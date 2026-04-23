Két fontos játékosa is megsérült a Real Madridnak, kihagyhatják az el Clásicót

ROCK PÉTER
2026.04.23. 14:00
Éder Militao és Arda Güler is kidőlt (Fotó: Getty Images)
Real Madrid sérülés Arda Güler Éder Militao La Liga
A Real Madrid csütörtökön hivatalos közleményben számolt be két futballistája, Éder Militao és Arda Güler sérüléséről. A madridi klub tájékoztatása szerint mindkét játékos izomsérülést szenvedett, ami várhatóan több hétre harcképtelenné teszi őket.

A brazil válogatott védő esetében az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy a bal lábának combhajlító izmában keletkezett sérülés. Militao az utóbbi időszakban egyre több játékpercet kapott a keresztszalag-szakadása után.

Hasonló problémával küzd Arda Güler is, aki a jobb lábának combhajlító izmában szenvedett sérülést. A támadó középpályás helyzete tehát szinte megegyezik csapattárséval, így ő sem állhat rendelkezésre a közeljövőben.

A Real Madrid nem közölt pontos felépülési időt, de az ilyen típusú izomsérülések általában több hetes kihagyást jelentenek. Az már biztos, hogy egyik játékos sem léphet pályára a Real Betis elleni mérkőzésen, és erősen kérdéses a szereplésük a május 10-én rendezendő el Clásicón.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. FC Barcelona

32

27

1

4

85–30

+55 

82 

  2. Real Madrid

32

23

4

5

67–30

+37 

73 

  3. Villarreal

31

19

4

8

56–36

+20 

61 

  4. Atlético Madrid

32

17

6

9

53–35

+18 

57 

  5. Betis

32

12

13

7

48–40

+8 

49 

  6. Celta Vigo

32

11

11

10

44–41

+3 

44 

  7. Getafe

32

13

5

14

28–32

–4 

44 

  8. Real Sociedad

32

11

9

12

49–49

42 

  9. Athletic Bilbao

32

12

5

15

34–45

–11 

41 

10. Osasuna

32

10

9

13

37–39

–2 

39 

11. Espanyol

31

10

8

13

37–48

–11 

38 

12. Girona

32

9

11

12

35–48

–13 

38 

13. Valencia

32

9

9

14

35–47

–12 

36 

14. Elche

32

8

11

13

42–49

–7 

35 

15. Mallorca

32

9

8

15

40–49

–9 

35 

16. Rayo Vallecano

31

8

11

12

29–38

–9 

35 

17. Sevilla

31

9

7

15

39–51

–12 

34 

18. Alavés

32

8

9

15

36–48

–12 

33 

19. Levante

31

7

8

16

35–50

–15 

29 

20. Oviedo

31

6

9

16

24–48

–24 

27 

 

 

