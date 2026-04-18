NB III: háromgólos sikerrel lett bajnok a Gyirmót

A Gyirmót az első félidőben Szabó Márkó góljával szerzett vezetést, a szünet után ezt Rácz Barnabás duplázta meg, végül Szarka Ákos állította be a végeredményt.

A gyirmótiak előnye így már 16 pont a dorogiak előtt és ez már behozhatatlan, hiszen mindkét csapatnak csak öt bajnokija van hátra. Weitner Ádám együttese készülhet az osztályozóra.

LABDARÚGÓ NB III

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

25. FORDULÓ

Gyirmót FC Győr–DorogiFC 3–0 (1–0)

A forduló további mérkőzéseit vasárnap játsszák.