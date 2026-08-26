Gulácsi klubja kanadai vb-résztvevőt igazolt

Sajtóhírek szerint a fiatal kora ellenére már 18-szoros kanadai válogatott labdarúgóért a spanyolok 15 millió eurót fizettek a belgáknak. A Villarreal honlapja szerint a kanadai már szerdán új csapattársaival együtt edz, majd a tréning után hivatalosan is bemutatják a sajtó munkatársainak.

A középpályás tavaly nyáron igazolt az Anderlechtbe, ahol gyakorlatilag azonnal alapember lett, kereken ötven mérkőzésen lépett pályára, s öt gólt szerzett. A belgákhoz hazájából, az MLS-ben szereplő CF Montrealtól érkezett, ahol három idény alatt 78 találkozón játszott, egyszer volt eredményes.

A kanadai válogatottban 2024 szeptemberében, egy az USA elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be, eddig összesen 18 alkalommal viselte a nemzeti csapata mezét. Saliba a nyári világbajnokságon is szerepelt hazája válogatottjával, ő váltotta a Katar ellen lábtörést szenvedő Ismael Konét, majd később be is talált a 6–0-ra megnyert mérkőzésen, s emlékezetes módon, Koné mezét a levegőbe emelve ünnepelte gólját.