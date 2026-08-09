Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a City hátrányból verte meg az Atletit Szöulban; hatgólos meccsen ikszelt a Chelsea

M. B.M. B.
2026.08.09. 15:15
Fotó: Getty Images
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Atlético Madrid Omar Marmus Manchester City
A Manchester City hátrányból fordítva 3–1-re nyert az Atlético Madrid elleni felkészülési mérkőzésen.

Hiába játszott enyhe mezőnyfölényben az első félidőben a City, gólt a „matracosok” szereztek a szünet előtt: szöglet után a 16 éves Jorge Domínguez váltotta gólra Hjulmand spiccel adott passzát.

A fordulás után magasabb fordulatszámra kapcsoltak az angolok, s két perc alatt gyakorlatilag két, nagyon hasonló gólt szereztek: mindkét esetben Antoine Semenyo balról érkező centerezése nyomán pofozta be a kapuba a labdát Omar Marmus, megfordítva a meccset.

A végeredményt Rajan Ait-Nuri állította be, az algériai játékos a saját nevelésű Divin Mubama indításából volt eredményes. 3–1

A Chelsea mindeközben korán hátrányba került a maláj Johor Darul Ta'zim vendégeként, de Arif Aiman góljára Liam Delap két tizenegyessel válaszolt, megfordítva a találkozót. A hazaiak egy filippínó és egy brazil légiós, Óscar Arribas Pasero és Bergson góljaival fordítani tudtak, de a végjátékban egy másik fülöp-szigeteki légiós, Cristian Glauder vette be a saját kapuját, így Xabi Alonso tartalékos együttese döntetlennel tudta le a találkozót. 3–3

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Nwaneri és Gyökeres góljai csak szépségtapasznak voltak jól, Karecasz bombagóllal debütált a németeknél.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Manchester City (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 3–1 (0–1)
Szöul, Világbajnoki Stadion, 50 078 néző. Vezette: Kim Dzsong Hjuk (dél-koreai)
MAN. CITY: Donnarumma – Nunes, Dias, Reis (Lewis, a szünetben), Gvardiol – Kovacic (N. González, 61.), Reijnders – Savinho (Echeverri, 82.), Foden, Semenyo (Mubama, 63.), Marmus (Ait-Nuri, 77.). Vezetőedző: Enzo Maresca
ATLÉTICO: Oblak (Esquivel, 63.) – J. Domínguez (Bonar, 63.), Le Normand (J. M. Giménez, 63.), Hancko (Sola, 63.), D. Martínez – C. Martín (Luque, 63.), Koke (Barrios, 63.), Hjulmand (Cardoso,  63.), O. Vargas (Lemar, 63.) – R. Mendoza (Li Kang In, 63.), Lookman (Ortiz, 63.). Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Marmus (57., 59.), Ait-Nuri (90.), ill. J. Domínguez (43.)

Johor Darul Ta'zim (malajziai)–Chelsea (angol) 3–3 (1–1)
Johor, Ibrahim Szultán Stadion. Vezette: Tuan Yaasin (malajziai)
CHELSEA: Sharman-Lowe (Slonina, a szünetben) – Subuloye, Adarabioyo, Anselmino (R. Watson, 29.) – Quenda, Essugo, Nicoll-Jazuli, Gittens (Mudrik, 87.) – Estevao, Delap, N. Jackson (Szatpajev, 86.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Aiman (14.), Arribas Pasero (65.), Bergson (86.), ill. Delap (42., 62. – mindkettő 11-esből), Glauder (89. – öngól)

Később
15.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német)
15.30: Liverpool (angol)–Monaco (francia) (Tv: Match4)

 

Atlético Madrid Omar Marmus Manchester City
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