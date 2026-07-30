Bér és Arany: a kupagyőztes Lens gazdálkodása utat mutat

OUGHOURLENS

Az előbb említett Joseph Oughourlian az elnök-tulajdonos, akinek a Lens a második klubja a kolumbiai Millonarios FC után. A Padova részvényeinek többségét idén adta el, de a klubok között semmilyen gazdasági vagy komolyabb játékospolitikai kapcsolat nem volt, és igaz ez a Real Zaragozára is, itt az üzletember kisebbségi tulajdonos. 2018-ban vette át az igazgatást a Lensnál, két évre rá visszajutottak a Ligue 1-be, 2023-ban és 2026-ban is a második helyen végeztek, ez egyenes út a Bajnokok Ligája kincsesbányájához. Idén az első nagy sikert is elérte a Lens: tavasszal megnyerte a Francia Kupát.

BL-SZORZÓ

Az előző BL-szereplés konkrétan a bevételek megduplázását jelentette, de az akkori nagy költekezés (Elye Wahi 30, Andy Diouf 14, Angelo Fulgini 7.2, Óscar Cortés 4.5, Morgan Guilavogui 4 millióért jött, plusz aláírási és ügyvédi költségek) nem hozta meg a várt sikert semmilyen tekintetben sem. Jellemző módon akkor vették meg a nagy transzferek árnyékában Neil El Aynaouit 600 ezer euróért, Abdukodir Khusanovot 450 ezer euróért, kettejüket aztán összesen 63.5 millióért adták tovább.

Szerény tömeg (Fotó: AFP)

VISSZA A GYÖKEREKHEZ!

Ez lehet a siker útja, a nullszaldó útja, de idén inkább rutinos játékosokat szereztek, pármillió euróért: a balszélső Michal Skoras a Genttől, a jobbhátvéd Szaud Abdulhamid az AS Romától, az egykoron sokkal többre taksált középső középpályás Michaël Cuisance a Herthától, a középső védő Maik Nawrocki a Celtictől jött, a már 33 esztendős, a sokadvirágzását élő, az előző idényben 26 kanadai pontot termelő Thorgan Hazard pedig hazatért az Anderlechttől. A Benfica mellett több angol és francia csapat is csábította az akadémia egyik gyöngyszemét, a 16 esztendős Mezian Mesloubot, a portugál U-válogatott középpályással hosszabbítottak, és felvitték a profik közé. Tavaly Ismaëlo Ganiou mellett (róla lesz még szó) a Rayan Fofana, Kyllian Antonio kettőst építették be a saját nevelésű fiatalok közül, előbbi ék, hat gólt szerzett, utóbbi sokoldalú védő, az U21-es, illetve az U17-es válogatottak stabil tagjai. Amikor legutóbb a BL-be jutottak, akkor nyáron senki sem került fel a „nagyokhoz”, ebből a hibából is tanultak.

EN AVANT, MARCHE!

Nyilván nem lehet megtartani a 24 éves mali középső középpályást, Mamadou Sangarét, tavaly nyolcmillióért (ötmillió az alapár, hárommillió a bónusz) vették a Rapidtól, most 48 milliót fizethet érte a Brentford, plusz bónuszok – mínusz az a 12.5 százalék, ami a mostani végleges eladási ár és a 8 millió euró közötti részből még az osztrákoké. Az RB Salzburg pedig vakarózhat, miért is adták el Sangarét két éve 1.7 millió euróért? Az osztrák középhátvéd, Samson Baidoo szintén RB-nevelés, őt tavaly Salzburgból vették, nyolcmillióért, egy remek idény után és miatt most a Galatasaray háromszor ennyit adna érte. Korábban a Liverpoollal is szóba hozták őt, de nemrégiben három hónapra kidőlt a sorból sérülés miatt. Szintén az előző bajnokságban futott be a 21 éves francia középső védő, Ismaëlo Ganiou, szinte fillérekért jött a Padovától, most a Borussia Dortmundtól és a Crystal Palace-tól 35 milliót kérnek érte. Joggal. Robin Risser az Aston Villa jelöltje Emiliano Martínez helyére, érte akár 40 millió is befolyhat a költségvetésbe – a kapust tavaly hárommillió euróért vették. Tudják, szakértelem.

Elméletileg miattuk létezik a profi futball (Fotó: AFP)

JÁRT UTAKON

Nem meglepő módon Ausztriából pótolnák a középpályáról távozókat: Melayro Bogarde (LASK), Romeo Amane (Rapid) és Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg) is kiszemelt a dán Thomas Jörgensen (Viborg), Cristian Cásseres (Toulouse) és Metinho (FC Basel) mellett. A támadósor a dél-afrikai Gift Linksszel (Aarhus), Haisszem Hasszannal (Real Oviedo) vagy Jusszef Belammarival (Al-Ahli) erősödhet, őket pármillió euróért meg lehet venni. A freiburgi Cyriaque Irié sokkal drágább, de neki nevesebb és gazdagabb kérői is vannak; a védelem közepére a PSV-s Armando Obispo a fő kiszemelt francia lapok szerint. Magyar szempontból érdekes lehet, hogy nagyjából ide lehetne pozícionálni az NB I-et: a topligák kisebb csapatainak felvevőpiaca lehetne a bajnokságunk pár sikeres üzletet követően, és az évi pármillió eurós eladásokból vígan meg lehetne élni. Tudják, szakértelem. És ugródeszka, lásd később.

𝑳𝒂𝒔𝒔𝒊𝒏𝒆𝑺𝒊𝒏𝒂𝒚𝒐𝒌𝒐𝒆𝒔𝒕𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏💙



Le Paris FC est heureux d’annoncer la signature de l’attaquant malien, en provenance de l’@AJA, jusqu’en 2029 ✍️



🗞️ https://t.co/bSxXpUpkLC pic.twitter.com/JfIModc3mk — Paris FC (@ParisFC) July 21, 2026

NEM MIND ARANY

Említsük meg Lassine Sinayoko esetét: az Auxerre 30-szoros mali válogatott szélsőjét, középcsatárát már régóta hívta a Lens, tavaly is közel álltak a megszerzéséhez. Akkor az AJ arra kérte a támadót, hogy maradjon még egy évet, írjon alá 2027-ig, de idén nyáron távozhat a Lenshoz, erre az elnökétől írásos papírt is kapott. Csakhogy Sinayoko a bajnokságban lőtt 12 gólt, adott 4 gólpasszt, most pedig eladták a Paris FC-nek nyolcmillió euróért – arra hivatkozva, hogy az elnöki papír nem számít hivatalos okiratnak. Az ügy érdekessége, hogy a Lens tavaly éppen nyolcmilliót adott volna a csatárért.

BÉR ÉS ARANY

Azért ide nekünk a Lens gondjait: a keretben a csúcsfizetés évi négymillió euró bruttóban, és kilencen keresnek évi kétmillió euró fölött, szintén bónuszokkal értve. A Puma után az Adidas lett az új mezszponzor, a fő támogató cég pedig 2031-ig meghosszabbította a szerződését a klubbal.

Mint azt megszokhattuk, Franciaországban is fellépnek a kisebb csapatok elnökei a gigászok ellen, kevéske sikerrel. Az biztos, a Ligue 1 médiabevételei nagyságrendekkel kisebbek, mint a Premier League-é: az előző lezárt költségvetésben a TV-s jogok soron 15.4 milliós bevétele volt a Lensnak – sokatmondó, hogy előtte azért a BL miatt 70.2 milliót kaptak, és 5.5 millióval nagyobb, azaz 22 millió euró volt a jegybevétel. Pár hete Oughourlian elismerte, hogy kapott egy felvásárlási ajánlatot egy PL-es klubtól, de nem szeretné eladni a csapatot („Valami másra kell törekednünk, mint arra, hogy a Premier League B-ligája legyünk”), ellenben a PL-be távozott a sikeredző, a liga legjobb mesterének megválasztott Pierre Sage, igencsak váratlanul. A mester tiltakozott az ellen, hogy pénzéhes lenne, mondván, Szaúd-Arábiában tízszer ennyit kapott volna – Oughourlian és kis csapata Németországból hozott új embert a kispadra, Dino Toppmöller, a legendás Klaus Toppmöller fia személyében. Mielőtt megkérdeznék: utánanéztünk, Dino Topmöller remekül beszél franciául, évekig dolgozott Luxemburgban.