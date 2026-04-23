Két fontos játékosa is megsérült a Real Madridnak, kihagyhatják az el Clásicót
A brazil válogatott védő esetében az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy a bal lábának combhajlító izmában keletkezett sérülés. Militao az utóbbi időszakban egyre több játékpercet kapott a keresztszalag-szakadása után.
Hasonló problémával küzd Arda Güler is, aki a jobb lábának combhajlító izmában szenvedett sérülést. A támadó középpályás helyzete tehát szinte megegyezik csapattárséval, így ő sem állhat rendelkezésre a közeljövőben.
A Real Madrid nem közölt pontos felépülési időt, de az ilyen típusú izomsérülések általában több hetes kihagyást jelentenek. Az már biztos, hogy egyik játékos sem léphet pályára a Real Betis elleni mérkőzésen, és erősen kérdéses a szereplésük a május 10-én rendezendő el Clásicón.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
32
27
1
4
85–30
+55
82
|2. Real Madrid
32
23
4
5
67–30
+37
73
|3. Villarreal
31
19
4
8
56–36
+20
61
|4. Atlético Madrid
32
17
6
9
53–35
+18
57
|5. Betis
32
12
13
7
48–40
+8
49
|6. Celta Vigo
32
11
11
10
44–41
+3
44
|7. Getafe
32
13
5
14
28–32
–4
44
|8. Real Sociedad
32
11
9
12
49–49
0
42
|9. Athletic Bilbao
32
12
5
15
34–45
–11
41
|10. Osasuna
32
10
9
13
37–39
–2
39
|11. Espanyol
31
10
8
13
37–48
–11
38
|12. Girona
32
9
11
12
35–48
–13
38
|13. Valencia
32
9
9
14
35–47
–12
36
|14. Elche
32
8
11
13
42–49
–7
35
|15. Mallorca
32
9
8
15
40–49
–9
35
|16. Rayo Vallecano
31
8
11
12
29–38
–9
35
|17. Sevilla
31
9
7
15
39–51
–12
34
|18. Alavés
32
8
9
15
36–48
–12
33
|19. Levante
31
7
8
16
35–50
–15
29
|20. Oviedo
31
6
9
16
24–48
–24
27