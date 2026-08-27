Nemzeti Sportrádió

Mbappé negyven gólt lőhet az idényben – José Mourinho Kylian Mbappé triplája után

V. J.V. J.
2026.08.27. 10:55
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Mourinho maximálisan elégedett Mbappéval (Fotó: Getty Images, NS-montázs)
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Real Madrid José Mourinho Kylian Mbappé La Liga
A Real Madrid kispadján a Santiago Bernabéu Stadionba szerda este visszatérő José Mourinho áradozott csatáráról, Klyian Mbappéról, aki mesterhármast lőtt a Real Sociedad ellen (4–1), a La Liga nyitófordulójában.

„Hihetetlen ez a srác” – idézi José Mourinho mérkőzés utáni nyilatkozatát a goal.com. „Nagyon örülök annak, hogy a világbajnokságon történelmet írt azzal, hogy ő nyerte el az Aranycipőt. Úgy tűnik, alig várja, hogy a Real Madrid színeiben is gólkirály legyen” – jelentette ki a vb-n 10 gólt és 4 gólpasszt jegyző csatárról.

„Nagyon elégedett vagyok vele. Mondanom sem kell, milyen képességei vannak, emellett felelősségteljes csapattagként viselkedik. A nyaralásáról a tervezettnél két nappal korábban visszatért, hogy edzésbe állhasson.”

Az újságírók megkérdezték Mourinhót, hány gólig juthat a francia csatár az idény során.

„Hatvan? Negyven? Ötven? Nem tudom megjósolni. Inkább arra szavazok, hogy negyvenet lő, de mellé trófeákat is szerzünk. Vagy negyven gólig jut, de nagyon kemény munkával jön össze mindez. A Sociedad elleni mérkőzésen nem cseréltem le, azt gondoltam, akár a negyedik találatáig is eljuthat.”

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
REAL MADRID–REAL SOCIEDAD 4–1 (1–1)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: M. Busquets
R. MADRID: Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras (Cucurella, a szünetben) – Bernardo Silva (Espí, 86.), Valverde – Güler (B. Díaz, 78.), Jude Bellingham (Camavinga, 78.), Vinícius Júnior (Diomandé, 84.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
R. SOCIEDAD: Remiro – Aramburu (Zubeldia, 57.), Beitia, J. Martín, S. Gómez – Y. Herrera (Soler, 66.), Turrientes – Kubo, Sucic, Ochieng (Barrenetxea, 66.) – Oyarzabal (Oskarsson, 57.). Vezetőedző: Pellegrino Matarazzo
Gólszerző: K. Mbappé (40., 60., 80.), Vinícius Júnior (80.), ill. Susic (44.)

 

Real Madrid José Mourinho Kylian Mbappé La Liga
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