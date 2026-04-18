Férfi kézi: visszajutott a Dabas az élvonalba

Az NB I/B-ben listavezető dabasiak szombaton 33–28-ra nyertek Debrecenben, a második Veszprém Handball Academy pedig 26–26-os döntetlent játszott a harmadik helyen álló Egerrel. Ezzel matematikailag is biztossá vált a Dabas feljutása, mivel öt fordulóval a szezon vége előtt tíz pont az előnye a tabellán a hevesiekkel szemben, és az egymás elleni eredmények pedig neki kedveznek.