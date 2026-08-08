Megvan Konaté utódja? A Barcelonától igazol belső védőt a Liverpool – sajtóhír

Fabrizio Romano péntek este írta meg, hogy a Liverpool és a Barcelona mindenben megállapodott egymással Ronald Araújo kölcsönszerződése kapcsán. Az egyezség értelmében az angolok fizetik a védő fizetésének száz százalékét, egy év múlva pedig 55 millió euróért vásárolhatja meg a játékost, de ez nem kötelező érvényű. Az uruguayi vasárnap utazik Liverpoolba az orvosi tesztre, a klubok ezt követően erősíthetik meg az átigazolást.

🔴🇺🇾 Ronald Araujo doesn’t travel with Barça squad today as he’s flying to Liverpool tomorrow for medical tests.



The buy option clause worth €55m (as per @ffpolo) for June 2027 is not mandatory, while #LFC will cover full salary. pic.twitter.com/GSHV37QMN7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026

Araújo nem is tagja a Barcelona meccskeretének a szombat esti Nottingham Forest és Udinese elleni meccseknél. Az uruguayi mellett Hans-Dieter Flick csapatában Roony Bardghji és Marc Casadó sem szerepel. Várhatóan mindkét játékos elhagyja a katalánokat. A 20 éves svéd válogatott támadó esetében szintén a kölcsönszerződést részesíti előnyben a Barcelona vagy szeretne visszavásárlási opciót.

Mint ismert, a Barcelona szeretné megszerezni a Manchester City aranylabdás középpályását, Rodrit. Az angolok a hírek szerint visszautasították a katalánok első, 45 millió eurós ajánlatát, de a játékos igent mondott a klubnak, amely vélhetően miatta tenne szert „egy kis pénzre”.