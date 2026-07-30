Bér és Arany: a kupagyőztes Lens gazdálkodása utat mutat
Az előző kiírásban a Ligue 1 második helyén végzett az RC LENS, alig hat pontra lemaradva a bajnok PSG-től. Ez már csak azért is csoda, mert a csapat éves költségvetése csak 68 millió euró, a bérkeret 33.5 millió euró, és sorozatban a negyedik évben termeltek szerény, pármilliós nyereséget – és belefért az is, hogy 27 millió euróért megvegyék a stadiont a várostól, de nyilván ezzel jelentősen növelik a bevételeiket. Nem mellesleg 51.5 millió euróval tartoznak más csapatok a Lensnak, hiszen általában részletekre vásárol futballistát kicsi és nagy is korunk embervásárán.
A HASZON A KULCS
Nyilván kitalálták: a transzferpiaci haszon a kulcs. 2021 óta eladták Loic Badét (17 millió euróért), Cheick Doucourét (17 millió), Lois Opendát (40 millió), Seko Fofanát (17 millió), Abdukodir Khusanovot (40 millió), Brice Sambát (14 millió), Kevin Dansót (25 millió) és Neil El-Ajnauit (23.5 millió), ezen a nyáron az Olympique Marseille opciósan 18 milliót fizetett a sokszoros argentin válogatott középső és bal oldali védőért, Facundo Medináért, a Panathinaikosz 2.5 milliót áldozott a marokkói válogatott szélsőre, Anassz Zarurira. Nem hosszabbított az egykori nagy ígéret, itt lassan magára találó Allan Saint-Maximin, Angelo Fulgini és Wesley Said évi kétmillió eurós bruttó bérét is megspórolják – Malang Sarrért jó húszmilliót kaphattak volna, de a bekk szerződése lejárt, így ingyen távozott.
Sarr értékére jellemző, hogy a Transfermarkt szerint ezen a nyáron csak két értékesebb lejárt szerződésű futballista van nála a piacon: Mohamed Szalah és Dusan Vlahovics. Visszatért kölcsönből több fiatal mellett a rutinos kapus, Hervé Koffi és az ecuadori szélső, Jhoanner Chávez, de ne tőlük várjuk a nagy befutást a következő idényre, Koffit eleve vinné a Monaco, az Union SG és a Marseille is (a 21 esztendős kapus, Robin Risser a keret második legértékesebbje Mamadou Sangaré mögött).
Kisváros, nagy stadion, nagyszerű hangulat
BALANS…
Az átigazolásokról a sportigazgató, Jean-Louis Leca, az általános igazgató, Benjamin Parrot és az igazgatósági tag Pierre Dréossi dönt, a megfigyelők segítségével. „A klub stratégiája a költségek stabilan tartása, mert tudjuk, hogy a bevételek csökkenhetnek a következő évre – nyilatkozta a stratégiáról Parrot. – A saját stadion nem fogja megváltoztatni a pénzügyi modellünket vagy az identitásunkat. Ha megnézzük a francia focit, milliárdosokkal, állami vagyonalapokkal és fiókcsapatokkal állunk versenyben. Joseph Oughourlian célja a nullszaldó. Ragaszkodtunk az előre megszabott bértömeghez, sok fiatalt hoztunk az első csapatba, korszerűsítettük az infrastruktúránkat. Hogy modell lennénk a többi francia csapat számára? Ez fellengzősen hangzil, a mi tevékenységünket a szükségszerűség és a filozófiánk diktálja. Szerintem más klubok szívesen költenének többet, mint amennyit most megengedhetnek maguknak, de a mi esetünkben ez nem része az identitásunknak.”
OUGHOURLENS
Az előbb említett Joseph Oughourlian az elnök-tulajdonos, akinek a Lens a második klubja a kolumbiai Millonarios FC után. A Padova részvényeinek többségét idén adta el, de a klubok között semmilyen gazdasági vagy komolyabb játékospolitikai kapcsolat nem volt, és igaz ez a Real Zaragozára is, itt az üzletember kisebbségi tulajdonos. 2018-ban vette át az igazgatást a Lensnál, két évre rá visszajutottak a Ligue 1-be, 2023-ban és 2026-ban is a második helyen végeztek, ez egyenes út a Bajnokok Ligája kincsesbányájához. Idén az első nagy sikert is elérte a Lens: tavasszal megnyerte a Francia Kupát.
BL-SZORZÓ
Az előző BL-szereplés konkrétan a bevételek megduplázását jelentette, de az akkori nagy költekezés (Elye Wahi 30, Andy Diouf 14, Angelo Fulgini 7.2, Óscar Cortés 4.5, Morgan Guilavogui 4 millióért jött, plusz aláírási és ügyvédi költségek) nem hozta meg a várt sikert semmilyen tekintetben sem. Jellemző módon akkor vették meg a nagy transzferek árnyékában Neil El Aynaouit 600 ezer euróért, Abdukodir Khusanovot 450 ezer euróért, kettejüket aztán összesen 63.5 millióért adták tovább.
VISSZA A GYÖKEREKHEZ!
Ez lehet a siker útja, a nullszaldó útja, de idén inkább rutinos játékosokat szereztek, pármillió euróért: a balszélső Michal Skoras a Genttől, a jobbhátvéd Szaud Abdulhamid az AS Romától, az egykoron sokkal többre taksált középső középpályás Michaël Cuisance a Herthától, a középső védő Maik Nawrocki a Celtictől jött, a már 33 esztendős, a sokadvirágzását élő, az előző idényben 26 kanadai pontot termelő Thorgan Hazard pedig hazatért az Anderlechttől. A Benfica mellett több angol és francia csapat is csábította az akadémia egyik gyöngyszemét, a 16 esztendős Mezian Mesloubot, a portugál U-válogatott középpályással hosszabbítottak, és felvitték a profik közé. Tavaly Ismaëlo Ganiou mellett (róla lesz még szó) a Rayan Fofana, Kyllian Antonio kettőst építették be a saját nevelésű fiatalok közül, előbbi ék, hat gólt szerzett, utóbbi sokoldalú védő, az U21-es, illetve az U17-es válogatottak stabil tagjai. Amikor legutóbb a BL-be jutottak, akkor nyáron senki sem került fel a „nagyokhoz”, ebből a hibából is tanultak.
EN AVANT, MARCHE!
Nyilván nem lehet megtartani a 24 éves mali középső középpályást, Mamadou Sangarét, tavaly nyolcmillióért (ötmillió az alapár, hárommillió a bónusz) vették a Rapidtól, most 48 milliót fizethet érte a Brentford, plusz bónuszok – mínusz az a 12.5 százalék, ami a mostani végleges eladási ár és a 8 millió euró közötti részből még az osztrákoké. Az RB Salzburg pedig vakarózhat, miért is adták el Sangarét két éve 1.7 millió euróért? Az osztrák középhátvéd, Samson Baidoo szintén RB-nevelés, őt tavaly Salzburgból vették, nyolcmillióért, egy remek idény után és miatt most a Galatasaray háromszor ennyit adna érte. Korábban a Liverpoollal is szóba hozták őt, de nemrégiben három hónapra kidőlt a sorból sérülés miatt. Szintén az előző bajnokságban futott be a 21 éves francia középső védő, Ismaëlo Ganiou, szinte fillérekért jött a Padovától, most a Borussia Dortmundtól és a Crystal Palace-tól 35 milliót kérnek érte. Joggal. Robin Risser az Aston Villa jelöltje Emiliano Martínez helyére, érte akár 40 millió is befolyhat a költségvetésbe – a kapust tavaly hárommillió euróért vették. Tudják, szakértelem.
JÁRT UTAKON
Nem meglepő módon Ausztriából pótolnák a középpályáról távozókat: Melayro Bogarde (LASK), Romeo Amane (Rapid) és Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg) is kiszemelt a dán Thomas Jörgensen (Viborg), Cristian Cásseres (Toulouse) és Metinho (FC Basel) mellett. A támadósor a dél-afrikai Gift Linksszel (Aarhus), Haisszem Hasszannal (Real Oviedo) vagy Jusszef Belammarival (Al-Ahli) erősödhet, őket pármillió euróért meg lehet venni. A freiburgi Cyriaque Irié sokkal drágább, de neki nevesebb és gazdagabb kérői is vannak; a védelem közepére a PSV-s Armando Obispo a fő kiszemelt francia lapok szerint. Magyar szempontból érdekes lehet, hogy nagyjából ide lehetne pozícionálni az NB I-et: a topligák kisebb csapatainak felvevőpiaca lehetne a bajnokságunk pár sikeres üzletet követően, és az évi pármillió eurós eladásokból vígan meg lehetne élni. Tudják, szakértelem. És ugródeszka, lásd később.
NEM MIND ARANY
Említsük meg Lassine Sinayoko esetét: az Auxerre 30-szoros mali válogatott szélsőjét, középcsatárát már régóta hívta a Lens, tavaly is közel álltak a megszerzéséhez. Akkor az AJ arra kérte a támadót, hogy maradjon még egy évet, írjon alá 2027-ig, de idén nyáron távozhat a Lenshoz, erre az elnökétől írásos papírt is kapott. Csakhogy Sinayoko a bajnokságban lőtt 12 gólt, adott 4 gólpasszt, most pedig eladták a Paris FC-nek nyolcmillió euróért – arra hivatkozva, hogy az elnöki papír nem számít hivatalos okiratnak. Az ügy érdekessége, hogy a Lens tavaly éppen nyolcmilliót adott volna a csatárért.
BÉR ÉS ARANY
Azért ide nekünk a Lens gondjait: a keretben a csúcsfizetés évi négymillió euró bruttóban, és kilencen keresnek évi kétmillió euró fölött, szintén bónuszokkal értve. A Puma után az Adidas lett az új mezszponzor, a fő támogató cég pedig 2031-ig meghosszabbította a szerződését a klubbal.
Mint azt megszokhattuk, Franciaországban is fellépnek a kisebb csapatok elnökei a gigászok ellen, kevéske sikerrel. Az biztos, a Ligue 1 médiabevételei nagyságrendekkel kisebbek, mint a Premier League-é: az előző lezárt költségvetésben a TV-s jogok soron 15.4 milliós bevétele volt a Lensnak – sokatmondó, hogy előtte azért a BL miatt 70.2 milliót kaptak, és 5.5 millióval nagyobb, azaz 22 millió euró volt a jegybevétel. Pár hete Oughourlian elismerte, hogy kapott egy felvásárlási ajánlatot egy PL-es klubtól, de nem szeretné eladni a csapatot („Valami másra kell törekednünk, mint arra, hogy a Premier League B-ligája legyünk”), ellenben a PL-be távozott a sikeredző, a liga legjobb mesterének megválasztott Pierre Sage, igencsak váratlanul. A mester tiltakozott az ellen, hogy pénzéhes lenne, mondván, Szaúd-Arábiában tízszer ennyit kapott volna – Oughourlian és kis csapata Németországból hozott új embert a kispadra, Dino Toppmöller, a legendás Klaus Toppmöller fia személyében. Mielőtt megkérdeznék: utánanéztünk, Dino Topmöller remekül beszél franciául, évekig dolgozott Luxemburgban.
UGRÓDESZKA
„A PSG-t leszámítva a francia futballklubok katasztrofális helyzetben vannak, így elfogadom, hogy a Lens ugródeszka lehet a nagyszerű edzők és a nagyszerű játékosok számára” – így az elnök. Akit azért biztosan szíven ütött picit, hogy a sportigazgatója bejelentkezett az Olympique Marseille-nél…
A LIGUE 1 ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
ANGERS SCO
ÉRKEZETT: Usman Simbakoli (RWDM, 250 000 euró), Anthony Lopes (Nantes, ingyen), Branco van den Boomen (Ajax, kölcsön után végleg, ingyen), Paul Nardi (Queens Park, ingyen)
Kölcsönbe: Anthony Bermont (Lens), Amin El-Uazzani (Braga)
Kölcsönből vissza: Jim Allevinah (Kasimpasa)
TÁVOZOTT: Sidiki Chérif (Fenerbahce, kölcsön után végleg, 18 000 000 euró), Pierrick Capelle (visszavonult), Abdoulaye Bamba (visszavonult), Florent Hanin (szerződése lejárt)
Kölcsönbe: Lanroy Machine (Heerenveen)
Kölcsönből vissza: Hervé Koffi (Lens), Goduine Koyalipou (Lens)
AJ AUXERRE
ÉRKEZETT: Arthur Piedfort (Westerlo, 5 500 000 euró), Danny Namaso (FC Porto, kölcsön után végleg, 5 000 000), Mamadou Diop (Grenoble Foot, 2 000 000), Sékou Fofana (Lausanne, 1 300 000), Christ Makosso (Luton Town, 2 300 000)
Kölcsönbe: Rémy Labeau Lascary (Lens, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Theo Bair (Lausanne), Aristide Zossou (Dunkerque)
TÁVOZOTT: Paul Joly (Kaiserslautern), kölcsön után végleg, 1 250 000), Gideon Mensah (1. FC Köln, ingyen), Lassine Sinayoko (Paris FC, 8 000 000)
Kölcsönből vissza: Sékou Mara (Strasbourg), Usszama el-Azzuzi (Bologna)
STADE BREST 29
ÉRKEZETT:
Kölcsönből vissza: Justin Bourgault (Nancy)
TÁVOZOTT: Daouda Guindo (Reims, ingyen)
Kölcsönből vissza: Junior Diaz (Troyes), Radoslaw Majecki (Monaco), Rémy Labeau Lascary (Lens), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt), Soumaila Coulibaly (Strasbourg)
LE HAVRE AC
ÉRKEZETT: Vincent Sasso (Dunkerque, i.), Timothée Pembélé (Sunderland, kv., i.), Junior Mwanga (Strasbourg, 1 500 000)
Kölcsönbe: Amir Richardson (Fiorentina)
TÁVOZOTT: Kenny Quetant (Werder Bremen, i.), Arouna Sangante (Sevilla, i.), Issa Soumaré (Rennes, i.), Loic Nego (Omonia Nikosia, i.), Jasszin Kehta (Leganés, i.), Szofian Bufal (szerződése lejárt), Étienne Youté Kinkoué (szl.), Gautier Lloris (szl.), Abdoulaye Touré (szl.)
Kölcsönből vissza: Reda Khadra (Reims), Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg)
FC LE MANS
ÉRKEZETT: Jasszer Laruszi (Troyes, i.), Billal Brahimi (Santos, i.), Louis Mafouta (Guingamp)
TÁVOZOTT:
Kölcsönből vissza: Isaac Cossier (Lille)
RC LENS
ÉRKEZETT: Michal Skóras (Gent, 6 000 000), Michaël Cuisance (Hertha, 3 500 000), Szaud Abdulhamid (AS Roma, 3 500 000), Thorgan Hazard (Anderlechti.), Maik Nawrocki (Celtic, 2 500 000)
Kölcsönből vissza: Hervé Koffi (Angers), Jeremy Agbonifo (Häcken), Jhoanner Chávez (Sparta Praha), Goduine Koyalipou (Angers), Rémy Labeau Lascary (Brest), Angelo Fulgini (Al-Taavun), Mattia Fortin (Padova)
TÁVOZOTT: Facundo Medina (Marseille, kv., 18 000 000), ), Anassz Zaruri (Panathinaikosz, kv., 2 700 000), Angelo Fulgini (Al-Halidzs, i.), Allan Saint-Maximin (Charlotte, i.), Adrien Thomasson (Rennes, i.), Wesley Said (Al-Samal, i.), Malang Sarr (NEOM, i.)
Kölcsönbe: Anthony Bermont (Angers), Goduine Koyalipou (Kortrijk), Rémy Labeau Lascary (Auxerre, 1 500 000), Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok), Mattia Fortin (Palermo)
Kölcsönből vissza: Arthur Masuaku (Sunderland)
LOSC LILLE
ÉRKEZETT: Basar Önal (NEC, 12 500 000), Loun Srdanovic (Servette, 3 000 000), Tanguy Nianzou (Sevilla, i.)
Kölcsönből vissza: Ignacio Miramón (Gimnasia La Plata), Tiago Morais (Casa Pia), Mohamed Bayo (Gaziantep), Isaac Cossier (Le Mans), Ugo Raghouber (Levante)
TÁVOZOTT: Thomas Meunier (Sunderland, i.), Nabil Bentaleb (szl.), Chancel Mbemba (szl.), Aissza Mandi (Levante, i.), Ugo Raghouber (Burnley, 5 000 000)
FC LORIENT
ÉRKEZETT: Gabin Bernardeau (Nice, 1 000 000), Alec Georgen (Dunkerque, i.)
Kölcsönből vissza: Dembo Sylla (Red Star), Formose Mendy (Watford), Joel Mvuka (Celtic)
TÁVOZOTT: Laurent Abergel (Nice, i.), Sambou Soumano (Reims, i.), Igor Silva (szl.), Bamba Dieng (szl.), Darlin Yongwa (szl.), Pablo Pagis (Paris FC, 15 000 000)
Kölcsönből vissza: Abdoulaye Faye (Bayer Leverkusen), Dermane Karim (Lommel), Bamo Meité (Marseille)
OLYMPIQUE LYON
ÉRKEZETT: Mads Bidstrup (RB Salzburg, 10 500 000), Julien Duranville (Borussia Dortmund, 5 000 000), Noham Kamara (PSG, kv., 4 100 000), Mohamed Ouédraogo (Altach, 2 200 000), Kail Budas (Nice, i.), Steeve Kango (Lyon B)
Kölcsönbe: Loos Openda (Juventus, 3 500 000)
Kölcsönből vissza: Mahamadou Diawara (Antwerpen), Duje Caleta-Car (Sociedad), Matt Turner (New England)
TÁVOZOTT: Afonso Moreira (Bayer Leverkusen, 29 500 000), Martín Satriano (Getafe, kv., 6 500 000), Rasid Gezzal (szl.)
Kölcsönből vissza: Roman Jaremcsuk (Olympiakosz), Endrick (Real Madrid), Hans Hateboer (Rennes), Adam Karabec (Sparta Praha)
OLYMPIQUE MARSEILLE
ÉRKEZETT: Facundo Medina (Lens, kv., 18 000 000), Timothy Weah (Juventus, kv., 14 400 000), Hamed Traoré (Bournemouth, kv., 7 700 000)
Kölcsönből vissza: Faris Moumbagna (Cremonese), Bamo Meité (Lorient), Amin Harit (Basaksehir), Ulisses Garcia (Sassuolo), Angel Gomes (Wolverhampton)
TÁVOZOTT: Mason Greenwood (Fenerbahce, 39 000 000), Bilal Nadir (Hamburg, i.), Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna, 1 500 000)
Kölcsönbe: Hamed Traoré (Genoa, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Arthur Vermeeren (RB Leipzig), Benjamin Pavard (Inter), Ethan Nwaneri (Arsenal)
AS MONACO
ÉRKEZETT: Ansu Fati (Barcelona, kv., 11 000 000), Sadibou Sané (Metz, 7 000 000), Nazinho (Cercle Bruges, 5 000 000), Matthis Abline (Nantes, 25 000 000)
Kölcsönbe: Mathys Detourbet (Manchester City)
Kölcsönből vissza: Edan Diop (Cercle Bruges), Radoslaw Majecki (Brest), Lucas Michal (Metz)
TÁVOZOTT: Caio Henrique (Ajax, 10 500 000), Kassoum Ouattara (Besiktas, 8 000 000), Krépin Diatta (szl.), Aladji Bamba (Newcastle, 35 500 000)
Kölcsönbe: Radoslaw Majecki (Pafos)
Kölcsönből vissza: Wout Faes (Leicester City), Simon Adingra (Sunderland)
OGC NICE
ÉRKEZETT: Laurent Abergel (Lorient, i.)
Kölcsönből vissza: Jérémie Boga (Juventus), Terem Moffi (FC Porto), Mattia Viti (Sampdoria), Aliou Baldé (St. Gallen), Rares Ilie (Empoli)
TÁVOZOTT: Charles Vanhoutte (Feyenoord, 5 500 000), Jérémie Boga (Juventus, 4 800 000), Gabin Bernardeau (Lorient, 1 000 000), Kail Budas (Lyon, i.), Aliou Baldé (St. Gallen, 2 800 000), Tanguy Ndombélé (szl.), Dante (visszavonult), Rares Ilie (Mantova, 100 000)
Kölcsönből vissza: Elye Wahi (Eintracht Frankfurt), Tiago Gouveia (Benfica), Juma Bah (Manchester City)
PARIS FC
ÉRKEZETT: Patrick Zabi (Reims, 25 000 000), Diego Coppola (Brighton, kv., 17 500 000), Luca Koleosho (Burnley, 14 000 000), Lassine Sinayoko (Auxerre, 8 000 000), Pablo Pagis (Lorient, 15 000 000)
Kölcsönből vissza: Omar Sissoko (Pau)
TÁVOZOTT: Julien Lopez (Cannes, i.), Timothée Kolodziejczak (szl.), Rémy Riou (szl.), Mathieu Cafaro (Nantes, i.)
Kölcsönből vissza: Marshall Munetsi (Wolverhampton), Luca Koleosho (Burnley)
FC PARIS SAINT-GERMAIN
ÉRKEZETT: Alessandro Longoni (Milan Futuro, i.)
Kölcsönből vissza: Gabriel Moscardo (Braga), Renato Sanches (Panathinaikosz), Randal Kolo Muani (Tottenham), Yoram Zague (Eupen)
TÁVOZOTT: Goncalo Ramos (Milan, 74 000 000 euró), Noham Kamara (Lyon, kölcsön után végleg, 4 100 000), Li Kang In (Atlético Madrid, 40 000 000)
Kölcsönbe: Renato Marin (CD Nacional)
FC STADE RENNES
ÉRKEZETT: Eliezer Mayenda (Sunderland, 22 000 000), Bryan Reynolds (Westerlo, 4 600 000), Goncalo Oliveira (Benfica B, 3 500 000), Arnaud Nordin (Mainz, 2 200 000), Adrien Thomasson (Lens, i.), Issa Soumaré (Le Havre, i.)
Kölcsönből vissza: Seko Fofana (FC Porto), Hans Hateboer (Lyon), Jordan James (Leicester City), Mikayil Faye (Cremonese), Rayan Bamba (Nancy)
TÁVOZOTT: Jérémy Jacquet (Liverpool, 63 600 000), Albert Grönbaek (Hamburg, kv., 4 700 000), Hans Hateboer (szl.)
Kölcsönbe: Jasszir Zabiri (Santander), Mikayil Faye (Nürnberg)
Kölcsönből vissza: Arnaud Nordin (Mainz)
RC STRASBOURG ALSACE
ÉRKEZETT: Diogo Sousa (Vitória Guimaraes, 10 000 000), Angelo Candido (Sao Paulo U20, 5 000 000), Mateo Del Blanco (Unión Santa Fe, 2 500 000), Benjamin Brantlind (IFK Göteborg, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Abakar Sylla (Nantes), Rayane Messi (NEOM), Saidou Sow (Clermont Foot), Milos Lukovics (Preston), Rabby Nzingoula (Nürnberg), Pape Demba Diop (Toulouse), Soumaila Coulibaly (Brest), Sékou Mara (Auxerre), Óscar Perea (Avs Futebol), Pape Diong (Dunkerque)
TÁVOZOTT: Emmanuel Emegha (Chelsea, 26 000 000), Karl-Johan Johnsson (szl.), Junior Mwanga (Le Havre, 1 500 000)
Kölcsönbe: Óscar Perea (CF América)
Kölcsönből vissza: David Datro Fofana (Chelsea), Aarón Anselmino (Chelsea), Rafael Luís (Benfica B), Mike Penders (Chelsea)
FC TOULOUSE
ÉRKEZETT: Christ Tapé (Horsens, 2 500 000)
Kölcsönből vissza: Mathys Niflore (Dunkerque), Ibrahim Cissoko (Bolton), Niklas Schmidt (Darmstadt)
TÁVOZOTT: Emersonn (Ipswich Town, 28 000 000), Warren Kamanzi (Malmö, i.), Frank Magri (szl.), Djibril Sidibé (szl.), Ibrahim Cissoko (PEC)
Kölcsönből vissza: Pape Demba Diop (Strasbourg)
ESTAC TROYES
ÉRKEZETT: Iron Gomis (Zirja, i.), Patrick Beach (Melbourne City, 1 700 000)
Kölcsönből vissza: Junior Diaz (Brest), Jasszer Larouszi (Kifiszia)
TÁVOZOTT: Mathys Detourbet (Manchester City, 25 000 000), Martin Adeline (Hamburg, 4 000 000), Jasszer Larouszi (Rennes, i.), Sankhoun Diawara (Milan, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Hugo Gambor (Gent), Tavfik Bentajeb (Union Tuarga)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
FC NANTES
ÉRKEZETT: Killian Corredor (Darmstadt, 2 000 000), Lucas Perrin (Gijón, i.), Mathieu Cafaro (Paris FC, i.)
Kölcsönből vissza: Yassine Benhattab (Reims), Jean-Kévin Duverne (Gent), Alban Lafont (Panathinaikosz)
TÁVOZOTT: Anthony Lopes (Angers, i.), Francis Coquelin (Laval, i.), Deiver Machado (szl.), Jusszef el-Arabi (szl.), Matthis Abline (Monaco, 25 000 000), Chidozie Awaziem (Konyaspor, 1 000 000), Alban Lafont (Amed, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Abakar Sylla (Strasbourg), Nicolas Cozza (Wolfsburg), Rémy Cabella (Olympiakosz)
FC METZ
ÉRKEZETT: Florian Miguel (Burgos, i.), Jean Ruiz (Pau, i.), Idris Mohamed (Le Puy, 300 000)
Kölcsönből vissza: Pape Moussa Fall (La Louviere)
TÁVOZOTT: Sadibou Sané (Monaco, 7 000 000), Idrissa Gueye (Udinese, kv., 7 000 000), Terry Yegbe (Lech Poznan, 3 000 000), Jean-Philippe Gbamin (CSZKA Szófia, i.), Kevin Van Den Kerkhof (Charleroi, kv.), Koffi Kouao (szl.), Fodé Ballo-Touré (szl.), Benjamin Stambouli (szl.)
Kölcsönből vissza: Lucas Michal (Monaco), Boubacar Traoré (Wolverhampton), Giorgi Citaisvili (Dinamo Kijev)
Vastaggal az előző két hét átigazolásai, lezárva csütörtökön.