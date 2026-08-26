Nemzeti Sportrádió

Buaddi érkezése után megvált egyik középpályásától a Man. City – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.08.26. 21:02
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Nico González a „szarkák” új hatosa (Fotó: Getty Images)
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Newcastle United átigazolás Premier League Nico González Manchester City
A Newcastle United bejelentette Nico González szerződtetését a Manchester Citytől. A 24 éves spanyol középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, a klubnál a hatos mezszámot viseli, és a nyáron a hetedik érkező lett.

„Nagyon boldog vagyok, hogy ennél a nagyszerű klubnál lehetek. Csak jókat hallottam a csapatról és a városról, nagyon várom, hogy itt élhessek és ennek a projektnek a része lehessek”mondta Nico González.

A futballista a Barcelona akadémiáján, a La Masián nevelkedett, majd a katalánok első csapatában is bemutatkozott a 2021–2022-es idényben. Ezt követően a Valencia kölcsönjátékosa volt, 2023-ban pedig a Portóhoz igazolt, ahonnan 2025-ben került a Manchester Cityhez.

Matthias Jaissle vezetőedző szerint González komoly minőséget és nemzetközi tapasztalatot hoz a csapathoz. „Nagyon minőségi labdavezető, nyomás alatt is higgadt, védekezésben fegyelmezett, jól olvassa a játékot, fizikailag pedig kifejezetten alkalmas a Premier League-re” – fogalmazott.

A manchesteriek 56 millió euróért cserébe váltak meg a védekező középpályástól.

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A Lille-től érkező Ajub Buaddi ötéves megállapodást kötött az angol klubbal; ilyen korban még senkiért nem fizettek ekkora összeget.

 

Newcastle United átigazolás Premier League Nico González Manchester City
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