Nemzeti Sportrádió

Infarktust kapott a korábbi spanyol válogatott futballista

T. Z.T. Z.
2026.10.01. 18:34
null
Julen Guerrero az Athletic Bilbao mezében (Fotó: Getty Images)
Címkék
Julen Guerrero spanyol foci szívinfarktus Athletic Bilbao
A múlt héten szívinfarktust kapott Julen Guerrero, az Athletic Bilbao és a spanyol labdarúgó-válogatott korábbi középpályása. Élete azonban már nincs veszélyben, a hírek szerint a megfelelő ütemben lábadozik.

A Marca csütörtöki információja szerint az 52 éves Julen Guerrero a múlt héten lett rosszul, emiatt kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szívinfarktuson esett át. A korábbi futballista korábban sohasem küzdött egészségügyi problémákkal, és a Marca úgy tudja, az élete már nincs veszélyben – a hírek szerint a megfelelő ütemben lábadozik a kórházban.

Guerrero jelenleg a spanyol negyedosztályban szereplő CD Estepona általános menedzsereként tevékenykedik. Érkezésekor nehéz helyzetben vette át az egyesületet, amelyet a vezetői munkájának is köszönhetően sikerült talpra állítania. A korábbi kiváló középpályás 1992 és 2006 között az Athletic Bilbao játékosa volt, a spanyol válogatottban pedig 41 alkalommal szerepelt.

 

Julen Guerrero spanyol foci szívinfarktus Athletic Bilbao
Legfrissebb hírek

Negreira-ügy: közleményben védte meg magát a Barcelona

Spanyol labdarúgás
43 perce

Negreira-ügy: az UEFA vizsgálja a Real Madrid 50 ezer oldalas beadványát a Barcelona ellen

Spanyol labdarúgás
2 órája

Gulácsi Péter a kapott gól nélküli meccseket hiányolja a Villarrealtól

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 18:15

Mourinho kifakadt a Real Madrid veresége után, Pérez jelenetet rendezett a díszpáholyban

Spanyol labdarúgás
2026.09.21. 09:02

Huijsen kiállítása után kettőt lőtt az Atlético, a Real csak szépíteni tudott a Metropolitanóban

Spanyol labdarúgás
2026.09.20. 18:15

Az özönvízszerű eső miatt elhalasztották a Levante–Athletic Bilbao spanyol bajnokit – videó

Spanyol labdarúgás
2026.09.16. 21:45

Mbappéék különcködtek, nem vettek részt a La Liga kampányában

Spanyol labdarúgás
2026.09.16. 10:24

Mourinho nevesítette a Real Madrid problémáját az Elche elleni győzelem után

Spanyol labdarúgás
2026.09.16. 08:57