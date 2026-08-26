Nemzeti Sportrádió

Gulácsi klubja kanadai vb-résztvevőt igazolt

H. Á.H. Á.
2026.08.26. 11:35
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Saliba is felszállt a Sárga Tengeralattjáróra (Fotó: villarrealcf.es)
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Nathan Saliba átigazolás Villarreal
Hivatalos oldalán jelentette be a Villarreal csapata, hogy szerződtette az Anderlechttől a kanadai középpályást, Nathan Salibát. A Gulácsi Pétert is foglalkoztató spanyol klub hivatalos honlapján olvasható bejelentés szerint 2031-ig szóló szerződést kötöttek a 22 éves játékossal.

Sajtóhírek szerint a fiatal kora ellenére már 18-szoros kanadai válogatott labdarúgóért a spanyolok 15 millió eurót fizettek a belgáknak. A Villarreal honlapja szerint a kanadai már szerdán új csapattársaival együtt edz, majd a tréning után hivatalosan is bemutatják a sajtó munkatársainak.

A középpályás tavaly nyáron igazolt az Anderlechtbe, ahol gyakorlatilag azonnal alapember lett, kereken ötven mérkőzésen lépett pályára, s öt gólt szerzett. A belgákhoz hazájából, az MLS-ben szereplő CF Montrealtól érkezett, ahol három idény alatt 78 találkozón játszott, egyszer volt eredményes. 

A kanadai válogatottban 2024 szeptemberében, egy az USA elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be, eddig összesen 18 alkalommal viselte a nemzeti csapata mezét. Saliba a nyári világbajnokságon is szerepelt hazája válogatottjával, ő váltotta a Katar ellen lábtörést szenvedő Ismael Konét, majd később be is talált a 6–0-ra megnyert mérkőzésen, s emlékezetes módon, Koné mezét a levegőbe emelve ünnepelte gólját.

 

 

Nathan Saliba átigazolás Villarreal
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