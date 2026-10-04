Nemzeti Sportrádió

Teljesen eltűnt a motivációja, visszavonul az 59-szeres válogatott védő

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.04. 07:37
Jannik Vestergaard utolsó csapata a Leicester volt (Fotó: Getty Images)
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Dánia Jannik Vestergaard visszavonulás
Bejelentette visszavonulását a dán labdarúgó-válogatottal 2021-ben Európa-bajnoki elődöntőig jutó Jannik Vestergaard, aki legutóbb a Leicester Citynél futballozott.

Jannik Vestergaard az előző öt idényben a Leicester Cityt erősítette, ebből hármat a Premier League-ben töltött. A csapat azonban egymás után két osztályt is zuhant, nyáron kiestt a harmadosztályba, és a felek közös megegyezéssel szerződést bontottak.

A 34 éves védő nem folytatja pályafutását, hiába kapott saját elmondása szerint ajánlatokat Angliából és Németországból is.

„Kezdek egyfajta kimerültséget érezni. A motivációm nemcsak csökkent, hanem gyakorlatilag teljesen eltűnt. Úgy érzem, most kell abbahagyni” – nyilatkozta a védő a dán Politiken című lapnak.

Vestergaard pályafutása jelentős részét Németországban töltötte, a 2010–2011-es idényben a Hoffenheim színeiben mutatkozott be az élvonalban. 2018-ig tartó németországi karriere során a Werder Bremen és a Mönchengladbach játékosa is volt, majd Angliába szerződött. Ott előbb a Southampton, majd a Leicester csapatában futballozott.

A válogatottban 59 alkalommal kapott szerepet, a 2018-as vb mellett a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon is ott volt a dán csapatban, az első kontinenstornáján a legjobb négyig jutott. 2026 áprilisában lemondta a válogatottságot, miután Dánia nem jutott ki a tengerentúli világbajnokságra.

 

Dánia Jannik Vestergaard visszavonulás
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