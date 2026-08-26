Nemzeti Sportrádió

Mourinho visszatért a Bernabéuba, Mbappé triplázott – könnyedén győzött a Real Madrid

2026.08.26. 23:01
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Kylian Mbappé megszerezte az első gólját a bajnokságban ebben az idényben (Fotó: AFP)
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Real Madrid Real Sociedad La Liga
A spanyol La Liga 1. fordulójából elhalasztott meccsen a Real Madrid a Real Sociedadot fogadta, és a három gólt szerző Kylian Mbappé vezérletével 4–1-re nyert ellene. José Mourinho ezen a meccsen tért vissza a Bernabéuba, mint a Real Madrid vezetőedzője, azok után, hogy 2013-ban távozott a klubtól.

 

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (1–1)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: M. Busquets
Real Madrid: Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras (Cucurella, a szünetben) – Bernardo Silva (Espí, 86.), Valverde – Güler (B. Díaz, 78.), Jude Bellingham (Camavinga, 78.), Vinícius Júnior (Diomandé, 84.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Real Sociedad: Remiro – Aramburu (Zubeldia, 57.), Beitia, J. Martín, S. Gómez – Y. Herrera (Soler, 66.), Turrientes – Kubo, Sucic, Ochieng (Barrenetxea, 66.) – Oyarzabal (Oskarsson, 57.). Vezetőedző: Pellegrino Matarazzo
Gólszerző: K. Mbappé (40., 60., 80.), Vinícius Júnior (80.), ill. Susic (44.)

ÖSSZEFOGLALÓ

NAGY NAP VOLT a szerdai Madridban: José Mourinho 13 év után visszatért! A portugál szakvezető a második időszakát kezdte el a Real Madridnál, első bajnokiját 2–1-re nyerte az Espanyol otthonában, most pedig a Real Sociedad ellen hazai közönség előtt is bemutatkozott a Bernabéu Stadionban. Ritka, hogy a csapatok bemutatásánál a vezetőedző kapja a legnagyobb tapsot, de szerdán Mourinho neve után volt a leghangosabb a szurkolósereg.

„A madridisták hatalmas lelkesedéssel kezdik ezt az idényt – mondta lapunknak az As újságírója, Joel Guerrero, a Real Sociedad elleni meccs szünetében. – A szurkolók alig várták, hogy ismét a Bernabéuban üdvözöljék Mourinhót. Az előző évadban a Benfica elleni meccset eltiltás miatt kihagyta, így akkor a drukkerek nem tudták megadni neki azt a hatalmas ovációt, amit szerintük megérdemel. Most megkapta, érezni lehetett a különleges kapcsolatot Mourinho és a szurkolók között. Látszik élőben is, hogy sokkal nyugodtabb most, mint tizenhárom éve, de ha később nem mennek jól a dolgok, nem zárom ki, hogy előjön a régi énje… A Sociedad elleni meccsen az előző idénybelinél magabiztosabb és agresszívabb Madridot láttam, a játékosok feledtetni akarják az elmúlt két idény sikertelenségét.”

Habár nem kezdett magas fordulatszámon a Real Madrid, húsz perc alatt két helyzetet is kidolgozott, ám Kylian Mbappé és Vinícius Júnior lövése után is lábbal védett Alejandro Remiro. Lassan csordogált a játék, nem forogtak veszélyben a kapuk, aztán a semmiből Sergio Gómez kapáslövése után majdnem előnybe került a Real Sociedad. A 40.percben Kylian Mbappé pontosabb volt, Federico Valverde remek passza után ballal kíméletlenül a jobb felsőbe lőtt. Mégsem vezettek a szünetben a hazaiak, Luka Sucic négy perccel később kiegyenlített.

„Jól reagáltunk a madridiak vezetésére, kiegyenlített a játék. Tudjuk, hogy a Real Madrid minden mérkőzésén szerez legalább egy gólt, hiszen kiváló játékosai vannak – mondta a vendégek középpályása, Benat Turrientes a Movistarnak a szünetben, akinek mind a 43 passzkísérlete pontos volt az első félidőben.

A második félidő rögtön Mbappé helyzetével kezdődött, de Remiro megint védett. A francia csatár néhány perc múlva azonban már nem hibázott, Jude Bellinghammel játszott össze gyönyörűen, majd a bal alsóba passzolt. A kiválóan játszó Bellingham Viníciusszal is rúgatott egy gólt, majd Mbappé megszerezte a harmadik találatát is, így a végére magabiztosan nyert a Real – kiválóan sikerült Mourinho madridi visszatérése. 4–1

 

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