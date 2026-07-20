Nemzeti Sportrádió

„Tizenhat évvel később, amikor néhányatok még csak csecsemő volt, Spanyolország ismét világbajnok” – mondta a spanyol király

B. A. P.B. A. P.
2026.07.20. 19:53
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foci vb 2026 Spanyolország spanyol válogatott

„Biztosan fáradtak vagytok, de milyen csodálatos fáradtság ez! Gratulálok. Igazán hosszú és kalandos út volt. Hosszú volt az út, de a győzelem igazán nagyszerű. Néhány zúzódással és fáradtan érkeztetek, de mi ez mind ahhoz képest, hogy hazahoztátok a kupát? Kibírtátok a kritikák, kitartást és merészséget mutattatok, aztán ötvöztétek a technikát az ésszel, a türelemmel és a szívetekkel, hűek maradtatok a saját stílusotokhoz és ahhoz a jellegzetes rendszerhez. Tizenhat évvel később, amikor néhányatok még csak csecsemő volt, Spanyolország nektek köszönhetően ismét világbajnok lett. 2026-ban, akárcsak 2010-ben, ismét eléri a csúcsot” – mondta VI. Fülöp spanyol király.

foci vb 2026 Spanyolország spanyol válogatott
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