Kovács Bendegúz bekerült az AZ kupadöntős keretébe – NS-infó

H. Á.
2026.04.18. 20:05
Kovács Bendegúz AZ Holland Kupa
A Nemzeti Sport hollandiai információi szerint a vasárnapi Holland Kupa-döntőre készülő AZ Alkmaarnál ismét – pályafutása során negyedszer – tagja lesz a klub felnőttcsapata keretének Kovács Bendegúz.

A 19 éves Kovács Bendegúz csütörtökön a Sahtar Doneck elleni Konferencialiga-negyeddöntő-visszavágón bemutatkozott az AZ felnőttcsapatában, csereként 27 perc játéklehetőséget kapott, és gólpasszt adott a 2–2-vel zárult találkozón.

Az utánpótlás-válogatott támadó jó teljesítményének eredménye, hogy a csapat következő meccsén is helyet kap Kovács az AZ kispadján: lapunk úgy tudja, a magyar játékos bekerült a Holland Kupa vasárnap esti döntőjére kijelölt keretbe. Az ellenfél a NEC Nijmegen lesz Rotterdamban.

Kovács Bendegúz az idény elején az AZ korosztályos csapataiban játszott, majd egyre többet szerepelt a holland másodosztályban szereplő második csapatban – áprilisra pedig az A-csapatban is számításba veszik, és könnyen lehet, hogy vasárnap este kupagyőzelmet ünnepelhet társaival.

HOLLAND-KUPA
DÖNTŐ, ROTTERDAM
18.00: NEC Nijmegen–AZ Alkmaar

 

 

