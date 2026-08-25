Nemzeti Sportrádió

Csereként beálló húszéves tehetsége góljával nyert Valenciában a Betis

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.08.25. 23:17
A Betis a második bajnokiját is megnyerte (Fotó: Getty Images)
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Betis Valencia La Liga
A Betis 1–0-ra legyőzte a Valenciát a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 1. fordulójából elhalasztott keddi mérkőzésen.

 

Semmiképp sem jó jelző a megszokott a La Liga új idényének kezdetére, a Valencia és a Betis ugyanis úgy játszott egymással kedden az első fordulóban, hogy mindkét csapat letudta már a második körös meccsét. Előbbi a Celta Vigo ellen ikszelt (0–0), míg utóbbi a Real Sociedad felett aratott 1–0-s győzelmet.

Ezen a meccsen a szebb napokat is látott valenciaiak a területet kezdettől fogva átadták a Bajnokok Ligája-induló Betisnek, de azért kialakítottak helyzeteket az ellenfél kapuja előtt. Az első félidő nem hozott gólt, és sokáig a második sem, csak még nagyobb lehetőségeket.

Végül a 83. percben az a 20 esztendős tehetség, Pablo García döntött, aki mindössze négy perccel korábban állt be. A Betis a hajrában megtartotta előnyét (egyébiránt 15 lövéssel, de alacsonyabb xG-vel zárt), így ezt a bajnokit is 1–0-ra megnyerte, vagyis 2-ből 2 győzelemmel nyitotta az új idényt.

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
Valencia–Betis 0–1 (P. García 83.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Augusztus 26., szerda
21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
Augusztus 27., csütörtök
20.30: Celta Vigo–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK
Atlético Madrid–Málaga 2–0 (Li Kang In 70., Baena 85.)
Racing Santander–Villarreal 2–2 (A. Martín 21. – 11-esből, S. Martínez 34., ill. P. Gueye 45., Pépé 45+1.)
Espanyol–Levante 3–0 (R. Fernández 5., 40., Dolan 80.)
Alavés–Getafe 3–0 (Tenaglia 73., M. Díaz 90+1., M. Rodríguez 90+4.)
Sevilla–Rayo Vallecano 2–1 (Guridi 52. – 11-esből, Peque 90+7. – 11-esből, ill. Álvaro García 4.)
Deportivo–Elche 1–1 (Aubameyang 21., ill. Aguado 76.)

 

 

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