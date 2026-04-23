Szorosan indult, de továbbment az első körből a korábbi világelső Neil Robertson a sznúker-vb-n
A Sze Csia-huj–Hosszein Vafaei összecsapás első szakasza úgy végződött 3–6-tal, hogy előbbi 3–1-re is vezetett, végül a csütörtöki folytatásban a nem kiemelt iráni az összes frémet behúzta, így 10–3-ra nyert. A negyedik kiemelt korábbi világelső, egyszeres világbajnok ausztrál Neil Robertson még szerda este állt először tábla elé l a kínai Pang Csün-hszü ellen, s a folytatás előtt csak 5–4-re vezetett. Csütörtökön már meggyőzőbb volt, végül 10–6-ra nyert.
Elkezdődött a második kör is csütörtökön: a nyolcadik kiemelt Shaun Murphy 6–2-re vezet a kilencedik, kínai Hsziao Kuo-tung ellenében, míg egy meglepetés is kulminálódni látszik: a harmadik Kyren Wilson 5–1-es hátrányban van az északír Mark Allen ellen.
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai) 10–6
Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni) 3–10
2. FORDULÓ
Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Shaun Murphy (angol, 8.) 2–6 – részeredmény
Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.) 1–5 – részeredmény
SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai) 10–2
Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol) 10–6
Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi) 10–2
AZ 1. FORDULÓ ÁGRAJZ SZERINT
Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Liam Highfield (angol) 10–7
Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol) 10–5
Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai) 10–6
Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai) 10–9
John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol) 10–7
Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)
Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol) 10–7
Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai) 10–6
Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi) 10–4
Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel) 10–7
Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi) 10–2
Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai) 10–2
Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)
Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol) 10–5