„Tizenhat évvel később, amikor néhányatok még csak csecsemő volt, Spanyolország ismét világbajnok” – mondta a spanyol király

„Biztosan fáradtak vagytok, de milyen csodálatos fáradtság ez! Gratulálok. Igazán hosszú és kalandos út volt. Hosszú volt az út, de a győzelem igazán nagyszerű. Néhány zúzódással és fáradtan érkeztetek, de mi ez mind ahhoz képest, hogy hazahoztátok a kupát? Kibírtátok a kritikák, kitartást és merészséget mutattatok, aztán ötvöztétek a technikát az ésszel, a türelemmel és a szívetekkel, hűek maradtatok a saját stílusotokhoz és ahhoz a jellegzetes rendszerhez. Tizenhat évvel később, amikor néhányatok még csak csecsemő volt, Spanyolország nektek köszönhetően ismét világbajnok lett. 2026-ban, akárcsak 2010-ben, ismét eléri a csúcsot” – mondta VI. Fülöp spanyol király.

Todos saludando cordialmente al rey de España y Lamine Yamal al final tratandolo como si fuese un colega😭 pic.twitter.com/Sv6xev8m9m — Álex (@LxoMessismoFCB) July 20, 2026