Nagyon fontos győzelmet aratott a Levante és a Rayo Vallecano

Iván Romero döntötte el a Sevilla elleni mérkőzést. A 38. percben kilenc méterről bombázott félmagasan a rövidbe, majd a 93. percben egy kontra végén passzolt az üres kapuba. A Levante így az előző négy mérkőzésén kilenc pontot gyűjtött, így már csak két pont a hátránya a 17., még bennmaradást érő helyen álló Sevillával szemben. 2–0

A Rayo Vallecano nagy lépést tett a bennmaradás felé, miután legyőzte az Espanyolt – a győztes gólt az öt perce beállt Sergio Camello szerezte a 87. percben, aki kihasználta a ziccerét szűk negyedórával azt követően, hogy a barcelonai Kike García tizenegyest hibázott. Most mindkét csapatnak 38 pontja van, azaz ötpontos távolságra vannak a már kieső helyen álló Alavésszel szemben. 1–0

SPANYOL LA LIGA

33. FORDULÓ – csütörtöki mérkőzések

Levante–Sevilla 2–0 (I. Romero 38., 90+3.)

Rayo Vallecano–Espanyol 1–0 (Camello 87.)

21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)

Szerdán játszották

Barcelona–Celta Vigo 1–0 (Yamal 40. – 11-esből)

Elche–Atlético Madrid 3–2 (Affengruber 18., A. Silva 33., 75. – az elsőt 11-esből, ill. N. González 10., 36.)

Kiállítva: Almada (30., Atlético)

Real Sociedad–Getafe 0–1 (Gorrotxategi 29. – öngól)

Kedden játszották

Girona–Betis 2–3 (Cihankov 7., Unahi 68. – 11-esből, ill. Roca 23., Ezzalzuli 63., R. Riquelme 80.)

Real Madrid–Alavés 2–1 (K. Mbappé 30., Vinícius Júnior 50., ill. Toni Martínez 90+3.)

Athletic Bilbao–Osasuna 1–0 (Guruzeta 16.)

Kiállítva: Jauregizar (90+1., Athletic Bilbao)

Mallorca–Valencia 1–1 (Samu Costa 49., ill. Sadiq 67.)