Király-kupa: Atlético Madrid–Real Sociedad döntő
Az Atlético Madrid és a Real Sociedad csap össze a 2026-os Király-kupa döntőjében, a mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.
KIRÁLY-KUPA
DÖNTŐ
Atlético Madrid–Real Sociedad 1–1 – ÉLŐ
Sevilla, Estadio de la Cartuja. Tv: Sport1. Vezeti: Javier Alberola Rojas
Atlético Madrid: Musso – Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri – Giu. Simeone, M. Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone.
Real Sociedad: Marrero – Aramburu, J. Martin, Caleta-Car, Sergi Gómez – Turrientes, C. Soler – Barrenetxea, Sucic, Guedes – Oyarzabal. Vezetőedző: Pellegrino Matarazzo.
Gólszerző: Lookman (19.), ill. Barrenetxea (1.)
