Csereként beálló húszéves tehetsége góljával nyert Valenciában a Betis

Semmiképp sem jó jelző a megszokott a La Liga új idényének kezdetére, a Valencia és a Betis ugyanis úgy játszott egymással kedden az első fordulóban, hogy mindkét csapat letudta már a második körös meccsét. Előbbi a Celta Vigo ellen ikszelt (0–0), míg utóbbi a Real Sociedad felett aratott 1–0-s győzelmet.

Ezen a meccsen a szebb napokat is látott valenciaiak a területet kezdettől fogva átadták a Bajnokok Ligája-induló Betisnek, de azért kialakítottak helyzeteket az ellenfél kapuja előtt. Az első félidő nem hozott gólt, és sokáig a második sem, csak még nagyobb lehetőségeket.

Végül a 83. percben az a 20 esztendős tehetség, Pablo García döntött, aki mindössze négy perccel korábban állt be. A Betis a hajrában megtartotta előnyét (egyébiránt 15 lövéssel, de alacsonyabb xG-vel zárt), így ezt a bajnokit is 1–0-ra megnyerte, vagyis 2-ből 2 győzelemmel nyitotta az új idényt.

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

Valencia–Betis 0–1 (P. García 83.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Augusztus 26., szerda

21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Augusztus 27., csütörtök

20.30: Celta Vigo–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK

Atlético Madrid–Málaga 2–0 (Li Kang In 70., Baena 85.)

Racing Santander–Villarreal 2–2 (A. Martín 21. – 11-esből, S. Martínez 34., ill. P. Gueye 45., Pépé 45+1.)

Espanyol–Levante 3–0 (R. Fernández 5., 40., Dolan 80.)

Alavés–Getafe 3–0 (Tenaglia 73., M. Díaz 90+1., M. Rodríguez 90+4.)

Sevilla–Rayo Vallecano 2–1 (Guridi 52. – 11-esből, Peque 90+7. – 11-esből, ill. Álvaro García 4.)

Deportivo–Elche 1–1 (Aubameyang 21., ill. Aguado 76.)