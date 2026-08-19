Nemzeti Sportrádió

A második félidőben döntött az Atlético a Málaga ellen

T. Z.T. Z.
2026.08.19. 23:05
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Az Atlético hazai sikerrel mutatkozott be a La Ligában (Fotó: Getty Images)
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Málaga spanyol foci Atlético Madrid La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 1. fordulójának szerdai játéknapján az Atlético Madrid a második félidőben szerzett két góllal legyőzte hazai pályán a Málagát.

Megy vagy marad? Még mindig az a kérdés foglalkoztat mindenkit, hogy mi lesz Julián Álvarez sorsa, aki nem is került be az Atlético Madrid Málaga elleni keretébe. Diego Simeone csapata odahaza, meglehetősen tartalékos felállásban mutatkozott be a spanyol bajnokság 2026–2027-es idényében, és az első félidőben túl sok veszélyt nem tudott kialakítani ellenfele kapuja előtt.

A 30. perctől elkezdett ugyan fölényben futballozni az Atlético, és egyre inkább beszorította a Málagát, a játékrész hosszabbításban mégis a látogatók álltak közel a vezető gólhoz, Jan Oblak azonban egymás után kétszer is nagyot védett – igaz, később kiderült, hogy az akció már lesről indult, így ha gól születik a támadásból, akkor sem lett volna érvényes.

A meglehetősen visszafogott első félidőt valamivel jobb második követte. Először Ademola Lookman veszélyeztetett távoli lövéssel, majd amikor már úgy tűnt, hogy leül a mérkőzés, az Atlético megszerezte a vezetést: a 70. percben a PSG-től érkező dél-koreai Li Kang In zúdított nagy gólt az andalúziaiak kapujának jobb sarkába.

A folytatásban az előrehúzódó szlovák bekk, David Hancko eltalálta a kapufát, az Atlético pedig ekkorra már állandósította fölényét, és kézben tartotta a mérkőzést, amelyet a 85. percben végleg lezárt: a világbajnok Alex Baena gyilkos erejű szabadrúgása védhetetlenül, a kapufa segítségével vágódott a Málaga kapujába – ahogy az első, ez is szépségdíjas gól volt.

Az Atlético Madrid egyelőre még legjobbja nélkül futballozva is – a második félidő alapján – magabiztos győzelemmel kezdte meg szereplését a La Ligában. 2–0

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ, szerdai mérkőzés
Atlético Madrid–Málaga 2–0 (Li Kang In 70., Baena 85.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Augusztus 25., kedd
21.00: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)
Augusztus 26., szerda
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Augusztus 27., csütörtök
20.30: Celta Vigo–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK
Alavés–Getafe 3–0
Sevilla–Rayo Vallecano 2–1
Racing Santander–Villarreal 2–2
Espanyol–Levante 3–0
RC Deportivo–Elche 1–1

 

Málaga spanyol foci Atlético Madrid La Liga
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