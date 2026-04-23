Görög bajnok lett a Panathinaikosszal a magyar női röplabdások szövetségi kapitánya

Görög bajnok lett a Panathinaikosszal Alessandro Chiappini, a magyar női röplabda-válogatott szövetségi kapitánya. Az 57 éves olasz szakember irányította zöld-fehér csapat csütörtökön harmadszor is legyőzte a rivális, a döntőbe meglepetésre bekerülő újonc ZAON Kifissziát, ezzel története során 27. alkalommal lett aranyérmes. Az athéniak – akik idén ezüstérmet szereztek a Challenge Kupában – két év után nyertek újra bajnoki címet.

A nagy rivális, az alapszakaszban a Panathinaikosz mögött második Olympiakosz hatalmas negatív szenzációt szolgáltatott azzal, hogy már az elődöntőbe sem jutott be: a negyeddöntőben 2–0-s összesítéssel maradt alul a ZAON-nal szemben.

Chiappini, aki nemrég jövő nyárig meghosszabbította szerződését a Panathinaikosszal, vezetőedzőként korábban kétszer a lengyel bajnokságot is megnyerte csapataival.

A magyar női válogatott – amely tavaly nyáron ezüstérmet nyert az Európa-ligában – jövő pénteken kezdi meg felkészülését az idei El-re, illetve az augusztusi Európa-bajnokságra.