Infarktust kapott a korábbi spanyol válogatott futballista

A Marca csütörtöki információja szerint az 52 éves Julen Guerrero a múlt héten lett rosszul, emiatt kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szívinfarktuson esett át. A korábbi futballista korábban sohasem küzdött egészségügyi problémákkal, és a Marca úgy tudja, az élete már nincs veszélyben – a hírek szerint a megfelelő ütemben lábadozik a kórházban.

Guerrero jelenleg a spanyol negyedosztályban szereplő CD Estepona általános menedzsereként tevékenykedik. Érkezésekor nehéz helyzetben vette át az egyesületet, amelyet a vezetői munkájának is köszönhetően sikerült talpra állítania. A korábbi kiváló középpályás 1992 és 2006 között az Athletic Bilbao játékosa volt, a spanyol válogatottban pedig 41 alkalommal szerepelt.