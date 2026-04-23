Két fontos játékosa is megsérült a Real Madridnak, kihagyhatják az el Clásicót

A brazil válogatott védő esetében az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy a bal lábának combhajlító izmában keletkezett sérülés. Militao az utóbbi időszakban egyre több játékpercet kapott a keresztszalag-szakadása után.

Hasonló problémával küzd Arda Güler is, aki a jobb lábának combhajlító izmában szenvedett sérülést. A támadó középpályás helyzete tehát szinte megegyezik csapattárséval, így ő sem állhat rendelkezésre a közeljövőben.

A Real Madrid nem közölt pontos felépülési időt, de az ilyen típusú izomsérülések általában több hetes kihagyást jelentenek. Az már biztos, hogy egyik játékos sem léphet pályára a Real Betis elleni mérkőzésen, és erősen kérdéses a szereplésük a május 10-én rendezendő el Clásicón.