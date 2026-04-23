Tizenegy góllal nyert, alapszakaszgyőztes a Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben

VARGA BALÁZS
2026.04.23. 19:44
Magabiztos győzelmet aratott a Veszprém (Fotó: Szabó Miklós, archív)
férfi kézilabda NB I One Veszprém HC Csurgói KK
A férfi kézilabda NB I 23. fordulójának csütörtöki játéknapján a One Veszprém HC hazai pályán 41–30-ra legyőzte a Csurgói KK-t.

A Csurgó 11–11-ig tartotta magát, majd a Veszprém zsinórban hat gólt szerezve elhúzott, ennek ellenére a szünetben csak hárommal mentek a hazaiak. A második félidőben 22–20 után dobbantott a múlt hét végén Magyar Kupát nyerő csapat, hat perc alatt 28–20-ra módosult az állás. Innentől a címvédő végképp kézben tartotta a meccset, és 11 góllal nyert.

A négy gólt jegyző Gasper Marguc a 800. találatát jegyezte a magyar bajnokságban, míg a mezőny legeredményesebb játékosa Ivan Martinovic volt nyolc góllal, de kiemelendő a hét lövésből hétszer betaláló Dragan Pesmalbek teljesítménye is – a másik oldalon Mirko Herceg is hét gólt szerzett.

Az Építők ezzel a sikerrel biztossá tette az alapszakaszgyőzelmét, vagyis pályaelőnye lesz a bajnoki döntőben.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
23. FORDULÓ
ONE VESZPRÉM HC–CSURGÓI KK 41–30 (20–17)
Veszprém, 1208 néző. V: Bátori, Szécsi Lantos
VESZPRÉM: CORRALES – Gasper Marguc 4 (1), El-Dera 1, Thiagus Petrus 1, Ali Zein 1, Hesam 2, Gáncs-Pető 4. Csere: APPELGREN (kapus), Adel 3, PESMALBEK 7, MARTINOVIC 8, Descat 5, Ligetvári, Lenne 4, Dodics 1, Molnár R. Edző: Xavier Pascual
CSURGÓ: Váczi D. – Szűcs B. 3 (1), Gábor M. 4, Kiss B. 4, Ratkovics, HERCEG 7, Füstös B. 2. Csere: Zaponsek, Széll (kapus), Vasvári, Németh B. 2, MARACSKÓ 6, Horváth P. 2, Rotim. Edző: Alem Toszkics
Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–4. 15. p.: 11–8. 23. p.: 16–11. 29. p.: 18–16. 36. p.: 25–20. 42. p.: 31–21. 51. p.: 37–24. 58. p.: 40–29
Kiállítások: 8, ill. 2 perc
Hétméteresek: 1/1, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: – A találkozó nagyon jó gyakorlás volt a jövő heti BL-összecsapás előtt, minden ellenfelet tisztelünk, ezúttal csak egy célunk volt, hogy megnyerjük a meccset. Nehéz időszakban vagyunk, még nem tiszták a fejek, sokakban még benne van a Magyar Kupa, sokaknak már a Füchse Berlin körül járnak a gondolataik, remélem, mindenki kipiheni magát, és utána harcba megyünk.
Alem Toszkics: – Ez a mérkőzés nagyon jó edzés lehetett a Veszprémnek, amelynek nagy meccse lesz a jövő héten, és az volt ez most nekünk is. Ami a legfontosabb, hogy senki sem sérült meg, így is kevesen vagyunk, de megpróbáltuk a maximumot nyújtani, az elején pariban is voltunk, de tudtuk, hogy a második félidőt megnyomják a hazaiak. Így is történt, mi pedig nem bírtuk erővel.

A TOVÁBBI PROGRAM
Pénteken játsszák
18.00: PLER-Budapest–Budai Farkasok-Rév
18.00: ETO University HT–OTP Bank-Pick Szeged
Szombaton játsszák
18.00: Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect
19.00: Liqui Moly NEKA–Szigetszentmiklósi KSK
Szerdán játszották
CYEB-Budakalász–Mol Tatabánya KC 30–31 (11–16)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Veszprém

23

23

897–615

+282 

46 

  2. Szeged

22

18

1

3

769–604

+165 

37 

  3. Tatabánya

23

18

5

718–654

+64 

36 

  4. FTC

22

12

2

8

715–673

+42 

26 

  5. NEKA

22

9

3

10

595–630

–35 

21 

  6. PLER

22

9

2

11

591–632

–41 

20 

  7. Balatonfüred

22

9

2

11

576–640

–64 

20 

  8. Csurgó

23

7

5

11

633–640

–7 

19 

  9. Győr

22

8

3

11

632–639

–7 

19 

10. Gyöngyös

22

8

14

585–641

–56 

16 

11. Budai Farkasok-Rév

22

4

6

12

571–642

–71 

14 

12. Szigetszentmiklós

22

6

2

14

552–639

–87 

14 

13. Komló

22

5

3

14

580–649

–69 

13 

14. Budakalász

23

4

3

16

625–741

–116 

11 

 

 

