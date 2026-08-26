Üzent Álvarez miatt a Barcelona elnöke, az Atlético válaszolt

Julián Álvarez az Atlético Madrid szurkolóinak célkeresztjébe is került. A Villarreal elleni, vasárnapi 2–2-es döntetlen során már a bemelegítés alatt kifütyülték a hazai szurkolók, majd csereként pályára lépve ismét füttyszó fogadta. Az argentin korábban maga sem titkolta, hogy szeretne távozni Madridból: a 2026-os világbajnokság alatt arról beszélt, hogy egyeztetett a klubbal egy esetleges átigazolásról, és szeretné megvalósítani az álmát.

„Ez az egész helyzet nagy zajt keltett” – mondta Joan Laporta a Barcelona közösségi oldalaira feltöltött videóban. A klubelnök hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzetet nem a Barcelona lépései idézték elő, hanem az, hogy az Atlético korábban közölte velük: nem akarja eladni Álvarezt.

„Most azonban úgy tűnik, a hallottak alapján más klubokkal próbálnak megállapodást kötni. Ebben a helyzetben a játékos iránti érdeklődésünk és az ajánlatunk az átigazolási időszak végéig érvényes marad arra az esetre, ha az Atlético el akarná adni. Nagyon szeretnénk megszerezni Julián Álvarezt, és azt szeretnénk, ha elfogadnák az ajánlatunkat. Mindezt az Atlético iránti legnagyobb tisztelettel mondjuk” – fogalmazott Laporta.

Az Atlético Madrid azonban továbbra sem akarja elengedni egyik legfontosabb játékosát. Miguel Ángel Gil Marín vezérigazgató korábban azt mondta, hogy még 200 millió euróért sem adnák el az argentint. A madridi klub a Marca megkeresésére ennél is határozottabban fogalmazott: „A játékost áldozatként állítják be, de Julián ügyében valójában mi vagyunk az egyetlen áldozatok. Pénzügyileg és morálisan is kárt okozott nekünk. Nulla százalék az esélye annak, hogy a Barcelonának adjuk el. Ez a helyzet nem a pénzről, hanem a méltóságról szól.”

Álvarez 2024-ben a Manchester Citytől igazolt az Atléticóhoz, amely hatéves szerződést kötött vele. Azóta 107 mérkőzésen 49 gólt és 17 gólpasszt jegyzett a madridi csapatban.