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Megvan Konaté utódja? A Barcelonától igazol belső védőt a Liverpool – sajtóhír

B. A. P.B. A. P.
2026.08.08. 13:29
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Ronald Araújo a Liverpoolba igazolhat (Fotó: Getty Images)
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Liverpool Barcelona Ronald Araújo spanyol labdarúgás nemzetközi átigazolás
Sajtóhírek szerint az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool kölcsönveszi Ronald Araújót az FC Barcelonától.

 

Fabrizio Romano péntek este írta meg, hogy a Liverpool és a Barcelona mindenben megállapodott egymással Ronald Araújo kölcsönszerződése kapcsán. Az egyezség értelmében az angolok fizetik a védő fizetésének száz százalékét, egy év múlva pedig 55 millió euróért vásárolhatja meg a játékost, de ez nem kötelező érvényű. Az uruguayi vasárnap utazik Liverpoolba az orvosi tesztre, a klubok ezt követően erősíthetik meg az átigazolást.

Araújo nem is tagja a Barcelona meccskeretének a szombat esti Nottingham Forest és Udinese elleni meccseknél. Az uruguayi mellett Hans-Dieter Flick csapatában Roony Bardghji és Marc Casadó sem szerepel. Várhatóan mindkét játékos elhagyja a katalánokat. A 20 éves svéd válogatott támadó esetében szintén a kölcsönszerződést részesíti előnyben a Barcelona vagy szeretne visszavásárlási opciót.

Mint ismert, a Barcelona szeretné megszerezni a Manchester City aranylabdás középpályását, Rodrit. Az angolok a hírek szerint visszautasították a katalánok első, 45 millió eurós ajánlatát, de a játékos igent mondott a klubnak, amely vélhetően miatta tenne szert „egy kis pénzre”.

 

Liverpool Barcelona Ronald Araújo spanyol labdarúgás nemzetközi átigazolás
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