Nagyon fontos győzelmet aratott a Levante és a Rayo Vallecano

VARGA BALÁZS
2026.04.23. 22:14
null
Sergio Camello szerezte a Rayo győztes gólját (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 33. fordulójának csütörtöki játéknapján a Levante 2–0-ra legyőzte a Sevillát, míg a Rayo Vallecano az Espanyol ellen nyert 1–0-ra.

Iván Romero döntötte el a Sevilla elleni mérkőzést. A 38. percben kilenc méterről bombázott félmagasan a rövidbe, majd a 93. percben egy kontra végén passzolt az üres kapuba. A Levante így az előző négy mérkőzésén kilenc pontot gyűjtött, így már csak két pont a hátránya a 17., még bennmaradást érő helyen álló Sevillával szemben. 2–0

A Rayo Vallecano nagy lépést tett a bennmaradás felé, miután legyőzte az Espanyolt – a győztes gólt az öt perce beállt Sergio Camello szerezte a 87. percben, aki kihasználta a ziccerét szűk negyedórával azt követően, hogy a barcelonai Kike García tizenegyest hibázott. Most mindkét csapatnak 38 pontja van, azaz ötpontos távolságra vannak a már kieső helyen álló Alavésszel szemben. 1–0

SPANYOL LA LIGA 
33. FORDULÓ – csütörtöki mérkőzések
Levante–Sevilla 2–0 (I. Romero 38., 90+3.)
Rayo Vallecano–Espanyol 1–0 (Camello 87.)
21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)

Szerdán játszották
Barcelona–Celta Vigo 1–0 (Yamal 40. – 11-esből)
Elche–Atlético Madrid 3–2 (Affengruber 18., A. Silva 33., 75. – az elsőt 11-esből, ill. N. González 10., 36.)
Kiállítva: Almada (30., Atlético)
Real Sociedad–Getafe 0–1 (Gorrotxategi 29. – öngól)
Kedden játszották
Girona–Betis 2–3 (Cihankov 7., Unahi 68. – 11-esből, ill. Roca 23., Ezzalzuli 63., R. Riquelme 80.)
Real Madrid–Alavés 2–1 (K. Mbappé 30., Vinícius Júnior 50., ill. Toni Martínez 90+3.)
Athletic Bilbao–Osasuna 1–0 (Guruzeta 16.)
Kiállítva: Jauregizar (90+1., Athletic Bilbao)
Mallorca–Valencia 1–1 (Samu Costa 49., ill. Sadiq 67.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Barcelona

32

27

1

4

85–30

+55 

82 

  2. Real Madrid

32

23

4

5

67–30

+37 

73 

  3. Villarreal

31

19

4

8

56–36

+20 

61 

  4. Atlético Madrid

32

17

6

9

53–35

+18 

57 

  5. Betis

32

12

13

7

48–40

+8 

49 

  6. Celta Vigo

32

11

11

10

44–41

+3 

44 

  7. Getafe

32

13

5

14

28–32

–4 

44 

  8. Real Sociedad

32

11

9

12

49–49

42 

  9. Athletic Bilbao

32

12

5

15

34–45

–11 

41 

10. Osasuna

32

10

9

13

37–39

–2 

39 

11. Rayo Vallecano

32

9

11

12

30–38

–8 

38 

12. Espanyol

32

10

8

14

37–49

–12 

38 

13. Girona

32

9

11

12

35–48

–13 

38 

14. Valencia

32

9

9

14

35–47

–12 

36 

15. Elche

32

8

11

13

42–49

–7 

35 

16. Mallorca

32

9

8

15

40–49

–9 

35 

17. Sevilla

32

9

7

16

39–53

–14 

34 

18. Alavés

32

8

9

15

36–48

–12 

33 

19. Levante

32

8

8

16

37–50

–13 

32 

20. Oviedo

31

6

9

16

24–48

–24 

27 

 

