Nemzeti Sportrádió

Volt angliai csapattársa szerint Buzsáky Ákos jól van

H. Á.H. Á.
2026.08.27. 14:37
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Buzsáky Ákos (balra) és Hasney Aljofree (jobbra) egy 2005-os, Burnley ellen angol másodosztályúő bajnokin (Fotó: Getty Images)
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körözés Hasney Aljofree rendőrség Buzsáky Ákos
Mint ismert a magyar rendőrség még augusztus 18-án adott ki körözést Buzsáky Ákos eltűnése miatt, s a korábbi 20-szoros válogatott labdarúgó azóta sem hallatott magáról, édesapja a sajtónak elmondta, egy hete beszélt a fiával. A csendet most Buzsáky egyik csapattársa törte meg, de konkrétumról ő sem számolt be.

Csütörtök reggel a Plymouth Live írta meg, hogy a korábbi játékosáért aggódó Plymouth Argyle Facebookon posztolt bejegyzéséhez a klub korábbi játékosa, Hasney Aljofree hozzászólásában arról írt: az eltűntként kezelt Buzsáky jól van.

Minden érintettnek üzenem: Ákos jól van. Életben van, és rendben van. Ennél több információm nincs, csak ezt szerettem volna továbbadni mindenkinek, aki aggódott érte.

Ennyit írt Aljofree tehát, sem azt nem említi, hogy mikor beszélt volna Buzsákyval, sem azt, hogy honnan származnak az értesülései.

Az Argyle-nél Aljofree és Buzsáky 2005 januárja és 2007 márciusa között több mint hatvan mérkőzésen játszott együtt. A 48 éves korábbi védő 2010-es visszavonulása után előbb az Oldham Athleticnél, majd a Manchester Unitednél dolgozott utánpótlásedzőként, legutóbb pedig a Szingapúri Labdarúgó-szövetség fejlesztési igazgatója volt.

Buzsáky bő egy hete került be a magyar rendőrségnél az eltűntként körözött személyek nyilvántartásába, az ügy kedden pattant ki, miután a Blikk kiszúrta a körözési listán.

A 44 éves korábbi középpályás 20 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, pályafutását itthon az MTK-ban kezdte, majd 2002-ben a José Mourinho vezette FC Portóhoz igazolt, amellyel portugál bajnoki címet és UEFA-kupát is nyert. Karrierje jelentős részét Angliában töltötte, a Queens Park Rangersszel a Premier League-ben is szerepelt, végül 2015-ben a Ferencvárosból vonult vissza.

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