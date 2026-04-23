Tizenegy góllal nyert, alapszakaszgyőztes a Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben

A Csurgó 11–11-ig tartotta magát, majd a Veszprém zsinórban hat gólt szerezve elhúzott, ennek ellenére a szünetben csak hárommal mentek a hazaiak. A második félidőben 22–20 után dobbantott a múlt hét végén Magyar Kupát nyerő csapat, hat perc alatt 28–20-ra módosult az állás. Innentől a címvédő végképp kézben tartotta a meccset, és 11 góllal nyert.

A négy gólt jegyző Gasper Marguc a 800. találatát jegyezte a magyar bajnokságban, míg a mezőny legeredményesebb játékosa Ivan Martinovic volt nyolc góllal, de kiemelendő a hét lövésből hétszer betaláló Dragan Pesmalbek teljesítménye is – a másik oldalon Mirko Herceg is hét gólt szerzett.

Az Építők ezzel a sikerrel biztossá tette az alapszakaszgyőzelmét, vagyis pályaelőnye lesz a bajnoki döntőben.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

23. FORDULÓ

ONE VESZPRÉM HC–CSURGÓI KK 41–30 (20–17)

Veszprém, 1208 néző. V: Bátori, Szécsi Lantos

VESZPRÉM: CORRALES – Gasper Marguc 4 (1), El-Dera 1, Thiagus Petrus 1, Ali Zein 1, Hesam 2, Gáncs-Pető 4. Csere: APPELGREN (kapus), Adel 3, PESMALBEK 7, MARTINOVIC 8, Descat 5, Ligetvári, Lenne 4, Dodics 1, Molnár R. Edző: Xavier Pascual

CSURGÓ: Váczi D. – Szűcs B. 3 (1), Gábor M. 4, Kiss B. 4, Ratkovics, HERCEG 7, Füstös B. 2. Csere: Zaponsek, Széll (kapus), Vasvári, Németh B. 2, MARACSKÓ 6, Horváth P. 2, Rotim. Edző: Alem Toszkics

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–4. 15. p.: 11–8. 23. p.: 16–11. 29. p.: 18–16. 36. p.: 25–20. 42. p.: 31–21. 51. p.: 37–24. 58. p.: 40–29

Kiállítások: 8, ill. 2 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – A találkozó nagyon jó gyakorlás volt a jövő heti BL-összecsapás előtt, minden ellenfelet tisztelünk, ezúttal csak egy célunk volt, hogy megnyerjük a meccset. Nehéz időszakban vagyunk, még nem tiszták a fejek, sokakban még benne van a Magyar Kupa, sokaknak már a Füchse Berlin körül járnak a gondolataik, remélem, mindenki kipiheni magát, és utána harcba megyünk.

Alem Toszkics: – Ez a mérkőzés nagyon jó edzés lehetett a Veszprémnek, amelynek nagy meccse lesz a jövő héten, és az volt ez most nekünk is. Ami a legfontosabb, hogy senki sem sérült meg, így is kevesen vagyunk, de megpróbáltuk a maximumot nyújtani, az elején pariban is voltunk, de tudtuk, hogy a második félidőt megnyomják a hazaiak. Így is történt, mi pedig nem bírtuk erővel.

A TOVÁBBI PROGRAM

Pénteken játsszák

18.00: PLER-Budapest–Budai Farkasok-Rév

18.00: ETO University HT–OTP Bank-Pick Szeged

Szombaton játsszák

18.00: Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect

19.00: Liqui Moly NEKA–Szigetszentmiklósi KSK

Szerdán játszották

CYEB-Budakalász–Mol Tatabánya KC 30–31 (11–16)