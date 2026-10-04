Teljesen eltűnt a motivációja, visszavonul az 59-szeres válogatott védő

Jannik Vestergaard az előző öt idényben a Leicester Cityt erősítette, ebből hármat a Premier League-ben töltött. A csapat azonban egymás után két osztályt is zuhant, nyáron kiestt a harmadosztályba, és a felek közös megegyezéssel szerződést bontottak.

A 34 éves védő nem folytatja pályafutását, hiába kapott saját elmondása szerint ajánlatokat Angliából és Németországból is.

„Kezdek egyfajta kimerültséget érezni. A motivációm nemcsak csökkent, hanem gyakorlatilag teljesen eltűnt. Úgy érzem, most kell abbahagyni” – nyilatkozta a védő a dán Politiken című lapnak.

Vestergaard pályafutása jelentős részét Németországban töltötte, a 2010–2011-es idényben a Hoffenheim színeiben mutatkozott be az élvonalban. 2018-ig tartó németországi karriere során a Werder Bremen és a Mönchengladbach játékosa is volt, majd Angliába szerződött. Ott előbb a Southampton, majd a Leicester csapatában futballozott.

A válogatottban 59 alkalommal kapott szerepet, a 2018-as vb mellett a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon is ott volt a dán csapatban, az első kontinenstornáján a legjobb négyig jutott. 2026 áprilisában lemondta a válogatottságot, miután Dánia nem jutott ki a tengerentúli világbajnokságra.