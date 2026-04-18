NB III: háromgólos sikerrel lett bajnok a Gyirmót

FÜZESI BÁLINT
2026.04.18. 20:09
A Gyirmót legyőzte a Dorogot (Fotó: Facebook, Gyirmót FC Győr hivatalos oldala)
Dorog Gyirmót NB III
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában a 25. forduló nyitó mérkőzésen, egyben rangadóján az éllovas Gyirmót FC Győr hazai pályán 3–0-ra legyőzte a második helyezett Dorogot, ezzel eldőlt, hogy megszerzi a bajnoki címet.

A Gyirmót az első félidőben Szabó Márkó góljával szerzett vezetést, a szünet után ezt Rácz Barnabás duplázta meg, végül Szarka Ákos állította be a végeredményt.

A gyirmótiak előnye így már 16 pont a dorogiak előtt és ez már behozhatatlan, hiszen mindkét csapatnak csak öt bajnokija van hátra. Weitner Ádám együttese készülhet az osztályozóra.

LABDARÚGÓ NB III
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
25. FORDULÓ
Gyirmót FC GyőrDorogiFC 3–0 (1–0)

A forduló további mérkőzéseit vasárnap játsszák.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Gyirmót25221291–20+71 67 
2. Dorog25163641–28+13 51 
3. Tatabánya24152748–33+15 47 
4. Puskás Akadémia II.24143746–24+22 45 
5. Mosonmagyaróvár24134740–24+16 43 
6. Komárom24115843–37+6 38 
7. Szombathelyi Haladás24105932–27+5 35 
8. Veszprém2496927–2733 
9. Bicske24861036–34+2 30 
10. Budaörs24861037–45–8 30 
11. ETO Akadémia24831339–48–9 27 
12. Sopron24761132–46–14 27 
13. Újpest II.24661235–44–9 24 
14. Pápa24531638–66–28 18 
15. Balatonfüred24451516–46–30 17 
16. Zsámbék24341731–83–52 13 

 

