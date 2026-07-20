Videó: így reagáltak a spanyol játékosok a lefújást követően

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🇪🇸 La reacción de los campeones del mundo desde dentro pic.twitter.com/ApthuWIbUe— Diario AS (@diarioas) July 20, 2026
🇪🇸 La reacción de los campeones del mundo desde dentro pic.twitter.com/ApthuWIbUe
🥹 El ABRAZO para toda la vida de RODRIGO y GAVI@GuilleCasquero #NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/mHG5uPtcJ0— Diario AS (@diarioas) July 20, 2026
🥹 El ABRAZO para toda la vida de RODRIGO y GAVI@GuilleCasquero #NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/mHG5uPtcJ0