 3 000 000), Hugo Bolin (Malmö, kv., 2 000 000), Uno Zento (Simizu, 500 000), Enzo Leopold (Hannover, i.), Juhim Konoplja (Sahtar, i.)

Kölcsönbe: Hasioka Daiki (Slavia Praha)

Kölcsönből vissza: Jonas Omlin (Bayer Leverkusen), Tomas Cvancara (Celtic)

TÁVOZOTT: Rocco Reitz (RB Leipzig, 20 000 000), Fukuda Sio (Karlsruhe, kv., 700 000), Jonas Omlin (FC Basel, i.), Marvin Friedrich (Union Berlin, i.), Grant-Leon Ranos (Tenerife, 300 000)

Kölcsönbe: Tiago Pereira Cardoso (La Louviere), Haris Tabakovic (Hoffenheim), Takai Kota (Tottenham), Yannik Engelhardt (Como), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

EINTRACHT FRANKFURT

ÉRKEZETT: Malik Pimpong (Midtjylland U19, 3 500 000), Noel Futkeu (Greuther Fürth, 1 300 000), Otávio (Estrela Amadora, 4 500 000), Noël Aséko (Bayern München, 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Simon Simoni (Kaiserslautern), Junior Dina Ebimbe (Brest), Niels Nkounkou (Torino), Hrvoje Smolcic (Kocaelispor), Elye Wahi (Nice)

TÁVOZOTT: Nathaniel Brown (Bayern München, 50 000 000), Rasmus Nissen Kristensen (Midtjylland, 6 000 000), Hrvoje Smolcic (Corum, 1 200 000), Mahmoud Dahoud (szl.), Aurele Amenda (Coventry City, 18 000 000)

Kölcsönből vissza: Arnaud Kalimuendo (Nottingham)

SV 07 ELVERSBERG

ÉRKEZETT: Cole Campbell (Borussia Dortmund, 6 000 000), Lukasz Poreba (Hamburg, kv., 1 600 000), Maurice Krattenmacher (Bayern München), Luca Sirch (Kaiserslautern, i.)

Kölcsönbe: Francis Onyeka (Bayer Leverkusen), Noah Darvich (VfB Stuttgart)

TÁVOZOTT:

Kölcsönből vissza: Bambasé Conté (Hoffenheim), Jarzinho Malanga (VfB Stuttgart II), Immanuel Pherai (Hamburg)

SC FREIBURG

ÉRKEZETT: Mio Backhaus (Werder Bremen, 12 000 000), Goto Keiszuke (Anderlecht, 10 000 000), Jamamoto Rihito (St. Truiden, 7 000 000), Yannik Engelhardt (Como, 7 000 000)

Kölcsönből vissza: Berkay Yilmaz (Nürnberg), Junior Adamu (Celtic), Eren Dinkci (Heidenheim), Noah Weisshaupt (Hannover), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf)

TÁVOZOTT: Merlin Röhl (Everton, kv., 25 000 000), Robert Wagner (Dynamo Dresden, kv., 850 000), Junior Adamu (Schalke, 800 000), Noah Weisshaupt (Darmstadt, 500 000), Maximilian Philipp (szl.), Johan Manzambi (Aston Villa, 60 000 000)

HAMBURGER SV

ÉRKEZETT: Albert Grönbaek (Rennes, kv., 4 700 000), Kofi Amoako (Dynamo Dresden, 1 800 000), Martin Adeline (Troyes, 4 000 000), Bilal Nadir (Marseille, i.), Patson Daka (Leicester City, i.)

Kölcsönből vissza: Aboubaka Soumahoro (St.-Étienne), Immanuel Pherai (Elversberg), Emir Szahiti (Maccabi Tel Aviv)

TÁVOZOTT: Robert Glatzel (Wolfsburg, 1 700 000), Lukasz Poreba (Elversberg, kv., 1 600 000), Ransford Königsdörffer (Mainz, i.), William Mikelbrencis (szl.)

Kölcsönbe: Aboubaka Soumahoro (Mallorca)

Kölcsönből vissza: Philip Otele (FC Basel), Damion Downs (Southampton), Fábio Vieira (Arsenal), Luka Vuskovic (Tottenham), Giorgi Gocsoleisvili (Sahtar)

TSG 1899 HOFFENHEIM

ÉRKEZETT: Nathan De Cat (Anderlecht, 20 000 000), Mats Rots (Twente, 12 000 000), Cajetan Lenz (Bochum, 10 000 000), Patrick Wimmer (Wolfsburg, 10 000 000), Alessandro Vogt (St. Gallen, 2 700 000), Sean Dulic (1860 München, i.)

Kölcsönből vissza: Bambasé Conté (Elversberg), Dennis Geiger (Aberdeen), Arthur Chaves (Augsburg), Umut Tohumcu (Holstein Kiel), Hennes Behrens (Heidenheim), Gift Orban (Hellas Verona), Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Nahuel Noll (Hannover)

TÁVOZOTT: Bazoumana Touré (Newcastle United, 50 000 000), Haris Tabakovic (RB Salzburg, 5 000 000), Stanley Nsoki (Union Berlin, kv., 1 500 000), Luka Duric (Paderborn, 250 000), Szalai Attila (Pogon Pogon Szczezin, kv., i.), Grischa Prömel (VfB Stuttgart, i.), Kevin Akpoguma (szl.), Hennes Behrens (Augsburg, 3 500 000), Muhammed Damar (Wolfsburg, 5 500 000)

Kölcsönbe: Nahuel Noll (Paderborn), Gift Orban (Amed, 1 000 000), Yannick Eduardo (Den Haag), Erencan Yardimci (Kaiserslautern, 500 000)

Kölcsönből vissza: Cole Campbell (Dortmund Deutschland)

1. FC KÖLN

ÉRKEZETT: Jahmai Simpson-Pusey (Manchester City U21, kv., 6 000 000), Jakub Kaminski (Wolfsburg, kv., 5 500 000), Luka Locsosvili (Nürnberg, 4 900 000), Tom Krauss (Mainz, kv., 3 500 000), Gideon Mensah (Auxerre, i.), Paul Okon-Engstler (Sydney FC, 1 000 000), Reigan Heskey (Manchester City U21, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz), Julian Pauli (Dynamo Dresden)

TÁVOZOTT: Jakub Kaminski (Benfica, 17 000 000), Rasmus Carstensen (Aarhus, kv., 1 000 000), Denis Huseinbasic (Braga, i.), Eric Martel (Mainz, i.), Florian Kainz (visszavonult)

Kölcsönbe: Fynn Schenten (Roda), Jusuf Gazibegovic (Widzew Lódz)

Kölcsönből vissza: Felipe Chávez (Bayern München II), Jahmai Simpson-Pusey (Manchester City U21), Cenk Özkacar (Valencia), Kristoffer Lund (Palermo)

RB LEIPZIG

ÉRKEZETT: Rocco Reitz (Mönchengladbach, 20 000 000), Jamamoto Ota (Kasiva Reysol, 500 000), Maxime Esteve (Burnley, 25 000 000)

Kölcsönből vissza: Abdoul Koné (Reims), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Eljif Elmasz (Napoli), Arthur Vermeeren (Olympique Marseille)

TÁVOZOTT: Lois Openda (Juventus, kölcsön után végleg, 42 750 000), Xaver Schlager (Nottingham, i.)

Kölcsönbe: Jamamoto Ota (RB Omija)

Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (Aston Villa), Brajan Gruda (Brighton)

1. FSV MAINZ 05

ÉRKEZETT: Fabio Gruber (Nürnberg, 3 500 000), Kavaszaki Szota (Kiotó Szanga, kv., 1 000 000), Sheraldo Becker (Osasuna, kv., 500 000), Ransford Königsdörffer (Hamburg, i.), Eric Martel (1. FC Köln, i.), Alexander Schwolow (Heart)

Kölcsönből vissza: Hong Hjun Szok (Gent), Ben Bobzien (Dynamo Dresden), Marco Richter (Darmstadt)

TÁVOZOTT: Nikolas Veratschnig (RB Salzburg, 3 500 000), Tom Krauss (1. FC Köln, kv., 3 500 000), Arnaud Nordin (Rennes, kv., 2 200 000), Ben Bobzien (Dynamo Dresden, 1 000 000)

Kölcsönbe: Nelson Weiper (Sturm Graz)

Kölcsönből vissza: Armindo Sieb (Bayern München), Stefan Posch (Como)

SC PADERBORN 07

ÉRKEZETT: Oliver Batista Meier (Preussen Münster, 400 000), Luka Duric (Hoffenheim, 250 000), Jano ter Horst (Preussen Münster, 200 000)

Kölcsönbe: Nahuel Noll (Hoffenheim)

TÁVOZOTT: Calvin Brackelmann (Augsburg, i.), Filip Bilbija (Derby County, i.)

Kölcsönbe: Marco Wörner (Jahn Regensburg)

Kölcsönből vissza: Dennis Seimen (VfB Stuttgart)

FC SCHALKE 04

ÉRKEZETT: Tanaka Szatosi (Fortuna Düsseldorf, 1 000 000), Junior Adamu (Freiburg, 800 000), Mika Wallentowitz (Schalke U19), Kevin Müller (Heideheim, kv., 50 000), Maximilian Wöber (Leeds United, i.)

Kölcsönbe: Robin Gosens (Fiorentina)

TÁVOZOTT: Edin Dzeko (szl.)

Kölcsönbe: Mika Wallentowitz (Greuther Fürth)

Kölcsönből vissza: Moussa Ndiaye (Anderlecht)

VFB STUTTGART

ÉRKEZETT: Bilal El-Hannussz (Leicester City, kv., 15 000 000), Tim van der Leij (Waalwijk, 1 200 000), Grischa Prömel (Hoffenheim, i.), Laurin Ulrich (VfB Stuttgart II), Leo Sauer (Feyenoord, 12 500 000)

Kölcsönből vissza: Dennis Seimen (Paderborn), Jovan Milosevic (Werder Bremen), Leonidasz Stergiu (Heidenheim)

TÁVOZOTT: Pascal Stenzel (szl.)

Kölcsönbe: Florian Hellstern (Greuther Fürth), Noah Darvich (Elversberg)

Kölcsönből vissza: Alexander Nübel (Bayern München)

1. FC UNION BERLIN

ÉRKEZETT: Stanley Nsoki (Hoffenheim, kv., 1 500 000), Zeno Van Den Bosch (Antwerpen, i.), Marvin Friedrich (Borussia Mönchengladbach, i.), Linus Güther (Union Berlin U19)

Kölcsönből vissza: Marin Ljubicic (Fortuna Düsseldorf), László Bénes (Kayserispor), Chris Bedia (Young Boys)

TÁVOZOTT: László Bénes (Gent, 1 100 000), Alex Král (Köbenhavn, i.), Diogo Leite (szl.), Danilho Doekhi (Lazio, i.), Chris Bedia (Al-Naszr Dubaj)

SV WERDER BREMEN

ÉRKEZETT: Oskar Wójcik (Cracovia, 3 000 000), Karl Hein (Arsenal, kv., 3 000 000), Alexander Schlager (RB Salzburg, i.), Cedric Itten (Düsseldorf Deutschland, i.), Chuki (Valladolid, i.), Kenny Quetant (Le Havre, i.), Dariusz Stalmach (Magdeburg)

Kölcsönből vissza: Skelly Alvero (Amiens), Dawid Kownacki (Hertha)

TÁVOZOTT: Mio Backhaus (Freiburg, 12 000 000), Leonardo Bittencourt (Energie Cottbus i.)

Kölcsönből vissza: Jovan Milosevics (VfB Stuttgart), Maximilian Wöber (Leeds United), Cameron Puertas (Al-Kvadszia), Victor Boniface (Bayer Leverkusen), Isaac Schmidt (Leeds United), Szugavara Jukinari (Southampton)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK

VFL WOLFSBURG

ÉRKEZETT: Fabian Reese (Hertha, 8 000 000), Fraser Hornby (Darmstadt, 4 000 000), Hauke Wahl (St. Pauli, 1 800 000), Robert Glatzel (Hamburg, 1 700 000), Alessio Besio (Freiburg II, 700 000), Elvis Rexhbecaj (Augsburg, i.), Muhammed Damar (Hoffenheim, 5 500 000), Timon Wellenreuther (Feyenoord, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Nicolas Cozza (Nantes), Aster Vranckx (Sassuolo), Andreas Skov Olsen (Rangers), Mathys Angély (Anderlecht)

TÁVOZOTT: Patrick Wimmer (Hoffenheim, 10 000 000), Jakub Kaminski (1. FC Köln, kv., 5 500 000), Bartol Franjic (Venezia, kv., 1 125 000), Jonas Wind (Braga, i.), Kevin Paredes (Utrecht, i.), Nicolas Cozza (szl.), Lovro Majer (AEK Athén, 6 000 000)

Kölcsönbe: Andreas Skov Olsen (Basaksehir)

Kölcsönből vissza: Jesper Lindström (Napoli), Jenson Seelt (Sunderland), Adam Daghim (RB Salzburg), Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen)

1. FC HEIDENHEIM 1846

ÉRKEZETT: Paul Hennrich (Hoffenheim II, 1 500 000), Marcel Costly (Ingolstadt, 1 000 000)

TÁVOZOTT: Thomas Keller (Dynamo Dresden, kv., 1 000 000), Kevin Müller (Schalke, kv., 50 000), Omar Traoré (Udinese, i.), Niklas Dorsch (Toronto, 3 650 000)

Kölcsönből vissza: Hennes Behrens (Hoffenheim), Leonidasz Sztergiu (VfB Stuttgart), Eren Dinkci (Freiburg), Arijon Ibrahimovic (Bayern München), Diant Ramaj ( Borussia Dortmund)

FC ST. PAULI

ÉRKEZETT: Branimir Hrgota (Greuther Fürth, i.)

TÁVOZOTT: Hauke Wahl (Wolfsburg, 1 800 000), Danel Sinani (Sampdoria, i.), Nikola Vasilj (Al-Dirijah, i.), Manolisz Szaliakasz (Olympiakosz, 1 300 000)

Kölcsönből vissza: James Sands (New York City), Andréas Hountondji (Burnley)

Lezárva szombaton, vastaggal az elmúlt két hét igazolásai.