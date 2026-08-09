A World Skate feloldotta az oroszokra és fehéroroszokra vonatkozó korlátozásokat

A Nemzetközi Gördeszka- és Görkorcsolya-sportszövetség (World Skate) végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy visszaállítja az orosz szövetség teljes jogú tagságát.
A moszkvai bejelentés szerint az orosz sportolók mostantól a nemzeti zászló és himnusz használata mellett vehetnek részt a nemzetközi versenyeken. A World Skate határozata vonatkozik az ukrajnai háborúban Oroszországot támogató Fehéroroszország sportolóira is.
A két ország képviselői 2024 óta csak egyénileg, kizárólag semleges színekben indulhattak a nemzetközi viadalokon, vagyis nem használhattak semmilyen nemzeti szimbólumot. Emellett csak olyanok részvételéhez járultak hozzá, akik nem támogatták aktívan az ukrajnai háborút, és nem álltak kapcsolatban a hadsereggel vagy a nemzetbiztonsági szervekkel.
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