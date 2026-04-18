NB III: háromgólos sikerrel lett bajnok a Gyirmót
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában a 25. forduló nyitó mérkőzésen, egyben rangadóján az éllovas Gyirmót FC Győr hazai pályán 3–0-ra legyőzte a második helyezett Dorogot, ezzel eldőlt, hogy megszerzi a bajnoki címet.
A Gyirmót az első félidőben Szabó Márkó góljával szerzett vezetést, a szünet után ezt Rácz Barnabás duplázta meg, végül Szarka Ákos állította be a végeredményt.
A gyirmótiak előnye így már 16 pont a dorogiak előtt és ez már behozhatatlan, hiszen mindkét csapatnak csak öt bajnokija van hátra. Weitner Ádám együttese készülhet az osztályozóra.
LABDARÚGÓ NB III
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
25. FORDULÓ
Gyirmót FC Győr–DorogiFC 3–0 (1–0)
A forduló további mérkőzéseit vasárnap játsszák.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|25
|22
|1
|2
|91–20
|+71
|67
|2. Dorog
|25
|16
|3
|6
|41–28
|+13
|51
|3. Tatabánya
|24
|15
|2
|7
|48–33
|+15
|47
|4. Puskás Akadémia II.
|24
|14
|3
|7
|46–24
|+22
|45
|5. Mosonmagyaróvár
|24
|13
|4
|7
|40–24
|+16
|43
|6. Komárom
|24
|11
|5
|8
|43–37
|+6
|38
|7. Szombathelyi Haladás
|24
|10
|5
|9
|32–27
|+5
|35
|8. Veszprém
|24
|9
|6
|9
|27–27
|0
|33
|9. Bicske
|24
|8
|6
|10
|36–34
|+2
|30
|10. Budaörs
|24
|8
|6
|10
|37–45
|–8
|30
|11. ETO Akadémia
|24
|8
|3
|13
|39–48
|–9
|27
|12. Sopron
|24
|7
|6
|11
|32–46
|–14
|27
|13. Újpest II.
|24
|6
|6
|12
|35–44
|–9
|24
|14. Pápa
|24
|5
|3
|16
|38–66
|–28
|18
|15. Balatonfüred
|24
|4
|5
|15
|16–46
|–30
|17
|16. Zsámbék
|24
|3
|4
|17
|31–83
|–52
|13
