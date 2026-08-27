Öttusa-vb: mindhárom magyar női versenyző ott van az elődöntőben

Hetvenhat résztvevővel, két 38-as csoporttal rendezték meg csütörtökön a női selejtezőt az öttusázók kujjangi világbajnokságán, a legjobb 18-at kellett elérni az elődöntős szereplésért. Helyi idő szerint délelőtt a férfiak is befejezték a maradék két számukat, az akadályversenyt és a kombinált számot – a kedvezőtlen időjárás miatt az ő viadaluk szerdán félbeszakadt. Koleszár Mihály és Szép Balázs továbbjutott az elődöntőbe, Bőhm Csaba és Tárkányi Zsombor búcsúzott.

A három magyar női versenyző közül egyedül Guzi Blankát sorolták be az A-csoportba. Az elmúlt két idényben egyéniben vb-ezüstérmes sportoló – akinek a jelenlegi vb-ről is van már dobogója, Tárkányi Zsomborral közösen harmadik lett vegyes váltóban kedden – kiváló, plusz kilences mérleggel zárta a körvívást (23–14), az akadálypályán (33.92, 16.) a középmezőnyben végzett. A 100 méteres gyorsúszásban ellenben a negyedik helyen végzett 1:00.73-as idejével, és a hatodik helyről kezdhette meg a kombinált számot, mindössze 13 másodpercre az éllovas egyiptomi Zejna Amertől. A célban ez már csak 8 másodperc volt, Guzi Blanka a második helyen, közvetlenül Amer mögött ért be.

A B-csoportban Bauer Blanka és Erdős Rita versenyzett – itt az akadálypályával kezdtek, az Eb-bronzérmes Bauer (36.15) és a vb-bronzérmes Erdős (37.07) egymást követték a 20–21. helyen a számban. A páston Bauer 18 győzelmet számlált 19 vereség mellett, Erdős 16–21-es mérleggel zárt. A 100 méteres gyorsúszásban Erdős 1:03.97-es (20.), Bauer 1:05.91-es (27.) időt ért el. Érdekesség, hogy a három szám után a 18. helyen álló kínai Hszin Meng volt az első, aki másfél percen kívülre került az éllovas vb-címvédő egyiptomi Farida Haliltól, így az utolsó továbbjutó helyért küzdők egyszerre rajtolhattak el a kombinált számban – a mezőny természetesen keveredett a záró szám során. A 23. Bauer valódi hátránya 19, a 24. Erdősé 22 pont volt.

De mindketten megoldották a feladatot, nem is akárhogy: Bauer Blanka futotta a legjobb időt (11:36) a csoportban, és egészen a 12. helyig kapaszkodott fel – a harmadik időt (11:57) teljesítő Erdős Rita pedig elcsípte a 18. pozíciót, így vele is találkozunk a folytatásban.

„Ezen a napon is láthattuk, hogy a vívás nagymértékben képes befolyásolni a verseny további alakulását, a selejtezőben igen nagy pontkülönbségek keletkezhetnek, fontos az eredményesség – emelte ki Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője. – Mind Bauer Blanka, mind Erdős Rita elfogadható OCR-pályát futott, az úszásban viszont ennél jobb eredményre is képesek, ennek felmérjük az okát. A kombinált számban nyújtott teljesítményük teljes mértékben rendben volt, Blanka folyamatosan javította a pozícióját, Rita is jó versenyt futott, erős idővel értek célba. Guzi Blanka ismét megmutatta, hogy igen tudatos versenyző, aki jól irányítja az érzelmeit, nagyon jól visszakerül a fókuszba az esetleges nehézségek ellenére is, a fizikai felkészültsége pedig kiváló. Stabilan jutott tovább, biztos vagyok benne, hogy maradt is még benne tartalék. A vívást illetően a technikai felkészültsége adva van, néha apróságok lendítik át az embert, hogy elhiggye, képes megcsinálni dolgokat, de a sikerélmények hatására megerősödik, és jobban mer kockáztatni a folytatásban. Bár a vívás sokszor hektikus, néha egy-egy centiméteren múlik, hogy ad vagy kap az ember találatot, de Guzi Blanka idénybeli eredményei azt mutatják, megtörtént nála az áttörés vívásban, és nagyon jó irányban halad afelé, hogy ezt stabilan, hosszú távon megmutassa. Tárkányi Zsombornak nem alakult jól a vívása, és bár a fizikai számokban mindent kihozott magából, erős futók voltak körülötte. Hasznos tapasztalatokat gyűjtött, most ennyire volt elég a teljesítménye, a képességei alapján több van benne, nem volt megelégedve. Bőhm Csabát kizökkentette, ahogy fej fej mellett haladt a másik versenyzővel, ő leesett a billenő létráknál. Csaba már erről az akadályról is ritmust vesztve érkezett le, és valószínűleg ez ott maradt a tudatalattiban, amikor később a kerekeknél lecsúszott az egyébként is vizes keze, és meg kellett ismételnie. Láttunk már ilyet, hogy adott versenyzőt megzavarja, ha a másik oldalon történik egy nagyobb hiba. Nehéz helyzetbe került, a kombinált számot megnyerte, igazán erős időt futott, de már ez sem volt elég a továbbjutáshoz. Szép Balázs rutinból megoldotta a feladatot, jól érzi, mikor mennyit kell beletennie, ahogy ez már korábban is látszott, egyre inkább összeáll a kirakósa. Koleszár Mihálynál magabiztos volt az OCR-pályán, futásban is, lövészetben maradt néhány másodperc, de ezt meg fogja oldani.

A férfiak elődöntőjében az A-csoport magyar idő szerint reggel 7 órakor, a B-csoport 10.30-kor kezdődik.

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, KUJJANG

NŐK, SELEJTEZŐ

A-csoport

1. Zejna Amer (egyiptomi) 1452 pont – továbbjutott

2. Guzi Blanka 1444 – tj.

3. Kszenyija Fralcova (orosz) 1432 – tj.

B-csoport

1. Farida Halil (egyiptomi) 1453 – tj.

2. Vijaleta Hurejeva (fehérorosz) 1432 – tj.

3. Viktorija Szazonova (orosz) 1432 – tj.

…12. Bauer Blanka 1422 – tj.

…18. Erdős Rita 1398 – tj.

Korábban

FÉRFIAK, SELEJTEZŐ

A-csoport

1. Nolan Rosenegger (kanadai) 1579 – tj.

2. Moriz Klinkert (német) 1574 – tj.

3. Szo Csang Van (dél-koreai) 1573 – tj.

…17. Bőhm Csaba 1539 – kiesett

…21. Tárkányi Zsombor 1509 – k.

B-csoport

1. Marvin Dogue (német) 1583 – tj.

2. Mohanad Saban (egyiptomi) 1579 – tj.

3. Olekszandr Tovkaj (ukrán) 1573 – tj.

…11. Szép Balázs 1569 – tj.

C-csoport

1. Mutaz Mohamed (egyiptomi) 1581 – tj.

2. Mohamed el-Askar (egyiptomi) 1564 – tj.

3. Csen Paj-liang (kínai) 1560 – tj.

4. Koleszár Mihály 1559 – tj.