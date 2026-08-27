Tóth János nagy napja: Szerencsés győzelmet aratott a Szuflán

Erős Tibort és Mészáros Tamást is megelőzve aratott hatalmas győzelmet a Szufla Futófesztiválon. Hogy élte meg?

Nagy siker ez számomra, de be kell vallanom, szerencsém is volt, ugyanis Erős Tibor elnézett egy kanyart, így tudtam az élre kerülni – mondta a Csupasportnak Tóth János. – Mindentől függetlenül szépen felépítettem a futásomat, az időeredményemmel is elégedett vagyok. A Szuflán a mély, homokos talaj mindig nehezíti az ember dolgát, így volt ez most is. A frissítésem remekül működött, ami kellett is a győzelemhez. A célom a lehető legjobb szereplés volt, de amikor a rajt előtt megtudtam, hogy Erős Tibor is ott lesz a mezőnyben, akkor mögötte a második helyet lőttem be magamnak. Ezt is úgy, hogy Mészáros Tamással is számoltam, vele vártam nagy csatát az ezüstéremért. Szerencsére mindkettejüket meg tudtam előzni, kiváló a formám, az utóbbi időben jól sikerültek a versenyek.

Milyennek érezte belülről a Szuflát?

A rajt után Erős Tibor ellépett, én pedig igyekeztem követni, de a második kör elején eltűnt a látótávolságomból. Onnantól egy kicsit visszavettem, négy húsz körüli tempót mentem, ami kissé lassabb volt, mint a tavalyi, de szándékosan, mivel azt szerettem volna, hogy a hajrára is maradjon erőm. Aztán a második körben jött egy kanyargós rész, ahol Tibi elvétette a pályát – így tudtam megelőzni. Szóltak, hogy az első helyen haladok, de akkor még bőven bennem volt, hogy Tibi előbb-utóbb úgyis utolér. Egyébként, ha ő győzött volna, az is teljesen rendben van, nekem a második hely is öröm lett volna, de persze nagy boldogság az aranyérem.

Mi okozta a legnagyobb nehézséget?

A homokos talaj. A melegre fel voltam készülve, de ezen a talajon sokkal több energiát kell felhasználni. Csúszott és süppedt a homok, nehéz volt haladni, nem klasszikus terepfutásról beszélünk. Tibivel beszéltük is a verseny után, hogy mennyire más és nehéz itt futni.

Tekintsünk előre: milyen célokat tűzött ki a közeljövőre?

Lesznek kisebb versenyeim, a következő nagyobb a szeptember végi huszonnégy órás az Ultramártélyon.

