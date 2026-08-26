Tizenhárom év után irányítja a Real Madridot a Bernabéuban José Mourinho

Hosszú évek elteltével ülhet le ismét José Mourinho a Bernabéu Stadion hazai kispadjára a szerdai, Real Sociedad elleni bajnoki mérkőzésen. A 63 éves portugál edző júniusban tért vissza a királyiakhoz, ahol korábban 2010 és 2013 között edzősködött, és egy-egy bajnoki címig, Spanyol Kupa- és spanyol Szuperkupa-győzelemig jutott az együttessel. Bár már tizenhárom év telt el a búcsú óta, talán halványan még emlékszik a 2013. június 1-jén rendezett, Osasuna ellen 4–2-re megnyert találkozóra, amely után elköszönt a Bernabéu szurkolóitól. Akkor még legfeljebb remélte, hogy egy nap visszatérhet. Gonzalo Higuaín, Karim Benzema, Michael Essien és José Callejón szerezte akkor a madridiak góljait, José Mourinho pedig a BBC beszámolója szerint fél perc után eltűnt az öltözőfolyosón. Azóta a királyiak a bajnokságot négyszer, a Bajnokok Ligáját hatszor nyerték meg, a keret teljesen átalakult, és persze a portugál szakvezető is sokat változott. Saját bevallása szerint jóval higgadtabb lett, de szóba került Vinícius Júnior problémás viselkedése is. Hangsúlyozta, szeretné elérni, hogy a brazil szélső higgadtabban kezelje az egészséges szurkolói piszkálódást.

„Az utóbbi években sokkal nyugodtabb lettem, és jobban uralom az érzelmeimet – mondta a keddi sajtótájékoztatón José Mourinho. – Ugyanakkor az is tény, hogy még csak egy fordulón vagyunk túl, és lesznek sokkal keményebb szituációk, amelyeket kezelnem kell. Nem szeretem a lusta embereket, de egyelőre nem is láttam ilyet a klubnál. Mindenki gőzerővel dolgozik a Real Madrid sikeréért. Persze az is lehet, hogy csak előlem rejtik el ezt, mert félnek, hogy előjön a személyiségem sötétebb oldala. Ami Vinícius Júniort illeti, nincs könnyű helyzetben. Javítani kell az ellenfelek drukkereivel való kapcsolatán. Dolgozunk azon, hogy kezelni tudja a normális szurkolói provokációkat, amelyek nem rasszisták vagy homofóbok. Ami a pályán történik, az más. Ha folyamatosan faragják, és egyre frusztráltabb lesz, az a játékvezető felelőssége, neki kell megvédenie a játékosokat. Ha engem rugdosnának, ismerve magamat, egy perc alatt piros lapot kapnék. Én sem bírnám elviselni. De a szurkolókkal való kapcsolatán mindenképpen javítania kell.”

A 2013-as búcsú (Fotó: Imago Images)

És ha már szóba kerültek a szurkolók, természetesen azt is megkérdezték tőle, milyen fogadtatásra számít szerdán a Santiago Bernabéu Stadion kispadjánál. A rend kedvéért tegyük hozzá, hogy ellenfélként egyetlen alkalommal sem járt a stadionban az utóbbi tizenhárom évben. Noha idén februárban a Benfica eltiltott edzőjeként felülhetett volna a lelátóra, ám ő inkább a garázsban parkoló csapatbuszból nézte a mérkőzést. Nagy kérdés, ezek után milyen fogadtatásra számít szerda este.

„Nem szeretnék semmiféle különleges bánásmódot, azt akarom, hogy a csapatot szenvedélyesen fogadják a szurkolók – folytatta. – Tudom, hogy az előző idény vége nem sikerült jól, és úgy tűnhetett, hogy kissé eltávolodtak a drukkerek a csapattól. De remélem, most új lapot nyitunk, és a szurkolók is érzik, mennyire elszántak a játékosok. Mert nem én vagyok a fontos, hanem ők és a csapat.”

A legnagyobb kérdés persze az, vajon hosszú távon mennyire lesz eredményes a Real Madrid. Sokan elmondták már, hogy még egy trófea nélküli évadot aligha néznének jó szemmel a szurkolók. Hatalmas felháborodás lenne, ha ebben az idényben sem nyernének semmit a királyiak. Főleg úgy, hogy maradt a Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior fémjelezte mag, és a nyáron a klubrekordért igazolt Yan Diomande, a világbajnok Marc Cucurella, Denzel Dumfries és Bernardo Silva érkezésével tovább erősödött a csapat. Az első fordulóban, az Espanyol ellen 2–1-re megnyert összecsapáson még igencsak akadozott a gépezet, a Levantétól nyáron igazolt Carlos Espí győztes gólja mentette meg José Mourinhót a lebőgéstől. A portugál szakvezető, elismerve a döcögős kezdést, azt is elmondta, hogy várhatóan nem lesz több érkező a nyáron.

„Az Espanyol sokkal intenzívebben futballozott, de neki nincsenek olyan futballistái, akik a világbajnokságon szerepeltek, és sokkal többet készülhetett együtt a teljes keret a nyáron – folytatta José Mourinho. – Nálunk is van egy mag, amely többet készülhetett együtt, de idővel a többiek is utolérik magukat. Ehhez idő kell. A szakmai stáb nagyon sok adattal dolgozik, emellett ott a tapasztalatom és a megérzéseim, erre támaszkodunk, amikor eldöntjük, ki mennyit legyen a pályán. Bár az átigazolási piac még nem zárt be, részemről végleges a mostani keret. Persze sosem lehet tudni, lehet olyan, aki elégedetlen azzal, hogy egymás után két mérkőzésen is a padon ül – és távozni szeretne. Az is lehet, hogy a vezetőség kap valakiért visszautasíthatatlan ajánlatot. Én viszont nem örülnék, ha bárki távozna, remélem, az egész idényben sikerül egyben tartani a keretet.”

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)