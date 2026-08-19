A második félidőben döntött az Atlético a Málaga ellen

Megy vagy marad? Még mindig az a kérdés foglalkoztat mindenkit, hogy mi lesz Julián Álvarez sorsa, aki nem is került be az Atlético Madrid Málaga elleni keretébe. Diego Simeone csapata odahaza, meglehetősen tartalékos felállásban mutatkozott be a spanyol bajnokság 2026–2027-es idényében, és az első félidőben túl sok veszélyt nem tudott kialakítani ellenfele kapuja előtt.

A 30. perctől elkezdett ugyan fölényben futballozni az Atlético, és egyre inkább beszorította a Málagát, a játékrész hosszabbításban mégis a látogatók álltak közel a vezető gólhoz, Jan Oblak azonban egymás után kétszer is nagyot védett – igaz, később kiderült, hogy az akció már lesről indult, így ha gól születik a támadásból, akkor sem lett volna érvényes.

A meglehetősen visszafogott első félidőt valamivel jobb második követte. Először Ademola Lookman veszélyeztetett távoli lövéssel, majd amikor már úgy tűnt, hogy leül a mérkőzés, az Atlético megszerezte a vezetést: a 70. percben a PSG-től érkező dél-koreai Li Kang In zúdított nagy gólt az andalúziaiak kapujának jobb sarkába.

A folytatásban az előrehúzódó szlovák bekk, David Hancko eltalálta a kapufát, az Atlético pedig ekkorra már állandósította fölényét, és kézben tartotta a mérkőzést, amelyet a 85. percben végleg lezárt: a világbajnok Alex Baena gyilkos erejű szabadrúgása védhetetlenül, a kapufa segítségével vágódott a Málaga kapujába – ahogy az első, ez is szépségdíjas gól volt.

Az Atlético Madrid egyelőre még legjobbja nélkül futballozva is – a második félidő alapján – magabiztos győzelemmel kezdte meg szereplését a La Ligában. 2–0

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ, szerdai mérkőzés

Atlético Madrid–Málaga 2–0 (Li Kang In 70., Baena 85.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Augusztus 25., kedd

21.00: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)

Augusztus 26., szerda

21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Augusztus 27., csütörtök

20.30: Celta Vigo–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK

Alavés–Getafe 3–0

Sevilla–Rayo Vallecano 2–1

Racing Santander–Villarreal 2–2

Espanyol–Levante 3–0

RC Deportivo–Elche 1–1