Nemzeti Sportrádió

A World Skate feloldotta az oroszokra és fehéroroszokra vonatkozó korlátozásokat

2026.08.09. 14:25
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Visszatérhetnek a fehérorosz és orosz sportolók a World Skate rendezvényeire (Fotó: World Skate)
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Oroszország görkorcsolya Fehéroroszország gördeszka
A Nemzetközi Gördeszka- és Görkorcsolya-sportszövetség (World Skate) végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy visszaállítja az orosz szövetség teljes jogú tagságát.

A moszkvai bejelentés szerint az orosz sportolók mostantól a nemzeti zászló és himnusz használata mellett vehetnek részt a nemzetközi versenyeken. A World Skate határozata vonatkozik az ukrajnai háborúban Oroszországot támogató Fehéroroszország sportolóira is.

A két ország képviselői 2024 óta csak egyénileg, kizárólag semleges színekben indulhattak a nemzetközi viadalokon, vagyis nem használhattak semmilyen nemzeti szimbólumot. Emellett csak olyanok részvételéhez járultak hozzá, akik nem támogatták aktívan az ukrajnai háborút, és nem álltak kapcsolatban a hadsereggel vagy a nemzetbiztonsági szervekkel.

 

Oroszország görkorcsolya Fehéroroszország gördeszka
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