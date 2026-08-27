Mbappé negyven gólt lőhet az idényben – José Mourinho Kylian Mbappé triplája után

„Hihetetlen ez a srác” – idézi José Mourinho mérkőzés utáni nyilatkozatát a goal.com. „Nagyon örülök annak, hogy a világbajnokságon történelmet írt azzal, hogy ő nyerte el az Aranycipőt. Úgy tűnik, alig várja, hogy a Real Madrid színeiben is gólkirály legyen” – jelentette ki a vb-n 10 gólt és 4 gólpasszt jegyző csatárról.

„Nagyon elégedett vagyok vele. Mondanom sem kell, milyen képességei vannak, emellett felelősségteljes csapattagként viselkedik. A nyaralásáról a tervezettnél két nappal korábban visszatért, hogy edzésbe állhasson.”

Az újságírók megkérdezték Mourinhót, hány gólig juthat a francia csatár az idény során.

„Hatvan? Negyven? Ötven? Nem tudom megjósolni. Inkább arra szavazok, hogy negyvenet lő, de mellé trófeákat is szerzünk. Vagy negyven gólig jut, de nagyon kemény munkával jön össze mindez. A Sociedad elleni mérkőzésen nem cseréltem le, azt gondoltam, akár a negyedik találatáig is eljuthat.”

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

REAL MADRID–REAL SOCIEDAD 4–1 (1–1)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: M. Busquets

R. MADRID: Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras (Cucurella, a szünetben) – Bernardo Silva (Espí, 86.), Valverde – Güler (B. Díaz, 78.), Jude Bellingham (Camavinga, 78.), Vinícius Júnior (Diomandé, 84.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho

R. SOCIEDAD: Remiro – Aramburu (Zubeldia, 57.), Beitia, J. Martín, S. Gómez – Y. Herrera (Soler, 66.), Turrientes – Kubo, Sucic, Ochieng (Barrenetxea, 66.) – Oyarzabal (Oskarsson, 57.). Vezetőedző: Pellegrino Matarazzo

Gólszerző: K. Mbappé (40., 60., 80.), Vinícius Júnior (80.), ill. Susic (44.)