Az évek mennek, de a gólok még jönnek – Böde Dániel éremre hajt a paksiakkal; Szalai Gábor: Megvan a kupadöntő, most nyomás alatt akarjuk tartani a győrieket

A Nemzeti Sport

pénteki számából ajánljuk:

Az évek mennek, de a gólok még jönnek – Böde Dániel éremre hajt a paksiakkal. Tökéletes vasárnap Böde Dániel módra: rúgj győztes gólt a csapatod bajnokiján, a feleséged bravúrok sorozatát mutassa be a kézilabda Bajnokok Ligájában, aztán edzőként vezesd győzelemre lakhelyed, Madocsa csapatát. A paksiak 39 éves, 25-szörös válogatott futballistájával Zombori András beszélgetett.

Szalai Gábor: Megvan a kupadöntő, most nyomás alatt akarjuk tartani a győrieket. A Ferencváros 2022, 2024 és 2025 után 2026 tavaszán is Magyar Kupa-döntőben szerepel, miután szerda este tizenegyesekkel felülmúlta az ETO FC-t. A fővárosi zöld-fehérek védőjét Somogyi Zsolt kérdezte.

Kedveli a Bayern futballját Ruud Gullit. A Bajnokok Ligájában a Bayern Münchent és a PSG-t, a világbajnokságon Franciaországot és Spanyolországot tartja nagy esélyesnek Ruud Gullit, aki a Marcának nyilatkozva azt is elmondta, szerinte mi romlott el az olasz futballban.

Szabados Noémi nagyon küzdött, de a dobogó elmaradt, az ötödik helyen végzett a Tiranában zajló birkózó Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján. Krasznai Bence helyszíni beszámolója.

Miközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) legújabb, a biológiai nők védelmét szolgáló irányelveit sokan általános tiltásként értelmezik a transzgender sportolók indulását tekintve, a szervezet a napokban pontosította álláspontját. Az érintettek ugyanis részt vehetnek a játékokon, de csak olyan kategóriában, amely megfelel biológiai nemüknek. Áttekintő írásunkban a március végén közzétett és a biológiai nők védelméről szóló NOB-határozat nemzetközi visszhangjait, a döntést üdvözlő és kritizáló véleményeket szedtük csokorba a világ számos pontjáról. Csisztu Zsuzsa írása.

