Felkészülés: a City hátrányból verte meg az Atletit Szöulban; hatgólos meccsen ikszelt a Chelsea

Hiába játszott enyhe mezőnyfölényben az első félidőben a City, gólt a „matracosok” szereztek a szünet előtt: szöglet után a 16 éves Jorge Domínguez váltotta gólra Hjulmand spiccel adott passzát.

16-year-old Jorge Domínguez grabs the opening goal as Atlético Madrid lead Manchester City 1-0 🔴⚪️



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A fordulás után magasabb fordulatszámra kapcsoltak az angolok, s két perc alatt gyakorlatilag két, nagyon hasonló gólt szereztek: mindkét esetben Antoine Semenyo balról érkező centerezése nyomán pofozta be a kapuba a labdát Omar Marmus, megfordítva a meccset.

Omar Marmoush scores twice in a couple of minutes from two brilliant Antoine Semenyo assists 🔥



Manchester City now lead Atlético Madrid 2-1 🔵



📺 Stream free on CBS Sports Golazo Network pic.twitter.com/xhwQGIKv56 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 9, 2026

A végeredményt Rajan Ait-Nuri állította be, az algériai játékos a saját nevelésű Divin Mubama indításából volt eredményes. 3–1

A Chelsea mindeközben korán hátrányba került a maláj Johor Darul Ta'zim vendégeként, de Arif Aiman góljára Liam Delap két tizenegyessel válaszolt, megfordítva a találkozót. A hazaiak egy filippínó és egy brazil légiós, Óscar Arribas Pasero és Bergson góljaival fordítani tudtak, de a végjátékban egy másik fülöp-szigeteki légiós, Cristian Glauder vette be a saját kapuját, így Xabi Alonso tartalékos együttese döntetlennel tudta le a találkozót. 3–3