Nemzeti Sportrádió

A Barca nyerte meg a Gamper-kupát, bemutatták Rodrit a katalánok

V. H. L.V. H. L.
2026.08.19. 22:26
Fotó: Getty Images
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Rodri FC Barcelona al-Ahli Gamper-kupa La Liga
A házigazda FC Barcelona emelhette magasba idén a Joan Gamper-kupát, miután Hamza Abdelkarim és Raphinha góljával 2–1-re győzött az egyiptomi Al-Ahli ellen. A mérkőzés előtt bemutatták a gránátvörös-kékek bomba igazolását, a 2024-es aranylabdás, világ- és Európa-bajnok Rodrit.

Már az Al-Ahli elleni Gamper-kupa-mérkőzés előtt volt oka ünneplésre az FC Barcelona szurkolótáborának, ekkor mutatták be az új fiúkat, köztük a nyári transzferidőszak eddigi legizgalmasabb igazolását, Rodrit, akit a hírek szerint 65 millió euróért szerzett meg a katalán klub a Manchester Citytől.

A hatalmas ovációval fogadott aranylabdást a meccskeretbe még nem nevezte Hansi Flick, ott volt viszont Lamine Yamal és a világbajnokságon összeszedett combsérüléséből felépülő Raphinha – Fermín Lópezzel és a tavaly nyárig az Al-Ahli utánpótlásában pallérozódó, az idén nyáron kölcsön után végleg megszerzett Hamza Abdelkarimmal kiegészülve ők négyen rohamozták a vendégek kapuját.

Hamza Abdelkarim gólt szerzett volt csapata ellen (Fotó: Getty Images)

Az ifjú egyiptomi rendkívül motiváltan futballozott egykori csapata ellen, s a 30. percben be is talált Alejandro Balde passzából – ez volt a negyedik gólja a felkészülési időszakban és az első a Camp Nouban. Az első félidőt újabb találattal zárták le a katalánok, Raphinha tizenegyesből duplázta meg az előnyt.

Raphinha tizenegyesből talált be (Fotó: Getty Images)

A szünetben Flick hatot cserélt, talán ennek is betudható, hogy az Al-Ahli szépíteni tudott: az 51. percben az amerikai–kanadai–mexikói világbajnokságon négy meccsen pályára lépő Zizo vette be Joan García kapuját. Negyedórával később a csereként beálló Anthony Gordon szerzett gólt egy lepattanó labdára lecsapva, de a játékvezető szerint lesről talált be.

Zizo (sárgában) góljával indult a második félidő (Fotó: Getty Images)

Bár a Barcelona mindent megtett, hogy megszerezze a harmadik gólt, ez nem jött össze neki, annak ellenére sem, hogy a 90. percben tizenegyest rúghatott, miután Ahmed Eid utolsó emberként szabálytalankodott Gordonnal szemben. A büntetőnek a sértett futott neki, de nem tudott túljárni a kapus eszén. 2–1

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Gamper-kupa
Barcelona (spanyol)–Al-Ahli (egyiptomi) 2–1 (2–0)
Barcelona, Camp Nou, 54 224 néző
Barcelona: J. García – Espart, J. Koundé, G. Martín, Balde – E. García, M. Bernal – Yamal, Fermín López, Raphinha – Abdelkarim. Csereként pályára lépett: Szczesny (kapus), Gordon, Pesquer, A. Cortés, Goren, B. Farinas, Olmo, Pedri, Bisiwu, Adeyemi, Christensen, Gavi. Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Abdelkarim (30.), Raphinha (45. – 11-esből), ill. Zizo (51.)

 

Rodri FC Barcelona al-Ahli Gamper-kupa La Liga
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