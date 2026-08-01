Döntés a 92. percben, az emberhátrányban játszó Tottenham legyőzte a Chelsea-t

A Tottenham Sandro Tonali megpattanó lövésével szerzett vezetést a 17. percben, de hamar jött a válasz, Estevao fejjel egyenlített.

A szünetben becserélt Kevin Danso alig három perce volt a pályán, amikor egy elhibázott labdaátvételt csak piros lapot érő szabálytalansággal tudott ellensúlyozni.

Az emberelőnybe kerülő Chelsea átvette az irányítást, Antonín Kinsky több nagy védéssel tartotta versenyben a Spurst, mígnem a ráadásban Richarlison közelről a hálóba lőtte a kapufáról elépattanó labdát – ezzel nyert 2–1-re a Tottenham.

A GYŐZTES GÓL

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

TOTTENHAM HOTSPUR (angol)–CHELSEA (angol) 2–1 (1–1)

Sydney, Accor Stadion, 80 363 néző. V. King (ausztrál)

TOTTENHAM: Kinsky – A. Gray, Van Hecke (Danso, a szünetben), B. Davies (Takai, 81.), A. Robertson (Kyerematen, 72.) – Bergvall (Hall, 72.), Tonali (Donley, 81.), Gallagher (Hardy, 54.) – Szolomon (Moore, 67.), Solanke (Richarlison, a szünetben), Tel (Williams-Barnett, 76.). Vezetőedző: Roberto De Zerbi

CHELSEA: Sharman-Lowe – Palestra (Watson, 80.), W. Fofana (M. Sarr, 80.), Colwill (Acheampong, 80.), Hato (Anselmino, a szünetben) – Essugo (Walsh, 80.), Lavia (Nicoll-Jazuli, a szünetben) – Estevao (Szatpajev, 70.), Palmer (Kellyman, 80.), Gittens (Tosin, 80.) – Joao Pedro (Delap, 80.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: Tonali (17.), Richarlison (90+2.), ill. Estevao (21.)

Kiállítva: Danso (49.)