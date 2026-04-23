Az évek mennek, de a gólok még jönnek – Böde Dániel éremre hajt a paksiakkal; Szalai Gábor: Megvan a kupadöntő, most nyomás alatt akarjuk tartani a győrieket

SZ. M.SZ. M.
2026.04.23. 23:50
A Nemzeti Sport
pénteki számából ajánljuk:

Az évek mennek, de a gólok még jönnek – Böde Dániel éremre hajt a paksiakkal. Tökéletes vasárnap Böde Dániel módra: rúgj győztes gólt a csapatod bajnokiján, a feleséged bravúrok sorozatát mutassa be a kézilabda Bajnokok Ligájában, aztán edzőként vezesd győzelemre lakhelyed, Madocsa csapatát. A paksiak 39 éves, 25-szörös válogatott futballistájával Zombori András beszélgetett.

Szalai Gábor: Megvan a kupadöntő, most nyomás alatt akarjuk tartani a győrieket. A Ferencváros 2022, 2024 és 2025 után 2026 tavaszán is Magyar Kupa-döntőben szerepel, miután szerda este tizenegyesekkel felülmúlta az ETO FC-t. A fővárosi zöld-fehérek védőjét Somogyi Zsolt kérdezte.

Kedveli a Bayern futballját Ruud Gullit. A Bajnokok Ligájában a Bayern Münchent és a PSG-t, a világbajnokságon Franciaországot és Spanyolországot tartja nagy esélyesnek Ruud Gullit, aki a Marcának nyilatkozva azt is elmondta, szerinte mi romlott el az olasz futballban.

Szabados Noémi nagyon küzdött, de a dobogó elmaradt, az ötödik helyen végzett a Tiranában zajló birkózó Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján. Krasznai Bence helyszíni beszámolója.

Miközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) legújabb, a biológiai nők védelmét szolgáló irányelveit sokan általános tiltásként értelmezik a transzgender sportolók indulását tekintve, a szervezet a napokban pontosította álláspontját. Az érintettek ugyanis részt vehetnek a játékokon, de csak olyan kategóriában, amely megfelel biológiai nemüknek. Áttekintő írásunkban a március végén közzétett és a biológiai nők védelméről szóló NOB-határozat nemzetközi visszhangjait, a döntést üdvözlő és kritizáló véleményeket szedtük csokorba a világ számos pontjáról. Csisztu Zsuzsa írása.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

Az FTC lesz a ZTE ellenfele az MK-döntőben; Szucsánszki Zita: Mindent a Fradinak köszönhetek

E-újság
Tegnap, 0:07

A sírból hozta vissza a ZTE; Női kosár-vb-sorsolás: nehéz csoport, mégis kedvező

E-újság
2026.04.22. 00:03

Bánáti Kevin: Még nem nyertük meg…; Bor Barna: Nem tudják Özbas ellenszerét

E-újság
2026.04.20. 23:47

Győzelmével közel került a bajnoki címhez az ETO; A Veszprém trófeára váltotta a papírformát a Tatabánya ellen

E-újság
2026.04.20. 00:59

ETO–Fradi: bajnoki döntőnek is beillő ütközet; Szenzációs meneteléssel védte meg Eb-címét Özbas Szofi

E-újság
2026.04.19. 00:00

Lenny Joseph: Bátornak és hatékonynak kell lennem a kapu előtt; Arne Slot: Elegendő ideig pihentünk a PSG után

E-újság
2026.04.17. 23:32

Aranycsata telt ház előtt az NB I-ben; muszáj gólokat ütni az olaszoknak

E-újság
2026.04.16. 23:11

A Real Madrid sem tehet mindig csodát... – Bajnokok Ligája-kibeszélő

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 18:36
Ezek is érdekelhetik