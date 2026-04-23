Szerződést hosszabbított vezetőedzőjével a Budaörs női kézilabdacsapata

„Mindig nagy elismerés és egyben megerősítés, amikor a klubvezetés lehetőséget ad a folytatásra – mondta Buday Dániel vezetőedző a klub honlapjának. – Az én esetemben ez már negyedszer történik meg, ami egyáltalán nem szokványos. Büszke vagyok az itt eltöltött évekre és az elvégzett munkára, lassan csúcstartóvá válok a budaörsi kispadon. A csapat irányítása egyszerre jelent boldogságot és komoly felelősséget. Évről évre meg kell újulnunk, ugyanakkor sikerült kialakítanunk egy olyan karaktert és filozófiát, amely állandó marad. A jövőben is arra törekszünk, hogy főként magyar, túlnyomórészt fiatal játékosokra építve stabil középcsapatként működjünk. Ez a szemlélet eddig a bajnokságban és a kupában is eredményeket hozott. A feltételek adottak, a klub stabil hátteret és nyugodt munkakörülményeket biztosít. A város és a szponzorok támogatása lehetővé teszi, hogy mindig új célokért dolgozhassunk. A lehetőségeinkhez mérten építkezünk, két lábbal állunk a földön, és a jövőben sem szeretnénk feladni ezt a stabilitást. Minden idény hozott valamilyen sikert, és ebben nagy szerepe van a kiváló szakmai stáb tagjainak, akikkel együtt dolgozhatok. Rájuk a folytatásban is számítok, és hálás vagyok a munkájukért. Az utánpótlás és a klub hátországa is rendben van, ami kulcsfontosságú. Folyamatosan igyekszünk beépíteni a fiatalokat a felnőttcsapatba. Az itt dolgozó tehetségek előtt nyitva áll az út, a lépcső készen van, már csak fel kell lépni rajta.”

A 45 éves vezetőedző játékosként Szegeden, Veszprémben, a német Löwenben, a svájci Schaffhausenben, a Csurgóban, a Ferencvárosban, az Orosházában és a Hatvanban bizonyított. 93 alkalommal húzta magára a címeres mezt, részt vett a 2003-as világbajnokságon, a 2004-es Európa-bajnokságon, valamint a 2007-es vb-n. Játékos-pályafutását követően edzőként az orosházi utánpótlásban bontogatta szárnyait, ahol később a felnőttcsapat munkáját egyengette, majd a Mezőkövesd férfi NB I-es alakulatát irányította. Budaörsre 2020-ban került, érkezése után a csapat veretlenül visszajutott az első osztályba, ahol az irányítása alatt klubrekordot jelentő pontszámot (25) ért el a 2022–2023-as évadban, valamint az előző idényben bronzérmet szerzett a Magyar Kupában.