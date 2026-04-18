Kovács Bendegúz bekerült az AZ kupadöntős keretébe – NS-infó

A 19 éves Kovács Bendegúz csütörtökön a Sahtar Doneck elleni Konferencialiga-negyeddöntő-visszavágón bemutatkozott az AZ felnőttcsapatában, csereként 27 perc játéklehetőséget kapott, és gólpasszt adott a 2–2-vel zárult találkozón.

Az utánpótlás-válogatott támadó jó teljesítményének eredménye, hogy a csapat következő meccsén is helyet kap Kovács az AZ kispadján: lapunk úgy tudja, a magyar játékos bekerült a Holland Kupa vasárnap esti döntőjére kijelölt keretbe. Az ellenfél a NEC Nijmegen lesz Rotterdamban.

Kovács Bendegúz az idény elején az AZ korosztályos csapataiban játszott, majd egyre többet szerepelt a holland másodosztályban szereplő második csapatban – áprilisra pedig az A-csapatban is számításba veszik, és könnyen lehet, hogy vasárnap este kupagyőzelmet ünnepelhet társaival.

HOLLAND-KUPA

DÖNTŐ, ROTTERDAM

18.00: NEC Nijmegen–AZ Alkmaar