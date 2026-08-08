Megvan Konaté utódja? A Barcelonától igazol belső védőt a Liverpool – sajtóhír
Fabrizio Romano péntek este írta meg, hogy a Liverpool és a Barcelona mindenben megállapodott egymással Ronald Araújo kölcsönszerződése kapcsán. Az egyezség értelmében az angolok fizetik a védő fizetésének száz százalékét, egy év múlva pedig 55 millió euróért vásárolhatja meg a játékost, de ez nem kötelező érvényű. Az uruguayi vasárnap utazik Liverpoolba az orvosi tesztre, a klubok ezt követően erősíthetik meg az átigazolást.
Araújo nem is tagja a Barcelona meccskeretének a szombat esti Nottingham Forest és Udinese elleni meccseknél. Az uruguayi mellett Hans-Dieter Flick csapatában Roony Bardghji és Marc Casadó sem szerepel. Várhatóan mindkét játékos elhagyja a katalánokat. A 20 éves svéd válogatott támadó esetében szintén a kölcsönszerződést részesíti előnyben a Barcelona vagy szeretne visszavásárlási opciót.
Mint ismert, a Barcelona szeretné megszerezni a Manchester City aranylabdás középpályását, Rodrit. Az angolok a hírek szerint visszautasították a katalánok első, 45 millió eurós ajánlatát, de a játékos igent mondott a klubnak, amely vélhetően miatta tenne szert „egy kis pénzre”.