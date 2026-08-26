Buaddi érkezése után megvált egyik középpályásától a Man. City – hivatalos

„Nagyon boldog vagyok, hogy ennél a nagyszerű klubnál lehetek. Csak jókat hallottam a csapatról és a városról, nagyon várom, hogy itt élhessek és ennek a projektnek a része lehessek” – mondta Nico González.

A futballista a Barcelona akadémiáján, a La Masián nevelkedett, majd a katalánok első csapatában is bemutatkozott a 2021–2022-es idényben. Ezt követően a Valencia kölcsönjátékosa volt, 2023-ban pedig a Portóhoz igazolt, ahonnan 2025-ben került a Manchester Cityhez.

Matthias Jaissle vezetőedző szerint González komoly minőséget és nemzetközi tapasztalatot hoz a csapathoz. „Nagyon minőségi labdavezető, nyomás alatt is higgadt, védekezésben fegyelmezett, jól olvassa a játékot, fizikailag pedig kifejezetten alkalmas a Premier League-re” – fogalmazott.

A manchesteriek 56 millió euróért cserébe váltak meg a védekező középpályástól.